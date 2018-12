Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Félnek a lakók abban a budapesti társasházban, amelynek hátsó lépcsője szombaton szakadt le egy férfi alatt. A pincébe zuhant, súlyosan megsérült, kórházba került. A régi társasházban így most nem használhatják a hátsó lépcsőházat. A lakók aggódnak, hogy a főlépcsők is balesetveszélyesek, mert nem tudják: mikor látta azokat statikus. A közös képviselő azt mondta: elfoglalt, ezért nem nyilatkozik.

","shortLead":"Félnek a lakók abban a budapesti társasházban, amelynek hátsó lépcsője szombaton szakadt le egy férfi alatt. A pincébe zuhant, súlyosan megsérült, kórházba került. A régi társasházban így most nem használhatják a hátsó lépcsőházat. A lakók aggódnak, hogy a főlépcsők is balesetveszélyesek, mert nem tudják: mikor látta azokat statikus. A közös képviselő azt mondta: elfoglalt, ezért nem nyilatkozik. Beszakadt lépcső: 3 métert zuhant az egyik lakó, a közös képviselő nem nyilatkozik

Hasogdzsi-gyilkosság: Szaúd-Arábia nem hajlandó kiadni a gyanúsítottakat Törökországnak
Még kérdéses, hol állítják bíróság elé a tetteseket.

Így tört ki a botrány a Parlamentben - videó
Obstrukcióval próbálta megakadályozni az ellenzék, hogy szerdán szavazzon a ház a "rabszolgatörvényről."

Megnézték, milyen gyakran rögzítik a felhasználók adatait az ingyenes alkalmazások – az eredménytől ön is meg fog ijedni Az eredmény igen ijesztő. A The New York Times négy hónapon át figyelte meg, mennyi helyadatot rögzít az állandóan magunkkal hordott okostelefon.

Népességrobbanás várható a migrációt kibocsátó országokban
A szakértő szerint Európa lesz az "elsődleges és egyetlen" célja a bevándorlásnak.

Videó: Halld meg a hangunk, Orbán! Így üzennek a kormányfőnek - levélben és szóban - a CEU polgárai. Videó","id":"20181210_Video_Halld_meg_a_hangunk_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ead52509-7ad5-46d2-8310-1d8177861853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c747e8e-5ce6-4394-a91b-9d1bd08c575b","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Video_Halld_meg_a_hangunk_Orban","timestamp":"2018. december. 10. 17:15","title":"Videó: Halld meg a hangunk, Orbán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Publicus Intézet végzett közvélemény-kutatást.","shortLead":"A Publicus Intézet végzett közvélemény-kutatást.","id":"20181209_A_magyarok_dontottek_az_oraatallitasrol_legyen_a_nyari","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dda5e49-1106-4da3-8b9c-2994293342a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_A_magyarok_dontottek_az_oraatallitasrol_legyen_a_nyari","timestamp":"2018. december. 09. 13:18","title":"A magyarok döntöttek az óraátállításról: legyen a nyári!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Lehet, hogy Czeglédy Csaba mégsem követte el a költségvetési csalást, hanem felbujtóként mást vett rá erre? – váratlanul ez a fordulat bukkant fel egy ügyészi dokumentumban. A több mint másfél éve húzódó ügyben ez teljesen más minősítést jelentene, így még a baloldali politikus védelmén dolgozók sem értik. De egyelőre a letartóztatásának meghosszabbítása ellen harcolnak, hogy Czeglédy legalább karácsonyra hazamehessen.

A magyarok döntöttek az óraátállításról: legyen a nyári!
A Publicus Intézet végzett közvélemény-kutatást.

Meglepő fordulat a Czeglédy-ügyben: tettes helyett felbujtó volt?
Lehet, hogy Czeglédy Csaba mégsem követte el a költségvetési csalást, hanem felbujtóként mást vett rá erre? – váratlanul ez a fordulat bukkant fel egy ügyészi dokumentumban.