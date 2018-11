Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e79332dc-0e0e-4d9b-876e-fee03627a61b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik támogatottsága tovább csökkent, az elpártolók többsége a bizonytalanok közé került, kisebb részük a Fideszre szavazna. ","shortLead":"A Jobbik támogatottsága tovább csökkent, az elpártolók többsége a bizonytalanok közé került, kisebb részük a Fideszre...","id":"20181127_Zavech_Ugyanakkora_az_MSZP_es_a_Jobbik_tabora_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e79332dc-0e0e-4d9b-876e-fee03627a61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c3eb24-1591-4632-9c09-becfa362d3a5","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Zavech_Ugyanakkora_az_MSZP_es_a_Jobbik_tabora_is","timestamp":"2018. november. 27. 16:28","title":"Závecz: Ugyanakkora az MSZP és a Jobbik tábora is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a RAM-ja, hanem a belső tárhelye is óriási lehet a jövő év elején érkező Samsung-csúcstelefonnak, a Galaxy S10-nek.","shortLead":"Nemcsak a RAM-ja, hanem a belső tárhelye is óriási lehet a jövő év elején érkező Samsung-csúcstelefonnak, a Galaxy...","id":"20181127_samsung_galaxy_s10_csucsvaltozat_12_gb_ram_1tb_tarhely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6269fa5b-9743-4f26-9b26-2c066fcaa0da","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_samsung_galaxy_s10_csucsvaltozat_12_gb_ram_1tb_tarhely","timestamp":"2018. november. 27. 09:03","title":"12 GB RAM, 1 TB tárhely: nem vicc, hamarosan egy ilyen okostelefon érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd5e166-d957-448d-9372-076b7a873c42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Los Angeles-i Autószalon egyik legnagyobb durranása egy tisztán elektromos hajtásláncú pickup, amelyhez hasonlót a Tesla egyelőre még csak tervezget. ","shortLead":"A Los Angeles-i Autószalon egyik legnagyobb durranása egy tisztán elektromos hajtásláncú pickup, amelyhez hasonlót...","id":"20181127_rivian_r1t_elektromos_pickup_terepjaro_villanymotor_tesla_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fd5e166-d957-448d-9372-076b7a873c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353b428e-cee8-48d1-bd22-d4e4eadd0302","keywords":null,"link":"/cegauto/20181127_rivian_r1t_elektromos_pickup_terepjaro_villanymotor_tesla_akkumulator","timestamp":"2018. november. 27. 11:21","title":"Jött egy kis gyártó, és villanyautójával gyorsan megelőzte a Teslát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A középszerű, nacionalista moziknak nyitna utat, ha a Hollywoodban edződött producert a kultúrharc elsöpörné a filmalap éléről.\r

\r

","shortLead":"A középszerű, nacionalista moziknak nyitna utat, ha a Hollywoodban edződött producert a kultúrharc elsöpörné a filmalap...","id":"20181128_Kar_meg_temetni_Andy_Vajna_filmuralmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62467660-aa56-4db1-baac-b863be6f38f6","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Kar_meg_temetni_Andy_Vajna_filmuralmat","timestamp":"2018. november. 28. 13:48","title":"Nem érdemes még temetni Andy Vajna filmuralmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tao-támogatásból épülne.","shortLead":"Tao-támogatásból épülne.","id":"20181128_Lajosmizse_sem_marad_sportcsarnok_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f034c3e4-f44d-4536-b95d-d3dd326203aa","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Lajosmizse_sem_marad_sportcsarnok_nelkul","timestamp":"2018. november. 28. 15:43","title":"Lajosmizse sem marad sportcsarnok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-főtitkár felszólította Oroszországot, hogy azonnal engedje szabadon az elfogott ukrán hajókat.","shortLead":"A NATO-főtitkár felszólította Oroszországot, hogy azonnal engedje szabadon az elfogott ukrán hajókat.","id":"20181126_Megszolalt_a_NATO_az_orosz_agressziorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc19c09-1469-456b-9f9e-7e6bd4a6d032","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Megszolalt_a_NATO_az_orosz_agressziorol","timestamp":"2018. november. 26. 18:36","title":"Megszólalt a NATO az orosz agresszióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meghirdetett tenderen a Porsche Hungária és a Volvo Hungária nyert.","shortLead":"A meghirdetett tenderen a Porsche Hungária és a Volvo Hungária nyert.","id":"20181126_Tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_uj_teherautokat_a_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7cfdfb-de09-4eba-a329-174f6a23b71d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_uj_teherautokat_a_honvedseg","timestamp":"2018. november. 26. 19:36","title":"Több mint egymilliárd forintért vásárol új teherautókat a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 40 millió dollárt, átszámítva mintegy 11 milliárd forintot invesztál a Pokémon Gót fejlesztő Niantic cégbe a Samsung, hogy a jövőben minőségi mobiljátékokat készítsenek. A tervnek azonban kellemetlen végeredménye is lehet.","shortLead":"Összesen 40 millió dollárt, átszámítva mintegy 11 milliárd forintot invesztál a Pokémon Gót fejlesztő Niantic cégbe...","id":"20181128_samsung_galaxy_s10_mobiljatekok_niantic_pokemon_go","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409ebcd4-bd23-46c0-b2fc-de971f4664c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_samsung_galaxy_s10_mobiljatekok_niantic_pokemon_go","timestamp":"2018. november. 28. 12:33","title":"Rágyúr a mobiljátékokra a Samsung, 11 milliárd(!) forintot adnak a Pokémon Go fejlesztőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]