A fiatal vállalkozó azt nyilatkozta a Forbes-nak, hogy a szabadulószobák a blockbuster mozikból veszik az ötleteket, a legnépszerűbb szereplők a kalózok és a zombik. Az amerikaik pedig vevők ezekre a mini-Disneylandekre, ahonnan alig egy órájuk van kiszabadulni. Gábossy 17 évesen került Amerikába cserediákként, amikor a vendéglátó szülők elvitték egy Chuck E. Cheese-be. Az amerikai lánc egy pizzériát ötvöz egy játszóházzal és gyerekeknek szánt kaszinóval. „Nagyon inspirált a hely” vallja Gábossy.

Gábossy hazatért Magyarországra, itt járt egyetemre is, majd egy banknál kezdett dolgozni, ahol szórakoztatóipari befektetők projektjeit vezette. Egy év után úgy döntött, nem a befektetőket szeretné gazdaggá tenni – hanem magát. 2014-ben megalapította a PanIQ Escape Room-ot, és meglovagolta az itthon már népszerű szabadulószoba-trendet. Még ugyanabban az évben Amerikában, Hollywoodban is bejegyezte a cégét.

Gábossy indította el az amerikai mintájú Kackac Játszóházat, amelynek ma is társtulajdonosa, valamint tanácsadóként, kisebbségi tulajdonosként a Millipop Játszóházat is a Millenárison, de ebből már kiszállt - írta róla a hazai Forbes.

Mára 12 szabadulószobát jegyez Amerika legnagyobb városaiban, és most tervez nyitni még kettőt, az egyiket a Bahamákon. Gábossy szerint nagyjából havonta egy franchise-t ad el egy egyszeri 25 ezer dolláros díjért, majd a bevétel 6 százaléka is náluk landol. 2018-ra 4 millió dolláros bevételt terveznek, 2019-re pedig már 6 milliót.

„Metróval megközelíthető helyeken szeretünk szabadulószobát nyitni, ahol közel vannak a bárok és éttermek” magyarázta Gábossy a Forbes.com-nak. „Ma már minden amerikai nagyvárosban vannak szabadulószobák, és 99 százalékukat egyéni befektetők üzemeltetik. Nem akarok senkit megbántani, de többségük anyu-apu üzlete.”

Gábossy szerint az ő szabadulószobáikban jobb a technológia. és speciálisabb effektekkel dolgoznak. Egy szoba kiépítése akár 250-350 ezer dollárjába is fájhat a franchise-partnernek. A Budapestről dolgozó üzletember cégébe egyébkénta az állami Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. szállt be 850 ezer dollárral, most pedig amerikai befektetőket keres további 5-10 millió dolláros invesztícióra. A cél, hogy a las vegasi Strip-en is nyithasson egy szabadulószobát - és hogy ő legyen ott az első.