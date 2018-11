Nem őskori elődeink életmódjához térnek vissza. Ezen a dombos-hegyes vidéken viszonylag könnyű a hegyoldalakban barlangot fúrni. A talaj nem kőkemény, de nem is homokos, tehát a lakhatásra ideális – mondta el a hírügynökségnek a helyi illetékes. Több előnye is van a barlanglakásoknak: először is földrengésbiztosak egy olyan országban, ahol évente többször is megmozdul a talaj. Továbbá: bombabiztosak. Ez alapkövetelmény Pakisztánban, ahol vagy a tálibok robbantanak úton-útfélen, vagy az amerikai drónok eltévedt bombái ölnek meg ártatlan civileket. A nyílt területen épült vályogházakat pedig gyakran elmossa a monszun.

© AFP / Aamir Qureshi

A következő tényező pénzügyi: Pakisztánban az utóbbi időben nagyon megugrottak a telekárak. Ha valaki egy nagyon szerény kis földterületet akar vásárolni egy vidéki körzetben, 3-4 ezer eurónak megfelelő rúpiát kell erre szánni. És akkor még föl sem épült a kis ház. Pakisztánban a szerény végzettségű, de stabil állással rendelkező helyi „alsó középosztály” havi jövedelme kb. 100 eurónak felel meg. Tehát nekik, akik messze nem a legszegényebbek, ideális megoldás a hegyoldalba vájt olcsó barlang.

© AFP / Aamir Qureshi

A belső részeket burkolóanyagokkal színesítik, a vezetékes áram rendelkezésre áll, tehát elviselhető, sőt akár vonzó életkörülményeket lehet kialakítani a barlanglakásokban. A 207 milliós Pakisztánban évente minimum 800 ezer olcsó lakást kellene építeni az elemi szükségletek kielégítésére. A nyáron megválasztott új kormányfő, Imran Khan, 5 millió új olcsó lakást ígért a következő ötéves periódusra. Ígérgetni könnyű, de a csődközeli helyzetben lévő pakisztáni állami költségvetést menedzselni sokkal nehezebb, így vélhetően ebből a nagy ígéretből sem lesz semmi, ahogy az elődök nagy tervei is mind blöffnek bizonyultak. A szerény anyagi lehetőségekkel bíró és jó földrajzi környezetben élő pakisztániaknak pedig marad a hegyoldalba vájt barlanglakás, amely olcsó, földrengés és bombabiztos (via Le Figaro)