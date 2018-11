Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5a68c61-b5f4-488f-9ba0-5811f4159d51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába a harc a cigarettázás ellen.","shortLead":"Hiába a harc a cigarettázás ellen.","id":"20181130_500_millio_forintot_ad_az_allam_egy_dohanygyarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a68c61-b5f4-488f-9ba0-5811f4159d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f08cf0a-ed13-4fa2-a583-d19084088b11","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_500_millio_forintot_ad_az_allam_egy_dohanygyarnak","timestamp":"2018. november. 30. 15:00","title":"500 millió forintot ad az állam egy dohánygyárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb82621-efc3-4e90-99e6-10dad9276cf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De ez még csak a nulladik fok. A nyomozók is megtalálták a \"svédországi magyar nő\" nyilvános bűnügyi adatait.","shortLead":"De ez még csak a nulladik fok. A nyomozók is megtalálták a \"svédországi magyar nő\" nyilvános bűnügyi adatait.","id":"20181130_Megrovast_kapott_az_Index_ujsagiroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb82621-efc3-4e90-99e6-10dad9276cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df3db96-3a93-4313-8964-dc7e96dee536","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Megrovast_kapott_az_Index_ujsagiroja","timestamp":"2018. november. 30. 13:34","title":"Megrovást kapott az Index újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1bccca-268e-4909-a56c-1d53420dc21f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyetlen este bemutatták.","shortLead":"Egyetlen este bemutatták.","id":"20181130_Ha_a_nezok_rosszul_lettek_Lars_von_Trier_filmje_alatt_milyen_lehet_a_vagatlan_verzio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc1bccca-268e-4909-a56c-1d53420dc21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1afd1b93-4486-4a4e-8668-727f7f99ef8f","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Ha_a_nezok_rosszul_lettek_Lars_von_Trier_filmje_alatt_milyen_lehet_a_vagatlan_verzio","timestamp":"2018. november. 30. 08:42","title":"Ha a nézők rosszul lettek Lars von Trier filmje alatt, milyen lehet a vágatlan verzió?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, a klubok többsége nem is árulta el, hány mezt vettek tőlük, a feltehetően jobbak közé tartozó Debrecentől idén 80-100 mezt vásároltak. Az utánpótlás játékosoknak köszönhetően a 2Rule azonban még ezen a kicsi piacon is jól jár.","shortLead":"Igaz, a klubok többsége nem is árulta el, hány mezt vettek tőlük, a feltehetően jobbak közé tartozó Debrecentől idén...","id":"20181130_Evi_szaz_mezt_sem_adhat_el_egy_NB1es_fociklub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873ae2b1-0823-49cc-af82-4735b54d9cef","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Evi_szaz_mezt_sem_adhat_el_egy_NB1es_fociklub","timestamp":"2018. november. 30. 16:09","title":"Évi száz mezt sem adhat el egy átlagos NB I.-es fociklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Repülővel vitte el a mexikói rendőrség azt a 105 embert, aki vállalta, hogy hazatér, és nem próbál átjutni az Egyesült Államokba, de azt nem mondták el, hogy melyik országba küldték őket.","shortLead":"Repülővel vitte el a mexikói rendőrség azt a 105 embert, aki vállalta, hogy hazatér, és nem próbál átjutni az Egyesült...","id":"20181128_Feladta_a_migranskaravan_105_tagja_inkabb_hazamentek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afeec95-b36b-4880-9767-9e3ab8708379","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Feladta_a_migranskaravan_105_tagja_inkabb_hazamentek","timestamp":"2018. november. 28. 19:34","title":"Feladta a migránskaraván 105 tagja, inkább hazamentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Eurostat számai mutatják, mennyire keveset költ a magyar állam az egészségügyre. Szlovákiában negyedével, Csehországban harmadával többet költenek egy ember egészségére, mint nálunk.","shortLead":"Az Eurostat számai mutatják, mennyire keveset költ a magyar állam az egészségügyre. Szlovákiában negyedével...","id":"20181129_Alig_van_EUs_orszag_ahol_kevesebbet_koltenek_az_egeszsegugyre_mint_itt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdeb146f-c6fb-45c1-94df-6dc4ffb3d4b5","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Alig_van_EUs_orszag_ahol_kevesebbet_koltenek_az_egeszsegugyre_mint_itt","timestamp":"2018. november. 29. 11:01","title":"Alig van EU-s ország, ahol kevesebbet költenek az egészségügyre, mint itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törvényerőre emelkedett a Matteo Salvini belügyminiszter nevével fémjelzett migrációs-biztonsági csomag, miután a római parlament alsóháza végleges jóváhagyását adta rá szerdán. \r

","shortLead":"Törvényerőre emelkedett a Matteo Salvini belügyminiszter nevével fémjelzett migrációs-biztonsági csomag, miután a római...","id":"20181129_matteo_salvini_olaszorszag_parlament_alsohaz_torveny_migracio_biztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffd3763-67ce-4071-8834-e1278b592646","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_matteo_salvini_olaszorszag_parlament_alsohaz_torveny_migracio_biztonsag","timestamp":"2018. november. 29. 06:07","title":"Elfogadták Salvini migrációs-biztonsági csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cs. Sándornak 27 biztosítónál 29 biztosítása volt, ezért nem fizettek neki, amikor négy éve mindkét lábát levágta a vonat. A férfi gyanús volt, de most az első polgári peres eljárás neki adott igazat. Az egyik biztosítónak nagyjából 11 millió forintot kell kifizetnie neki, plusz a kamatokat.","shortLead":"Cs. Sándornak 27 biztosítónál 29 biztosítása volt, ezért nem fizettek neki, amikor négy éve mindkét lábát levágta...","id":"20181129_Pert_nyert_a_ferfi_akinek_mindket_labat_levagta_a_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e40fcf-48d8-439e-b762-bee1141f2a99","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Pert_nyert_a_ferfi_akinek_mindket_labat_levagta_a_vonat","timestamp":"2018. november. 29. 09:34","title":"Biztosítási pert nyert a férfi, akinek mindkét lábát levágta a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]