A párizsi sajtóhagyományosan érdeklődik az egykori francia gyarmatok sorsa iránt. A Közép-afrikai Köztársaság közülük is az egyik legszegényebb, permanens polgárháború dúl a keresztények és a muszlimok között, melyet a francia hadsereg próbált megfékezni. Eddig. Most az oroszok vették a kezükbe a dolgot. Pontosabban a Wagner magánhadsereg, amely leszerelt katonákból áll, akik aztán zsoldosként orosz parancsra ölnek és halnak bárhol a világban. Ott vannak Kelet-Ukrajnában, Szíriában, Líbiában és most már a Közép-afrikai Köztársaságban is.



A 10,5 milliárd eurós kölcsön a koldusszegény afrikai állam GDP-jének a hatszorosa



Az RFI tudósítója először az afrikaiaknál érdeklődött, mire költik a hatalmas összeget. Netán az oroszok által újjászervezett hadseregre? Szó sincs róla. Nem is kaptunk semmiféle kölcsönt- mondta az afrikai ország jegybankjának szóvivője. Akkor mégis hol a pénz? Tekintettel a hatalmas összegre, az RFI az orosz nemzeti bank elnökét is megkereste Moszkvában. Elvira Nabiullina asszony érdekes választ adott.

Kódolási hiba történt. Ciprus helyett írtak Közép-afrikai Köztársaságot a VTB banknál

A történet fonalát innen orosz riporterek vitték tovább, megkérdezték a második legnagyobb orosz bank elnökét is, mégiscsak miért nyújtott ilyen jelentős összegű kölcsönt Ciprusnak, amely az orosz oligarchia pénzmosásának kedvenc szigete volt és maradt. A másik út, amely a balti államokon át vezetett, lezárult, mert a Danske Bank többszáz milliárd dolláros pénzmosási ügye miatt nagyon megerősödött az ellenőrzés külföldön.

Andrej Kosztyin, a VTB bank első embere azzal magyarázta a hatalmas kölcsönt Ciprusnak, hogy a pénzügyi deficittel küzdő uniós államnak kívántak ezzel segíteni. Megkapó a nagylelkűség, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy Putyin elnök baráti oligarchái szinte kivétel nélkül szerepelnek azokon a feketelistákon, melyeket az Egyesült Államokban állítottak össze. Sok bank emiatt kétszer is megfontolja, hogy üzleti kapcsolatra lépjen velük, mert emiatt bajba kerülhet Amerikában. New York-ban már működik az az ügyészség, melynek joga van nagy korrupciós vizsgálatokra az USA határain kívül is.

Az orosz oligarchák aligha vágynak arra a figyelemre, melyet Malajzia miniszterelnöke megkapott. Nadzsib Razakot a New York-i ügyészség buktatta le, most pedig korrupciós vizsgálat folyik ellene hazájában, ahol feleségével együtt kerül bíróság elé egy sokmilliárd dolláros korrupciós ügyben. Egy 10,5 milliárd eurós baráti kölcsön után Cipruson aligha firtatják majd, hogy melyik orosz oligarcha pénze honnan is származik, és mi célt szolgál külföldön. (via RFI)