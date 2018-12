Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97a83d4c-9676-405c-a2e8-21722515ab3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai tudományos és technológiai miniszterhelyettes elfogadhatatlannak tartja Ho Csienkuj kísérletét. A tudós azt állítja: megszülettek a világ első génszerkesztett babái.","shortLead":"A kínai tudományos és technológiai miniszterhelyettes elfogadhatatlannak tartja Ho Csienkuj kísérletét. A tudós azt...","id":"20181130_geneszerkesztes_genmodositas_ho_csienkuj_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97a83d4c-9676-405c-a2e8-21722515ab3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20eefc18-78bf-4108-829f-bdc75216a8c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_geneszerkesztes_genmodositas_ho_csienkuj_kina","timestamp":"2018. november. 30. 20:03","title":"Génszerkesztett ikerpár: Kína betiltotta az emberkísérlet folytatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace42a80-a22d-4fcb-9f0f-28dbf7f9c542","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen régi Ignis alapvetően nem foglal sok helyet, jelen esetben azonban a sofőr kimaxolta a lehetőségeket.","shortLead":"Egy ilyen régi Ignis alapvetően nem foglal sok helyet, jelen esetben azonban a sofőr kimaxolta a lehetőségeket.","id":"20181201_a_nap_fotoja_igy_parkol_egy_nagyon_nagycsalados_suzukis_budakalaszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ace42a80-a22d-4fcb-9f0f-28dbf7f9c542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d079d17e-b50e-4115-83ff-21d0abc996c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_a_nap_fotoja_igy_parkol_egy_nagyon_nagycsalados_suzukis_budakalaszon","timestamp":"2018. december. 01. 06:41","title":"A nap fotója: így parkol egy \"nagyon nagycsaládos\" suzukis Budakalászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668b319b-8e89-452f-9d10-78b04d7af569","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Indul a szezon.","shortLead":"Indul a szezon.","id":"20181130_Ket_napja_hoagyuznak_szombaton_nyilik_az_eplenyi_sipalya__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=668b319b-8e89-452f-9d10-78b04d7af569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622822c8-5fe1-4920-9a2c-06f7b509c005","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Ket_napja_hoagyuznak_szombaton_nyilik_az_eplenyi_sipalya__video","timestamp":"2018. november. 30. 18:29","title":"Két napja hóágyúznak: szombaton nyílik az eplényi sípálya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc4b5ad-5d04-4025-91cc-b0abcda78bdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Scott Stearney altengernagy holttestét a rezidenciáján találták meg - közölte Washingtonban az amerikai haditengerészet.\r

\r

\r

","shortLead":"Scott Stearney altengernagy holttestét a rezidenciáján találták meg - közölte Washingtonban az amerikai...","id":"20181202_Bahreinben_meghalt_az_otodik_amerikai_flotta_parancsnoka_vizsgalat_indult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acc4b5ad-5d04-4025-91cc-b0abcda78bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1110b23-8e19-4a2f-a161-5e04d2c65384","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Bahreinben_meghalt_az_otodik_amerikai_flotta_parancsnoka_vizsgalat_indult","timestamp":"2018. december. 02. 10:22","title":"Bahreinben meghalt az ötödik amerikai flotta parancsnoka, vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e091f4-b0cb-4486-86f7-4fe8bb5793ef","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Novák Katalin államtitkár fölöttébb szenvedélyes, ám legalább ennyire elgondolkodtató szavait hallgatva, felvetődik: tulajdonképpen mivel is járna, ha a Nemzeti Konzultáció után beleírnák az alkotmányba a gyerek jogát az anyához és apához. Kiderült, ha nagyon akarnak, éppen keresztbe is tehetnek a kormány ideológiáján kívül esőknek.","shortLead":"Novák Katalin államtitkár fölöttébb szenvedélyes, ám legalább ennyire elgondolkodtató szavait hallgatva, felvetődik...","id":"20181201_szingli_nemzeti_konzultacio_gyerek_szleszet_novak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e091f4-b0cb-4486-86f7-4fe8bb5793ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930f645d-2eda-4096-860d-4f997b22b0ee","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_szingli_nemzeti_konzultacio_gyerek_szleszet_novak","timestamp":"2018. december. 01. 12:30","title":"Állami szülészet: szinglik kíméljenek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6022221-859b-471d-8d9a-a82aae182584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181130_Ez_egy_ilyen_het_a_bika_es_a_kakas_utan_mutatjuk_a_vilag_legnagyobb_lovat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6022221-859b-471d-8d9a-a82aae182584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b43e58-186e-4ff4-9c80-d5969b9ee7d0","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Ez_egy_ilyen_het_a_bika_es_a_kakas_utan_mutatjuk_a_vilag_legnagyobb_lovat_is","timestamp":"2018. november. 30. 12:22","title":"Ez egy ilyen hét: a bika és a kakas után mutatjuk a világ legnagyobb lovát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8afcbd-e6d0-400f-a727-96395d83580c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tipizálták a tanárokat. Önök is találkoztak ilyenekkel?","shortLead":"Tipizálták a tanárokat. Önök is találkoztak ilyenekkel?","id":"20181130_Hangulatember_eletunt_maximalista__osszeallitottak_a_nyolc_legismertebb_tanartipust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8afcbd-e6d0-400f-a727-96395d83580c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334f30dd-66bb-4184-a569-00174fed15a3","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Hangulatember_eletunt_maximalista__osszeallitottak_a_nyolc_legismertebb_tanartipust","timestamp":"2018. november. 30. 14:08","title":"Hangulatember, életunt, maximalista – összeállították a nyolc legismertebb tanártípust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e56673-724b-45a8-8cc3-e6665ef1fd1d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Akkoriban még senki sem sejtette, hogy az alkalmi dallamból világsláger válik.","shortLead":"Akkoriban még senki sem sejtette, hogy az alkalmi dallamból világsláger válik.","id":"20181130_Karacsonyi_dal_Csendes_ej_eredete_feldolgozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90e56673-724b-45a8-8cc3-e6665ef1fd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824365a2-e060-4486-8551-b78ffb1f0e3b","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Karacsonyi_dal_Csendes_ej_eredete_feldolgozasok","timestamp":"2018. november. 30. 11:52","title":"Tippeljen, hány éves a világ legismertebb karácsonyi dala, a Csendes éj!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]