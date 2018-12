Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bc38030-6ef7-49ff-8252-3dcb4b418246","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két különleges technológia szabadalmát szúrta ki a Facebook, amik a helyadatok, illetve más felhasználók szokásai alapján képesek meghatározni, hová fogunk menni legközelebb.","shortLead":"Két különleges technológia szabadalmát szúrta ki a Facebook, amik a helyadatok, illetve más felhasználók szokásai...","id":"20181211_facebook_helymeghatarozas_szabadalom_celzott_reklamok_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc38030-6ef7-49ff-8252-3dcb4b418246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7839757b-b920-4605-91b0-517319da5f11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_facebook_helymeghatarozas_szabadalom_celzott_reklamok_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2018. december. 11. 10:33","title":"Olyan technológiát talált ki a Facebook, ami megjósolja, hova fogunk menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab7c08c-c537-4bd4-9c2d-0715fcabe926","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A teljes gőzzel akciózó, síppal-hangfallal-szirénával felfegyverkezett ellenzék nem tudta megakadályozni, hogy a kormánypárti többség elfogadja a rabszolgatörvény néven elhíresült módosítást, de emlékezetessé tették a szavazást. Összefoglalónk a délelőtti eseményekről. ","shortLead":"A teljes gőzzel akciózó, síppal-hangfallal-szirénával felfegyverkezett ellenzék nem tudta megakadályozni ","shortLead":"A kisebb lakások négyzetméterára ráadásul drágább is, mint a nagyobbaké. ","id":"20181211_A_panellakasokat_lehet_a_leggyorsabban_eladni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd20f43-780e-4c28-a05f-501352d528ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_A_panellakasokat_lehet_a_leggyorsabban_eladni","timestamp":"2018. december. 11. 08:08","title":"A panellakásokat lehet a leggyorsabban eladni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4f2854-407b-4fb7-a894-4cbbce562de5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet szerint a miskolci önkormányzat cigányokat sújtó intézkedései sértették a romák egyenlő bánásmódhoz való jogát.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet szerint a miskolci önkormányzat cigányokat sújtó intézkedései sértették a romák egyenlő bánásmódhoz...","id":"20181212_Megnyerte_Magyarorszag_legnagyobb_antidiszkriminacios_peret_a_TASZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e4f2854-407b-4fb7-a894-4cbbce562de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928206c4-124e-4b00-81c9-5df67c765afd","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Megnyerte_Magyarorszag_legnagyobb_antidiszkriminacios_peret_a_TASZ","timestamp":"2018. december. 12. 15:22","title":"Megnyerte Magyarország legnagyobb antidiszkriminációs perét a TASZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd96fa7-6f15-43a4-997f-067f87947ecc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elképzelhetőnek tartja, hogy a mostani szezon végén befejezi profi labdarúgó-pályafutását a Bayern München szélsője.","shortLead":"Elképzelhetőnek tartja, hogy a mostani szezon végén befejezi profi labdarúgó-pályafutását a Bayern München szélsője.","id":"20181210_arjen_robben_bayern_munchen_visszavonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dd96fa7-6f15-43a4-997f-067f87947ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6e6dbb-5bb3-42b0-a583-40d5ecec8e94","keywords":null,"link":"/sport/20181210_arjen_robben_bayern_munchen_visszavonulas","timestamp":"2018. december. 10. 16:26","title":"Lehet, hogy ennyi volt Arjen Robbennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68eb11fe-787e-4449-87c1-a915a4256221","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevés ennél egyszerűbb emblémát találni az autós iparágban, ennek ellenére sokan mind a mai napig nincsenek tisztában az eredetével.","shortLead":"Kevés ennél egyszerűbb emblémát találni az autós iparágban, ennek ellenére sokan mind a mai napig nincsenek tisztában...","id":"20181211_az_autos_emblema_amit_mindenki_latott_mar_megsem_ismerik_igazan_mercedes_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68eb11fe-787e-4449-87c1-a915a4256221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de0724f-6e40-4684-8869-6f8f85772eec","keywords":null,"link":"/cegauto/20181211_az_autos_emblema_amit_mindenki_latott_mar_megsem_ismerik_igazan_mercedes_bmw","timestamp":"2018. december. 11. 11:21","title":"Az autós embléma, amit mindenki látott már, mégsem ismerik igazán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470d3834-f1a3-4252-af30-ca85fb79b90b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus \"kampós orrú rohadéknak\" nevezett egy nőt, és azzal hencegett, a nőt le is ütötte. Utóbbit később tagadta.","shortLead":"A politikus \"kampós orrú rohadéknak\" nevezett egy nőt, és azzal hencegett, a nőt le is ütötte. Utóbbit később tagadta.","id":"20181211_A_zsidozo_Szavay_december_31en_adja_vissza_mandatumat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=470d3834-f1a3-4252-af30-ca85fb79b90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d36118a-ec1c-4be0-bd22-770f54df14e2","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_A_zsidozo_Szavay_december_31en_adja_vissza_mandatumat","timestamp":"2018. december. 11. 19:52","title":"A zsidózó Szávay december 31-én adja vissza mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce438c0d-dd13-424e-b59d-e174f447f87c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Atomfegyverek hordozására alkalmas katonai gépeket küldött Oroszország Venezuelába, s e miatt újabb csörte tört ki Washington és Moszkva között.

","shortLead":"Atomfegyverek hordozására alkalmas katonai gépeket küldött Oroszország Venezuelába, s e miatt újabb csörte tört ki...","id":"20181211_Atomfegyverek_inditasara_alkalmas_orosz_gepek_erkeztek_Venezuelaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce438c0d-dd13-424e-b59d-e174f447f87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66cde4c9-5601-4543-9fc5-7af818065434","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Atomfegyverek_inditasara_alkalmas_orosz_gepek_erkeztek_Venezuelaba","timestamp":"2018. december. 11. 15:13","title":"Atomfegyverek indítására alkalmas orosz gépek érkeztek Venezuelába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]