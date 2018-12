Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsonyra tekintettel gyorsított a kormány.","shortLead":"Karácsonyra tekintettel gyorsított a kormány.","id":"20181217_Elobb_megerkezik_a_kovetkezo_csaladi_potlek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3aae04-efa8-4f03-aa95-9aaf2f5f70e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Elobb_megerkezik_a_kovetkezo_csaladi_potlek","timestamp":"2018. december. 17. 06:09","title":"Előbb megérkezik a következő családi pótlék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jövőre lassulhat a lakásárak emelkedése, de azért olcsóbb ingatlanokra nem érdemes még egy ideig számítani.","shortLead":"Jövőre lassulhat a lakásárak emelkedése, de azért olcsóbb ingatlanokra nem érdemes még egy ideig számítani.","id":"20181217_Meddig_tudnak_meg_tovabb_dragulni_a_lakasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401d86cf-e7dd-4bde-a2c0-30147af2e287","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181217_Meddig_tudnak_meg_tovabb_dragulni_a_lakasok","timestamp":"2018. december. 17. 12:18","title":"Meddig tudnak még tovább drágulni a lakások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Kommunikációs Hivatal ismét rengeteg pénzt áldoz egy kis tájékoztatásra. ","shortLead":"A Nemzeti Kommunikációs Hivatal ismét rengeteg pénzt áldoz egy kis tájékoztatásra. ","id":"20181217_Indul_az_ujabb_plakatkampany_most_epp_17_milliard_forintert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ceba3fe-dc31-4e9a-83a0-b00f8abaa2de","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Indul_az_ujabb_plakatkampany_most_epp_17_milliard_forintert","timestamp":"2018. december. 17. 16:23","title":"Indul az újabb plakátkampány, most épp 1,7 milliárd forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92781789-520c-451f-8eeb-5c7d1fb5b533","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A New York-i divathéten ő volt a legfiatalabb ruhatervező, aki bemutathatta trikóit, melyekből már több százezret adott el.","shortLead":"A New York-i divathéten ő volt a legfiatalabb ruhatervező, aki bemutathatta trikóit, melyekből már több százezret...","id":"20181217_Masfel_ev_alatt_200_ezer_dollart_hozott_ossze_a_12_eves_vallalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92781789-520c-451f-8eeb-5c7d1fb5b533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d04419-4183-4b67-a314-bf0b8a1210ae","keywords":null,"link":"/kkv/20181217_Masfel_ev_alatt_200_ezer_dollart_hozott_ossze_a_12_eves_vallalkozo","timestamp":"2018. december. 17. 12:11","title":"Másfél év alatt 200 ezer dollárt hozott össze a 12 éves vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74b4cd1-dc16-49db-ab5c-d7db2e5f5cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kapcsán az arc és a nemzőszerv között vontak relációt, Orbán Viktor esetében pedig a spermiummal.","shortLead":"A Fidesz kapcsán az arc és a nemzőszerv között vontak relációt, Orbán Viktor esetében pedig a spermiummal.","id":"20181217_Nagy_betukkel_rairta_a_velemenyet_valaki_egy_XIII_keruleti_Fideszirodara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b74b4cd1-dc16-49db-ab5c-d7db2e5f5cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09a896b-5b3d-47b6-8f16-a9baa008654f","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Nagy_betukkel_rairta_a_velemenyet_valaki_egy_XIII_keruleti_Fideszirodara","timestamp":"2018. december. 17. 15:20","title":"Nagy betűkkel ráírta a véleményét valaki egy XIII. kerületi Fidesz-irodára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava a testület szóvivőit kérdezte.","shortLead":"A Népszava a testület szóvivőit kérdezte.","id":"20181218_europai_bizottsag_tuloratorveny_kozigazgatasi_birosagok_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b486aff5-39b4-4c71-b615-39addd8a676d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_europai_bizottsag_tuloratorveny_kozigazgatasi_birosagok_vizsgalat","timestamp":"2018. december. 18. 19:47","title":"Vizsgálja az Európai Bizottság a túlóratörvényt és a közigazgatási bíróságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c781f0f2-0547-49b1-bae0-7d19028f0d46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a lakóautó kivételesen nem a hatalmas méretekről és a mindent átható luxusról szól.","shortLead":"Ez a lakóautó kivételesen nem a hatalmas méretekről és a mindent átható luxusról szól.","id":"20181217_keves_cukibb_jargany_letezik_mint_ez_az_egyszemelyes_lakoauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c781f0f2-0547-49b1-bae0-7d19028f0d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b03bc66-89c3-450d-85cb-b5b8b1bf70c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_keves_cukibb_jargany_letezik_mint_ez_az_egyszemelyes_lakoauto","timestamp":"2018. december. 17. 11:21","title":"Kevés cukibb járgány létezik, mint ez az egyszemélyes lakóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid az Ajaxszal, míg az előző szezonban döntős Liverpool a Bayern Münchennel került össze a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A címvédő Real Madrid az Ajaxszal, míg az előző szezonban döntős Liverpool a Bayern Münchennel került össze a labdarúgó...","id":"20181217_BL_United__PSG_es_Liverpool__Bayern_a_nyolcaddontoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80e74e6-51a0-459b-8f94-c1a70de0f694","keywords":null,"link":"/sport/20181217_BL_United__PSG_es_Liverpool__Bayern_a_nyolcaddontoben","timestamp":"2018. december. 17. 12:31","title":"BL: United – PSG és Liverpool – Bayern a nyolcaddöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]