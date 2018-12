Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava birtokába került tervezet szerint járási központokba szerveznék a háziorvosokat, védőnőket, fogorvosokat és az alapellátási ügyeleteket. ","shortLead":"A Népszava birtokába került tervezet szerint járási központokba szerveznék a háziorvosokat, védőnőket, fogorvosokat és...","id":"20181210_Kozpontositani_akarja_a_kormany_a_haziorvosi_ellatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ed5407-4939-43d2-a5da-2cfd5a13fceb","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Kozpontositani_akarja_a_kormany_a_haziorvosi_ellatast","timestamp":"2018. december. 10. 08:00","title":"Központosítani akarja a kormány a háziorvosi ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The New York Times szerint Jared Kushner arról adott tanácsokat Szalmán hercegnek, hogyan kezelje a gyilkosság utáni válsághelyzetet.","shortLead":"A The New York Times szerint Jared Kushner arról adott tanácsokat Szalmán hercegnek, hogyan kezelje a gyilkosság utáni...","id":"20181209_Botranyos_Trump_veje_segitette_a_szaudi_herceget_az_ujsagirogyilkossag_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bf86d5-cff6-46df-93fb-2f4a0d928511","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Botranyos_Trump_veje_segitette_a_szaudi_herceget_az_ujsagirogyilkossag_utan","timestamp":"2018. december. 09. 21:25","title":"Botrányos: Trump veje segítette a szaúdi herceget az újságíró-gyilkosság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785b74f3-1d22-456e-9516-f3ae20044d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hónapok óta akadályozzák a költségvetés módosítását a vásárhelyi Fideszes képviselők, Márki-Zay Péter szerint ezzel mind közelebb kerül a város a csődhöz. A legutóbbi viharos ülés után most mégis megállapodtak abban, hogy egy hét múlva, rendkívüli közgyűlésen újragombolják a kabátot.","shortLead":"Hónapok óta akadályozzák a költségvetés módosítását a vásárhelyi Fideszes képviselők, Márki-Zay Péter szerint ezzel...","id":"20181209_Meghatralt_a_Fidesz_MarkiZay_Peterrel_szemben_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=785b74f3-1d22-456e-9516-f3ae20044d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89f4023-0cf0-4487-b08b-c5aa0cfecdf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Meghatralt_a_Fidesz_MarkiZay_Peterrel_szemben_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. december. 09. 13:25","title":"Meghátrált a Fidesz Márki-Zay Péterrel szemben Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németország letett arról a követeléséről, hogy minden uniós tagország fogadjon be menekülteket kötelező kvóta alapján, ezzel szeretnék elérni, hogy megrekedjenek az uniós tárgyalások a menekültválságról.","shortLead":"Németország letett arról a követeléséről, hogy minden uniós tagország fogadjon be menekülteket kötelező kvóta alapján...","id":"20181210_A_nemetek_elengedtek_a_kotelezo_menekultkvotat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd143dba-5576-4bd2-86eb-9128b83969fb","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_A_nemetek_elengedtek_a_kotelezo_menekultkvotat","timestamp":"2018. december. 10. 10:06","title":"A németek elengedték a kötelező menekültkvótát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec5cb48-4597-4aa1-ac95-fc1338b17aaf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 8-as főúton frontálisan ment egymásba két autó.","shortLead":"A 8-as főúton frontálisan ment egymásba két autó.","id":"20181209_Brutalis_baleset_Veszpremnel_ket_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec5cb48-4597-4aa1-ac95-fc1338b17aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2c399b-319e-4e57-8f65-697e8dcb4956","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Brutalis_baleset_Veszpremnel_ket_halott","timestamp":"2018. december. 09. 15:09","title":"Brutális baleset Veszprémnél, két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d3400e-3224-4d92-8201-1b0d04c3b90b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tűzifával fűtők márciusban beígért rezsicsökkentésének ügye még mindig húzódik, és mivel külön kellett kérni, több mint 200 ezer háztartás valószínűleg le is maradt róla. ","shortLead":"A tűzifával fűtők márciusban beígért rezsicsökkentésének ügye még mindig húzódik, és mivel külön kellett kérni, több...","id":"20181210_Szazezrek_maradhattak_le_a_kampanyban_beigert_rezsicsokkentesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47d3400e-3224-4d92-8201-1b0d04c3b90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da45aca8-0e0b-41c5-91c6-8c94d0f78d2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Szazezrek_maradhattak_le_a_kampanyban_beigert_rezsicsokkentesrol","timestamp":"2018. december. 10. 08:34","title":"Százezrek maradhattak le a kampányban beígért rezsicsökkentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6f0481-eb68-4020-bb0e-bb8419305063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"38 évvel ezelőtt ölte meg John Lennont New Yorkban Mark David Chapman, s ebből az alkalomból a Femina.hu újra megmutatja a egykori Beatles-alaptóról készült utolsó fényképet, amelyen későbbi gyilkosa is látható. A portál ismerteti a kép készítésének részleteit is.





","shortLead":"38 évvel ezelőtt ölte meg John Lennont New Yorkban Mark David Chapman, s ebből az alkalomból a Femina.hu újra...","id":"20181208_38_eve_halt_meg_John_Lennon__ujra_az_utolso_kep_a_zeneszrol_es_gyilkosarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b6f0481-eb68-4020-bb0e-bb8419305063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296b1300-5ce5-4d5b-acb5-0103065ca5ee","keywords":null,"link":"/elet/20181208_38_eve_halt_meg_John_Lennon__ujra_az_utolso_kep_a_zeneszrol_es_gyilkosarol","timestamp":"2018. december. 08. 18:06","title":"38 éve halt meg John Lennon – újra az utolsó kép a zenészről és gyilkosáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az akció súlypontja a legnagyobb lakosságú tartomány, a csaknem 18 milliós Észak-Rajna-Vesztfália lesz.","shortLead":"Az akció súlypontja a legnagyobb lakosságú tartomány, a csaknem 18 milliós Észak-Rajna-Vesztfália lesz.","id":"20181209_Figyelem_hetfotol_vasuti_sztrajk_lesz_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c63fae9-f823-4f22-900d-53f0ba836415","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Figyelem_hetfotol_vasuti_sztrajk_lesz_Nemetorszagban","timestamp":"2018. december. 09. 15:05","title":"Figyelem, hétfőtől vasúti sztrájk lesz Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]