[{"available":true,"c_guid":"df1626ed-281a-4301-a4af-cf63adbe5000","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Hamis, ráadásul több évtizeddel megkésett hagyományőrzés jegyében állítottak emlékszobrot „a magyarok szeretett királynéjának”, Sisinek a nevét viselő Erzsébetnek.\r

\r

","shortLead":"Hamis, ráadásul több évtizeddel megkésett hagyományőrzés jegyében állítottak emlékszobrot „a magyarok szeretett...","id":"20181122_Tenyleg_ilyen_szobrot_erdemelt_Sisi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1626ed-281a-4301-a4af-cf63adbe5000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35bb817-8c77-4177-8308-cae08fe83b9a","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Tenyleg_ilyen_szobrot_erdemelt_Sisi","timestamp":"2018. november. 22. 11:55","title":"Tényleg ilyen szobrot érdemelt Sisi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A humántárca minisztere szerint a tanárokon is múlik, milyen útravalót kapnak a diákok, ezért reméli, hogy a rektorok a kormánnyal együtt, a tradíciókra építve viszik előre a magyar felsőoktatást.","shortLead":"A humántárca minisztere szerint a tanárokon is múlik, milyen útravalót kapnak a diákok, ezért reméli, hogy a rektorok...","id":"20181122_Kasler_felsooktatas_tradicio_keresztenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18d26e6-2c56-4b8c-bfa0-a99b9ac5410b","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Kasler_felsooktatas_tradicio_keresztenyseg","timestamp":"2018. november. 22. 11:29","title":"Kásler: A magyar felsőoktatás jó, de még jobbá kell tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be71c12-a24c-4872-bcf5-6384e1a219ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vagyis mostantól csak siete – azaz hét – macho, ami igazából machos, ha a spanyol nyelvtani és helyesírási szabályokat követjük.","shortLead":"Vagyis mostantól csak siete – azaz hét – macho, ami igazából machos, ha a spanyol nyelvtani és helyesírási szabályokat...","id":"20181122_Sok_a_tavozo_hettagu_lett_az_Ocho_Macho","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8be71c12-a24c-4872-bcf5-6384e1a219ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23140f5a-fcbe-4aeb-9b49-0ff17d3f2d06","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Sok_a_tavozo_hettagu_lett_az_Ocho_Macho","timestamp":"2018. november. 22. 08:36","title":"Sok a távozó, héttagú lett az Ocho Macho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00ad36d-e2bb-4d87-84ba-c65a49db1308","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyitóünnepségnek már vége, de a zenekar az esti meccs félidejében is színpadra lép.","shortLead":"A nyitóünnepségnek már vége, de a zenekar az esti meccs félidejében is színpadra lép.","id":"20181121_Felavattak_a_MOL_Vidi_megujult_stadionjat__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a00ad36d-e2bb-4d87-84ba-c65a49db1308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44cb13f-cfcf-4410-837b-e27b4ad2dd2d","keywords":null,"link":"/kultura/20181121_Felavattak_a_MOL_Vidi_megujult_stadionjat__fotok","timestamp":"2018. november. 21. 18:07","title":"A Wellhello felavatta a Vidi megújult stadionját - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8768e1-c803-4d93-932e-ce34199c4585","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az EU jogállamiságának sem tesz jót, hogy egy elítélt bűnözőt befogad az egyik tagállama – mondta a macedón külügyminiszter.","shortLead":"Az EU jogállamiságának sem tesz jót, hogy egy elítélt bűnözőt befogad az egyik tagállama – mondta a macedón...","id":"20181121_Macedon_kulugyminiszter_Gruevszki_elete_soha_nem_volt_veszelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b8768e1-c803-4d93-932e-ce34199c4585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba88fd73-a5f2-4011-aefc-eb81731a8212","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Macedon_kulugyminiszter_Gruevszki_elete_soha_nem_volt_veszelyben","timestamp":"2018. november. 21. 17:49","title":"Macedón külügyminiszter: Gruevszki élete soha nem volt veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ügyvédei hangsúlyozzák, védencük nem lépte túl a hatóságok által engedélyezett időkeretet, csak éppen a rendelők kívül saját étterménél is megállt útközben.","shortLead":"A férfi ügyvédei hangsúlyozzák, védencük nem lépte túl a hatóságok által engedélyezett időkeretet, csak éppen...","id":"20181123_Vedoi_szerint_orvosi_kezelesen_jart_M_Richard_amikor_megsertette_a_hazi_orizet_szabalyait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56038104-9708-4a0f-8342-bde6b72be404","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Vedoi_szerint_orvosi_kezelesen_jart_M_Richard_amikor_megsertette_a_hazi_orizet_szabalyait","timestamp":"2018. november. 23. 11:59","title":"Védői szerint orvosi kezelésen járt M. Richárd, amikor megsértette a házi őrizet szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A hétvégén folytatja a tárgyalást a brit miniszterelnök Brüsszelben.","shortLead":"A hétvégén folytatja a tárgyalást a brit miniszterelnök Brüsszelben.","id":"20181121_Tovabb_egyezkedik_May_Junckerrel_hogy_legyen_ertelme_a_Brexitrol_szolo_EUcsucsnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e869c8b6-d6bc-4e7d-8ab8-13c118e87bc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Tovabb_egyezkedik_May_Junckerrel_hogy_legyen_ertelme_a_Brexitrol_szolo_EUcsucsnak","timestamp":"2018. november. 21. 21:41","title":"Tovább egyezkedik May Junckerrel, hogy legyen értelme a Brexitről szóló EU-csúcsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy leépítésre készül az IKEA, mert úgy látja a cégvezetés, nem sikerültek elég hatékonyra az elmúlt évek átszervezései. Az átalakítás nem hagyja érintetlenül Magyarországot sem.","shortLead":"Nagy leépítésre készül az IKEA, mert úgy látja a cégvezetés, nem sikerültek elég hatékonyra az elmúlt évek...","id":"20181121_7500_dolgozot_kuld_el_az_IKEA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cc396a-e8ac-4070-8539-3897c9594081","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_7500_dolgozot_kuld_el_az_IKEA","timestamp":"2018. november. 21. 16:18","title":"7500 dolgozót küld el az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]