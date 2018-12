Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia külügyminiszter visszautasította Trump tweet-jeit.","shortLead":"A francia külügyminiszter visszautasította Trump tweet-jeit.","id":"20181209_Trump_szerint_a_franciak_valojaban_a_parizsi_klimaegyezmeny_ellen_tuntetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab774150-aa61-41b2-afef-130baad80f47","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Trump_szerint_a_franciak_valojaban_a_parizsi_klimaegyezmeny_ellen_tuntetnek","timestamp":"2018. december. 09. 20:35","title":"Trump szerint a franciák valójában a párizsi klímaegyezmény ellen tüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a7ca7b-27e3-4626-8b9d-c96052a6bb79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hógörgeteg által elsodort férfi holttestét alpinisták találták meg a hó felszínén.","shortLead":"A hógörgeteg által elsodort férfi holttestét alpinisták találták meg a hó felszínén.","id":"20181209_Lavina_Romaniaban_meghalt_egy_turazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a7ca7b-27e3-4626-8b9d-c96052a6bb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c819b5b9-1a41-40bb-88e2-845895ad23d1","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Lavina_Romaniaban_meghalt_egy_turazo","timestamp":"2018. december. 09. 17:50","title":"Lavina Romániában: meghalt egy túrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbf361b-4260-44e3-aa57-1bca10060da0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Polgár küldetése, hogy a sakk új területeket hódítson meg és tovább növelje rajongóinak körét. ","shortLead":"Polgár küldetése, hogy a sakk új területeket hódítson meg és tovább növelje rajongóinak körét. ","id":"20181210_Nemzetkozi_Sakkszovetseg_tiszteletbeli_alelnok_Polgar_Judit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbf361b-4260-44e3-aa57-1bca10060da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee0ca3f-702e-4dc8-a3db-f44e278ab3f3","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Nemzetkozi_Sakkszovetseg_tiszteletbeli_alelnok_Polgar_Judit","timestamp":"2018. december. 10. 11:28","title":"A Nemzetközi Sakkszövetség tiszteletbeli alelnökévé választották Polgár Juditot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ed591f-9bfd-4a23-8fbc-871cdc033d3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó a megszokottól eltérő hibrid hajtáslánccal küldi harcba SUV modelljét. Az új CR-V képes teljesen csendben lopakodni és a benzint árammá alakítani, de zöld rendszámot nem kaphat.","shortLead":"A japán gyártó a megszokottól eltérő hibrid hajtáslánccal küldi harcba SUV modelljét. Az új CR-V képes teljesen...","id":"20181209_benzines_villanyauto_teszten_a_honda_kulonc_hibrid_divatterepjaroja_az_uj_crv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8ed591f-9bfd-4a23-8fbc-871cdc033d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa641af-0460-4bec-b79b-a34147a42a37","keywords":null,"link":"/cegauto/20181209_benzines_villanyauto_teszten_a_honda_kulonc_hibrid_divatterepjaroja_az_uj_crv","timestamp":"2018. december. 09. 10:00","title":"Benzines villanyautó: teszten a Honda különc hibrid divatterepjárója, az új CR-V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b87b18-5ce0-4a12-9e6a-f534c86eb58d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez a most közzétett beszámolóból derült ki.","shortLead":"Ez a most közzétett beszámolóból derült ki.","id":"20181210_Egy_ev_alatt_csaknem_100_millio_forint_vesztesege_lett_a_vizes_vbt_szervezo_cegnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07b87b18-5ce0-4a12-9e6a-f534c86eb58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ed46b7-ef0e-4169-a6f9-8831fcb4e3b8","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Egy_ev_alatt_csaknem_100_millio_forint_vesztesege_lett_a_vizes_vbt_szervezo_cegnek","timestamp":"2018. december. 10. 11:47","title":"Egy év alatt csaknem 100 millió forint vesztesége lett a vizes vb-t szervező cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70a395e-e630-4a93-b566-0e6827c69602","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Gyakran Magyarország kormánya jelzéssel repült és olyankor ugyanabban a városban landolt, ahol Orbán Viktornak is programja volt. Az átlátszó.hu szerint az elmúlt egy évben tucatszor repülhetett az OTP egyik cégének luxusrepülőjével a miniszterelnök.



","shortLead":"Gyakran Magyarország kormánya jelzéssel repült és olyankor ugyanabban a városban landolt, ahol Orbán Viktornak is...","id":"20181208_Katonai_geppel_repul_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70a395e-e630-4a93-b566-0e6827c69602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c43e99-2adc-48ce-a3d4-22047bc3ced8","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Katonai_geppel_repul_Orban_Viktor","timestamp":"2018. december. 08. 21:16","title":"Katonai géppel repül Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef600f0-8aa7-4399-9249-3520e37f05c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a Kétfarkú Kutyapárt teljesítette ugyan korábbi ígéretét, hogy hegyet hoz a síkvidékre, de síelni mégis lehet az alföldi városban pár hete. A mesterséges pálya gumiból van a hó helyett, de csúszik.","shortLead":"Nem a Kétfarkú Kutyapárt teljesítette ugyan korábbi ígéretét, hogy hegyet hoz a síkvidékre, de síelni mégis lehet...","id":"20181209_Ha_hegyet_nem_is_de_sipalyat_hoztak_Szegedre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ef600f0-8aa7-4399-9249-3520e37f05c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922ba1b4-bb88-4948-a5d5-3bbbdc4a5dff","keywords":null,"link":"/kkv/20181209_Ha_hegyet_nem_is_de_sipalyat_hoztak_Szegedre","timestamp":"2018. december. 09. 10:55","title":"Ha hegyet nem is, de sípályát hoztak Szegedre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormányfő szerint a megállapodás parlamenti elvetésének súlyos bizonytalanság lenne a következménye.","shortLead":"A brit kormányfő szerint a megállapodás parlamenti elvetésének súlyos bizonytalanság lenne a következménye.","id":"20181209_May_cafolta_hogy_elhalasztanak_a_Brexitugyi_szavazast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a30b47-d8f2-4a59-a328-b49ba1ca8d00","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_May_cafolta_hogy_elhalasztanak_a_Brexitugyi_szavazast","timestamp":"2018. december. 09. 16:15","title":"May cáfolta, hogy elhalasztanák a Brexit-ügyi szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]