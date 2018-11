Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Ahogy a világon mindenütt, a XII. kerületben is sorra érkeztek a hírek a középiskolákból a különböző netes zaklatásokról, kiközösítésekről. Erre Pokorni Zoltán szerint nem jó válasz a kriminalizálás, ezért egy, a szülőket, tanárokat és gyerekeket is célzó programot dolgoztak ki a kerületében. Ennek része a kortárs segítő program, amikor nem a tanárok, hanem gimnazista diákok érzékenyítik a net veszélyeire a felsősöket. És a módszer működik: mérhető eredményeket hozott.","shortLead":"Ahogy a világon mindenütt, a XII. kerületben is sorra érkeztek a hírek a középiskolákból a különböző netes...","id":"20181126_Nem_egyegy_buta_kamasz_csinytevese_hanem_egy_jol_erezheto_tarsadalmi_problema","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f0d375-835b-44c0-ac5a-428ec68d9691","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Nem_egyegy_buta_kamasz_csinytevese_hanem_egy_jol_erezheto_tarsadalmi_problema","timestamp":"2018. november. 26. 16:05","title":"Az ön gyereke zaklatott már másokat a neten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e26a7d-4f0e-427c-a00b-c08025880bd6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A hatalom felé igyekvő totalitárius mozgalom propagandájának célja a tömegek megnyerése, és ez az út a tények sárba tiprásán keresztül vezet – mutat rá a filozófus-történész Hannah Arendt 1951-es főművében.","shortLead":"A hatalom felé igyekvő totalitárius mozgalom propagandájának célja a tömegek megnyerése, és ez az út a tények sárba...","id":"20181126_A_tenyek_lejaratasanak_nem_lehet_jo_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93e26a7d-4f0e-427c-a00b-c08025880bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1e949c-6170-417a-95c9-7fd4d38c2dd1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181126_A_tenyek_lejaratasanak_nem_lehet_jo_vege","timestamp":"2018. november. 26. 20:42","title":"A tények lejáratásának nem lehet jó vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma is borult lesz az ég, többfelé erős széllökésekre is számítani kell.","shortLead":"Ma is borult lesz az ég, többfelé erős széllökésekre is számítani kell.","id":"20181126_Kiados_esot_hozott_a_hetfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9493f67-ca7d-44bf-85fc-1f3242646a52","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Kiados_esot_hozott_a_hetfo","timestamp":"2018. november. 26. 05:11","title":"Kiadós esőt hozott a hétfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ho Csienkuj szerint sikerült úgy módosítania a csecsemők génállományát, hogy ellenállóak legyenek az olyan vírusokkal szemben, mint például a HIV.","shortLead":"Ho Csienkuj szerint sikerült úgy módosítania a csecsemők génállományát, hogy ellenállóak legyenek az olyan vírusokkal...","id":"20181126_Egy_kinai_kutato_azt_allitja_megszulettek_a_vilag_elso_genmodositott_ikrei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b89b52a-d634-4424-b23b-513e1db4afec","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_Egy_kinai_kutato_azt_allitja_megszulettek_a_vilag_elso_genmodositott_ikrei","timestamp":"2018. november. 26. 12:36","title":"Egy kínai kutató azt állítja, megszülettek a világ első génmódosított ikrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3291c289-6b5c-49b2-91ab-aa1580bb040f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181125_optikai_csalodas_felesegem_es_az_anyosom_kaszparov_interju_nasa_mars_video_kilogramm_masodperc_meghatarozasa_atm_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3291c289-6b5c-49b2-91ab-aa1580bb040f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e85b80e-5d98-4808-bf09-db381cdb9d16","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_optikai_csalodas_felesegem_es_az_anyosom_kaszparov_interju_nasa_mars_video_kilogramm_masodperc_meghatarozasa_atm_csalas","timestamp":"2018. november. 25. 12:00","title":"Ez történt: Kaszparov szerint Putyin nyerésre áll a kibertérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b55c10a-5023-4766-83b9-f0bd57f9c8d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok ötödének nem fér bele az anyagi lehetőségeibe egy autóvásárlás. Ez minimális csökkenés az egy évvel korábbihoz képest.","shortLead":"A magyarok ötödének nem fér bele az anyagi lehetőségeibe egy autóvásárlás. Ez minimális csökkenés az egy évvel...","id":"20181126_Haromszor_annyi_magyar_nem_kepes_kifizetni_egy_autot_mint_az_EUatlag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b55c10a-5023-4766-83b9-f0bd57f9c8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a20cadc-4cba-4b3e-814f-65b2e66a049e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Haromszor_annyi_magyar_nem_kepes_kifizetni_egy_autot_mint_az_EUatlag","timestamp":"2018. november. 26. 11:11","title":"Háromszor annyi magyar nem képes kifizetni egy autót, mint az EU-átlag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f95341-5f85-49e1-a7e1-1c042bac4301","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bojkottálni kell azokat a médiumokat, amelyeket egy éven belül legalább háromszor marasztalt el bíróság álhírek terjesztése miatt – javasolja a Jobbik.","shortLead":"Bojkottálni kell azokat a médiumokat, amelyeket egy éven belül legalább háromszor marasztalt el bíróság álhírek...","id":"20181126_Mediabojkottot_hirdet_a_Jobbik_az_alhireket_terjeszto_fideszes_mediumok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f95341-5f85-49e1-a7e1-1c042bac4301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da7450e-6a04-44ca-839b-49c3459d5032","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Mediabojkottot_hirdet_a_Jobbik_az_alhireket_terjeszto_fideszes_mediumok_ellen","timestamp":"2018. november. 26. 14:28","title":"Médiabojkottot hirdet a Jobbik az álhíreket terjesztő fideszes médiumok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20afef22-0b3b-40b4-8d35-66e1c852f22e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban az optikai hálózati fejlesztésekre összpontosít a Szupergyors Internet Program második szakasza. A SZIP 2.0 januárban indul, a 100 Mbps sávszélesség csak az alsó határt jelenti majd benne.","shortLead":"Elsősorban az optikai hálózati fejlesztésekre összpontosít a Szupergyors Internet Program második szakasza. A SZIP 2.0...","id":"20181126_szupergyors_internet_program_30_mbits_100_mbps_2_gbps","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20afef22-0b3b-40b4-8d35-66e1c852f22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5050e977-14a8-4b08-a24f-8c1f7a60c25e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_szupergyors_internet_program_30_mbits_100_mbps_2_gbps","timestamp":"2018. november. 26. 00:03","title":"30 megabites helyett 2 gigabites internettel szórná tele az országot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]