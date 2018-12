Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48230a3d-2d18-45f6-a4da-45c9e0ec16d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181212_Behunyt_szemmel_fintorogva_turi_Orban_hogy_az_arcaba_sipolnak__itt_az_eddigi_legjobb_foto_a_Parlamentbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48230a3d-2d18-45f6-a4da-45c9e0ec16d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49cc0a77-2fdc-4fc0-8182-55c41e811089","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Behunyt_szemmel_fintorogva_turi_Orban_hogy_az_arcaba_sipolnak__itt_az_eddigi_legjobb_foto_a_Parlamentbol","timestamp":"2018. december. 12. 11:57","title":"Behunyt szemmel tűri Orbán, hogy az arcába sípolnak - itt az eddigi legjobb fotó a Parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meng Van-csout napok óta fogva tartotta a kanadai rendőrség, szabadulásakor sírva fakadt. Az ügynek még nincs vége, a pénzügyi vezető februárban újra bíróság elé áll. ","shortLead":"Meng Van-csout napok óta fogva tartotta a kanadai rendőrség, szabadulásakor sírva fakadt. Az ügynek még nincs vége...","id":"20181212_huawei_ovadek_kanada_meng_van_csou","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b75b8c1-230b-4bae-a642-b75cd6f815c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_huawei_ovadek_kanada_meng_van_csou","timestamp":"2018. december. 12. 08:03","title":"Kétmilliárd forintos óvadékért kiengedték a Huawei letartóztatott vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee8f7bc-5bf4-4fb2-a59f-39f197701554","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben is hallották Macron ígéreteit és aggódnak a francia költségvetés miatt. 10 milliárd euróba kerül a sárgamellényesek lecsillapítása – mondta Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, aki igyekezett megnyugtatni mindenkit.","shortLead":"Brüsszelben is hallották Macron ígéreteit és aggódnak a francia költségvetés miatt. 10 milliárd euróba kerül...","id":"20181212_Macron_meghatralasa_sokba_kerul_de_bevethetik_a_GAFA_nevu_csodafegyvert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fee8f7bc-5bf4-4fb2-a59f-39f197701554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2998a69-4b1a-4b4b-a4c4-d706b8f9a67c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Macron_meghatralasa_sokba_kerul_de_bevethetik_a_GAFA_nevu_csodafegyvert","timestamp":"2018. december. 12. 12:54","title":"Macron meghátrálása sokba kerül, de bevethetik a GAFA nevű csodafegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint az emberiség a földi klíma több millió éve tartó lehűlését fordíthatja visszájára.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint az emberiség a földi klíma több millió éve tartó lehűlését fordíthatja visszájára.","id":"20181211_Nehany_ev_mulva_olyan_ido_lesza_Foldon_mint_harommillio_evvel_ezelott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47e905a-ea51-4fb6-a924-f60728f701ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_Nehany_ev_mulva_olyan_ido_lesza_Foldon_mint_harommillio_evvel_ezelott","timestamp":"2018. december. 11. 07:05","title":"Néhány év múlva olyan idő lesz a Földön, mint hárommillió évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor még az Antall József néhai miniszterelnök halálának 25. évfordulója alkalmából rendezett konferencián is Soros Györgyről beszélt.","shortLead":"Orbán Viktor még az Antall József néhai miniszterelnök halálának 25. évfordulója alkalmából rendezett konferencián is...","id":"20181211_Orban_Ha_Antall_Jozsefnek_ketharmada_lett_volna_megsporolunk_20_evet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f57cc0-e5b9-4464-a1fa-1d32e396dfb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Orban_Ha_Antall_Jozsefnek_ketharmada_lett_volna_megsporolunk_20_evet","timestamp":"2018. december. 11. 12:08","title":"Orbán: Ha Antall Józsefnek kétharmada lett volna, megspórolunk 20 évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi legnagyobb törvénysértést követte el a kormány a párbeszédes képviselő szerint","shortLead":"Az eddigi legnagyobb törvénysértést követte el a kormány a párbeszédes képviselő szerint","id":"20181212_Tordai_csal_a_kormany_kartya_nelkul_lehet_szavazni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa7c79f-9b0e-485f-bcb3-d9e94c156ba9","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Tordai_csal_a_kormany_kartya_nelkul_lehet_szavazni","timestamp":"2018. december. 12. 11:32","title":"Tordai: Csal a kormány, kártya nélkül lehet szavazni a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6db376-bc00-4293-9d5d-b1ac131e9a33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Londonban játszódó új kémregény a 87 éves író 25. könyve lesz. Az Agent Running in the Field jövő év októberében érkezik. ","shortLead":"A Londonban játszódó új kémregény a 87 éves író 25. könyve lesz. Az Agent Running in the Field jövő év októberében...","id":"20181211_Jovore_erkezik_John_le_Carre_uj_regenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b6db376-bc00-4293-9d5d-b1ac131e9a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e776c4-c79a-49f3-b323-903cfefe9f1d","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Jovore_erkezik_John_le_Carre_uj_regenye","timestamp":"2018. december. 11. 10:27","title":"Jövőre érkezik John le Carré új regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787a38f1-dc48-4788-b046-722ca6fa7bd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késik Sneider Tamás bejegyzése, jogerősen még nem ő a Jobbik pártelnöke.","shortLead":"Késik Sneider Tamás bejegyzése, jogerősen még nem ő a Jobbik pártelnöke.","id":"20181212_Papiron_meg_Vona_a_Jobbik_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=787a38f1-dc48-4788-b046-722ca6fa7bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23850ea9-47c5-4720-bb4a-68259ad4ed67","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Papiron_meg_Vona_a_Jobbik_elnoke","timestamp":"2018. december. 12. 10:30","title":"Papíron még Vona a Jobbik elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]