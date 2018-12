Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"345ddbd6-a165-4679-ad4f-776c4b0751e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Légicsapásban életét vesztette az afgán kormány ellen fegyveres felkelést folytató tálibok egyik magas rangú parancsnoka a dél-afganisztáni Hilmend területén.","shortLead":"Légicsapásban életét vesztette az afgán kormány ellen fegyveres felkelést folytató tálibok egyik magas rangú...","id":"20181202_Legicsapasban_meghalt_az_afganisztani_talibok_egyik_magas_rangu_parancsnoka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=345ddbd6-a165-4679-ad4f-776c4b0751e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb34f5c-d6e6-43dd-a65e-8866979fa4b0","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Legicsapasban_meghalt_az_afganisztani_talibok_egyik_magas_rangu_parancsnoka","timestamp":"2018. december. 02. 17:44","title":"Légicsapásban meghalt az afganisztáni tálibok egyik magas rangú parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki.","shortLead":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20181202_Otvenen_orulhettek_az_otosnek_a_hatoslotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dad9e45-2695-4afa-a36a-708b7fa1a726","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Otvenen_orulhettek_az_otosnek_a_hatoslotton","timestamp":"2018. december. 02. 17:33","title":"Ötvenen örülhettek az ötösnek a hatoslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter és az államtitkár azt mondta, egy Fidesz-rendezvényre kell menniük, ezért nem tudnak részt venni a fontos német–magyar fórumon. A Népszava által megkérdezett fideszesek azonban nem tudnak aznap semmilyen pártrendezvényről.","shortLead":"A miniszter és az államtitkár azt mondta, egy Fidesz-rendezvényre kell menniük, ezért nem tudnak részt venni a fontos...","id":"20181201_Nem_letezo_partrendezvenyre_hivatkozva_mondott_le_egy_nemet_esemenyt_ket_fideszes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f2524a-e3f1-4f9e-ba55-4260f0ca4dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Nem_letezo_partrendezvenyre_hivatkozva_mondott_le_egy_nemet_esemenyt_ket_fideszes","timestamp":"2018. december. 01. 11:49","title":"Nem létező pártrendezvényre hivatkozva mondott le két fideszes egy fontos német rendezvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febbd29e-c08f-497b-b767-aefa2be8cfed","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok után a napokban számítógépeivel is belép a magyar piacra a Huawei.","shortLead":"Az okostelefonok után a napokban számítógépeivel is belép a magyar piacra a Huawei.","id":"20181202_huawei_laptopok_vasarlas_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=febbd29e-c08f-497b-b767-aefa2be8cfed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9217670c-754b-41d8-a8c7-e4bc15d9a391","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_huawei_laptopok_vasarlas_magyarorszag","timestamp":"2018. december. 02. 19:33","title":"Megjött az új laptopgyártó: Magyarországon is kaphatók lesznek a Huawei notebookjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a194b5df-4e4a-4ecd-a225-33bda4dc156a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új képeket küldött a NASA InSight nevű űrszondája, amely csütörtök óta dolgozik a Mars felszínén.","shortLead":"Új képeket küldött a NASA InSight nevű űrszondája, amely csütörtök óta dolgozik a Mars felszínén.","id":"20181202_mars_nasa_insight_fotok_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a194b5df-4e4a-4ecd-a225-33bda4dc156a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd17f94-d8e4-49d6-95ef-4bebd4dd9bd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_mars_nasa_insight_fotok_urszonda","timestamp":"2018. december. 02. 22:03","title":"Nézze meg: két új fotót küldött haza a Marson dolgozó InSight űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a49987-2d2f-4e88-8c05-21ad43e3fdfa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Parlament csütörtökön elfogadta a tudományos élet szabadságáról szóló jelentését, amely egyebek mellett azon elvek elismerését rögzíti, hogy az oktatási intézmények autonómiáját mindenkor meg kell védeni, a kritikai megnyilvánulások a demokratikus társadalom és fejlődésének alapvető részét képezik.","shortLead":"Az Európai Parlament csütörtökön elfogadta a tudományos élet szabadságáról szóló jelentését, amely egyebek mellett azon...","id":"20181201_europai_parlament_tudomanyos_elet_szabadsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14a49987-2d2f-4e88-8c05-21ad43e3fdfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7314f521-b369-46cf-8d3c-4ac9339969fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_europai_parlament_tudomanyos_elet_szabadsaga","timestamp":"2018. december. 01. 13:03","title":"Az EU kimondta: a tudományos élet szabad, az egyetemeken kritizálhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad23209d-37a0-47c0-bd6d-857590e45e8c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új tarifák változatlanok, csak az időpont változik, harmadszor.","shortLead":"Az új tarifák változatlanok, csak az időpont változik, harmadszor.","id":"20181201_Megint_elhalasztotta_a_kormany_a_kozjegyzoi_dijak_drasztikus_emeleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad23209d-37a0-47c0-bd6d-857590e45e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd20ba8c-6329-47e8-941d-13ddf2938d8e","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Megint_elhalasztotta_a_kormany_a_kozjegyzoi_dijak_drasztikus_emeleset","timestamp":"2018. december. 01. 16:45","title":"Megint elhalasztotta a kormány a közjegyzői díjak drasztikus emelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lejárt a CEU által szabott határidő, a magyar kormány nem írta alá a maradáshoz szükséges – és maga által előírt – nemzetközi megállapodást. Így a CEU \"lényege\" a korábbi bejelentés alapján Bécsbe költözik. ","shortLead":"Lejárt a CEU által szabott határidő, a magyar kormány nem írta alá a maradáshoz szükséges – és maga által előírt –...","id":"20181201_Verhofstadt_a_CEUrol_Ilyet_a_nacik_csinaltak_utoljara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018f2e38-94de-4aa9-bc2a-6794a485ddda","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Verhofstadt_a_CEUrol_Ilyet_a_nacik_csinaltak_utoljara","timestamp":"2018. december. 01. 14:52","title":"Verhofstadt a CEU elüldözéséről: \"Ilyet a nácik csináltak utoljára\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]