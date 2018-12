Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f415158-75b7-42ba-97bb-e9b5602d155b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Medencecsarnokot és \"gyermekbirodalmat\" építenek belőle. ","shortLead":"Medencecsarnokot és \"gyermekbirodalmat\" építenek belőle. ","id":"20181228_3_milliardot_kap_a_kormanytol_a_harkanyi_furdo_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f415158-75b7-42ba-97bb-e9b5602d155b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d313023-fcb2-4a7d-9053-f6ba52dfa8de","keywords":null,"link":"/kkv/20181228_3_milliardot_kap_a_kormanytol_a_harkanyi_furdo_is","timestamp":"2018. december. 28. 14:29","title":"3 milliárdot kap a kormánytól a harkányi fürdő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése.","shortLead":"Itt az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése.","id":"20181227_ujev_idojaras_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d75d71-a767-4a5a-857f-8ad343e2ca9a","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_ujev_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2018. december. 27. 10:18","title":"Enyhe napok várnak ránk az újévig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44336ad-b313-426d-b35f-bb475a6e0aa6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden eddiginél elképesztőbb magyarázat született a hirtelen vagyonosodásra Thaiföldön. ","shortLead":"Minden eddiginél elképesztőbb magyarázat született a hirtelen vagyonosodásra Thaiföldön. ","id":"20181228_A_thai_hatosagok_szerint_hiheto_a_luxusorakkal_lebukott_miniszter_meseje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f44336ad-b313-426d-b35f-bb475a6e0aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fff62f-f475-4388-a1a8-64118bef70fd","keywords":null,"link":"/elet/20181228_A_thai_hatosagok_szerint_hiheto_a_luxusorakkal_lebukott_miniszter_meseje","timestamp":"2018. december. 28. 05:30","title":"A thai hatóságok szerint hihető a luxusórákkal lebukott miniszter meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2802687f-16c1-4e5f-b65d-3e504165bb8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2019-ben leleplezendő M8 fölött is van élet, várhatóan egy évvel később jön az M10-es abszolút csúcssportoló.","shortLead":"A 2019-ben leleplezendő M8 fölött is van élet, várhatóan egy évvel később jön az M10-es abszolút csúcssportoló.","id":"20181227_bmw_m10_neven_tamadhat_a_bajorok_hibrid_szupersportkocsija","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2802687f-16c1-4e5f-b65d-3e504165bb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7b7af6-68db-4b2b-864c-cf54d92644d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_bmw_m10_neven_tamadhat_a_bajorok_hibrid_szupersportkocsija","timestamp":"2018. december. 27. 11:21","title":"BMW M10 néven támadhat a bajorok hibrid szupersportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c099a906-17d6-461e-b64c-95f6475b1d61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői még tavasszal mutatták be az Adaptive Battery nevű technológiát, ami a mesterséges intelligencia segítségével megpróbálja kinyújtani a készenléti időt.","shortLead":"A Google fejlesztői még tavasszal mutatták be az Adaptive Battery nevű technológiát, ami a mesterséges intelligencia...","id":"20181228_samsung_one_ui_adaptive_battery_okostelefon_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c099a906-17d6-461e-b64c-95f6475b1d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48152c3f-d473-4e24-9840-a799f682e57f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_samsung_one_ui_adaptive_battery_okostelefon_akkumulator","timestamp":"2018. december. 28. 08:03","title":"Samsung telefonja van? Jön hozzá a funkció, ami segít spórolni az akkumulátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a940263e-f857-4c79-8e51-0dfa8a325527","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha nem látott volna karácsonykor elég Jack Black-filmet, most bepótolhatja az adagot!","shortLead":"Ha nem látott volna karácsonykor elég Jack Black-filmet, most bepótolhatja az adagot!","id":"20181228_Jack_Black_YouTube_csatorna_vlog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a940263e-f857-4c79-8e51-0dfa8a325527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6851438a-32e5-42f7-94e1-46c4becc4c5f","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Jack_Black_YouTube_csatorna_vlog","timestamp":"2018. december. 28. 13:56","title":"Ez vicces lesz: Jack Black YouTube-csatornát indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több helyen már aláírásgyűjtésbe is kezdtek a helyiek a takarékszövetkezeti fiókok bezárása miatt. Tavaly már sok kirendeltség bezárt, most karácsony előtt újabb településeket értesítettek a megszűnésről.","shortLead":"Több helyen már aláírásgyűjtésbe is kezdtek a helyiek a takarékszövetkezeti fiókok bezárása miatt. Tavaly már sok...","id":"20181227_Tomegevel_zarja_be_fiokjait_a_videk_bankja_a_falvakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6159e74b-d06d-40ed-ac72-cdd0caeb1c70","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_Tomegevel_zarja_be_fiokjait_a_videk_bankja_a_falvakban","timestamp":"2018. december. 27. 13:49","title":"Tömegével zárja be fiókjait a „vidék bankja” a falvakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91893014-bfe2-43df-be67-5c36ed98481c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy helyi lap szerint túszejtés és lövöldözés is volt.","shortLead":"Egy helyi lap szerint túszejtés és lövöldözés is volt.","id":"20181227_Szerzeteseket_sebesitettek_meg_rablok_egy_becsi_templomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91893014-bfe2-43df-be67-5c36ed98481c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b23dd86-256b-4ad7-b139-59d481cce84c","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Szerzeteseket_sebesitettek_meg_rablok_egy_becsi_templomban","timestamp":"2018. december. 27. 18:54","title":"Szerzeteseket sebesítettek meg rablók egy bécsi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]