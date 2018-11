Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83f8a352-4f26-4ae5-a5e7-6cb7a7b7b4de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddie Izzard két éve járt először Budapesten. ","shortLead":"Eddie Izzard két éve járt először Budapesten. ","id":"20181130_Eddie_Izzard_transzvesztita_komikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83f8a352-4f26-4ae5-a5e7-6cb7a7b7b4de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c0bf1d-5299-49f5-84cb-e3b09f6c3caa","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Eddie_Izzard_transzvesztita_komikus","timestamp":"2018. november. 30. 13:57","title":"Újra Magyarországra jön a transzvesztita komikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független politikus szerint a táborban csaknem 50 gyerek van, akik semmi mást nem látnak maguk körül, csak szögesdrótokat.","shortLead":"A független politikus szerint a táborban csaknem 50 gyerek van, akik semmi mást nem látnak maguk körül, csak...","id":"20181129_Szel_Embertelen_korulmenyek_kozott_elnek_a_menedekkerok_a_tompai_tranzitzonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b850fb-67e7-47ce-8a9a-8c48aa5a2b9e","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Szel_Embertelen_korulmenyek_kozott_elnek_a_menedekkerok_a_tompai_tranzitzonaban","timestamp":"2018. november. 29. 19:11","title":"Szél: Embertelen körülmények között élnek a menedékkérők a tompai tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább formálódik a magyar sajtó, miután Puch László eladta a Szabad Földet Mészáros Lőrincnek, integrálja a Vasárnapi Híreket a Népszavába.","shortLead":"Tovább formálódik a magyar sajtó, miután Puch László eladta a Szabad Földet Mészáros Lőrincnek, integrálja a Vasárnapi...","id":"20181129_Megszunik_a_Vasarnapi_Hirek_beleolvad_a_Nepszavaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424db0ac-bff0-4645-9557-d880a3065554","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Megszunik_a_Vasarnapi_Hirek_beleolvad_a_Nepszavaba","timestamp":"2018. november. 29. 12:33","title":"Megszűnik a Vasárnapi Hírek, beleolvad a Népszavába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732377b7-ecc3-4b65-bf9f-fab347c02a71","c_author":"Szauer Tamás","category":"tudomany","description":"Cédric Villani, a matematika Lady Gagájaként is emlegetett tudós adott exkluzív interjút a HVG munkatársának a Lisszabonban megrendezett Web Summit technológiai konferencián. A francia parlamentben Emmanuel Macron elnököt segítő tudós-politikust kérdeztük politikáról, tudományról és Magyarországról.","shortLead":"Cédric Villani, a matematika Lady Gagájaként is emlegetett tudós adott exkluzív interjút a HVG munkatársának...","id":"20181130_cedric_villani_interju_orban_viktor_emmanuel_macron_ep_valasztasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=732377b7-ecc3-4b65-bf9f-fab347c02a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07495725-84d2-40de-83fd-6a0d66027dd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_cedric_villani_interju_orban_viktor_emmanuel_macron_ep_valasztasok","timestamp":"2018. november. 30. 15:00","title":"Orbánnak nincs meg az ereje: „Lehet verni hangosan az asztalt, de a számok nem hazudnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e360f47-6ca6-476f-928c-c7bd3500f4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamisan tanúzott és hamis alibit igazolt F.-né Ny. Éva a romagyilkosságok elkövetőinek. Csak a gyilkosok perének végén indulhatott ellene eljárást, most született meg az ítélet.","shortLead":"Hamisan tanúzott és hamis alibit igazolt F.-né Ny. Éva a romagyilkosságok elkövetőinek. Csak a gyilkosok perének végén...","id":"20181128_Bortonbe_vonul_a_romagyilkossagok_elkovetoinek_hamis_alibit_igazolo_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e360f47-6ca6-476f-928c-c7bd3500f4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03074742-2fff-42f9-83c4-0e3a6c2f266a","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Bortonbe_vonul_a_romagyilkossagok_elkovetoinek_hamis_alibit_igazolo_no","timestamp":"2018. november. 28. 17:26","title":"Börtönbe kell vonulnia a romagyilkosságok elkövetőinek hamis alibit igazoló nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd19c579-3f40-4f7a-a019-f70f031a5043","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akár bele is halhatott volna az allergiás reakcióba.\r

\r

","shortLead":"Akár bele is halhatott volna az allergiás reakcióba.\r

\r

","id":"20181130_Duplajara_dagadt_egy_lany_arca_a_hajfestektol__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd19c579-3f40-4f7a-a019-f70f031a5043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4907f92a-c825-4553-adae-e98c4c362b48","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Duplajara_dagadt_egy_lany_arca_a_hajfestektol__fotok","timestamp":"2018. november. 30. 14:42","title":"Duplájára dagadt egy lány arca a hajfestéktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914d3023-b4f2-4bda-88b7-f035e17116f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harcias hangvételű közleményt jelentett meg négy MSZP-s politikus a kormány „rabszolgatörvényére” reagálva. Szanyiék azt írják, addig kell ütni a vasat, amíg meleg.","shortLead":"Harcias hangvételű közleményt jelentett meg négy MSZP-s politikus a kormány „rabszolgatörvényére” reagálva. Szanyiék...","id":"20181129_Az_MSZP_uzent_a_szakszervezeteknek_ussek_a_kormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=914d3023-b4f2-4bda-88b7-f035e17116f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab3440e-ecc2-4bef-9b75-4ede5f80d653","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Az_MSZP_uzent_a_szakszervezeteknek_ussek_a_kormanyt","timestamp":"2018. november. 29. 17:18","title":"Az MSZP üzent a szakszervezeteknek: üssék a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3023c6ec-ad01-42ad-9419-f325369ee5f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább terjeszkedik a százmilliósnál is nagyobb veszteséget termelő Mr. Funk.","shortLead":"Tovább terjeszkedik a százmilliósnál is nagyobb veszteséget termelő Mr. Funk.","id":"20181129_Egy_kelenfoldi_Realboltban_aruljak_Vajna_Timea_fankjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3023c6ec-ad01-42ad-9419-f325369ee5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8660e373-8815-4ea8-88ab-4b8248149e91","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Egy_kelenfoldi_Realboltban_aruljak_Vajna_Timea_fankjait","timestamp":"2018. november. 29. 14:46","title":"Egy kelenföldi Reál-boltban árulják Vajna Tímea fánkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]