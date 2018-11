A világ 200 millió kisvállalkozásának Amazonja vagy Apple-je szeretne lenni az Enfore, és a nem mindennapi német startup esélyei nem is rosszak. Már csak a cégalapító és többségi tulajdonos személye miatt sem. Marco Börries állandó jelzői közé tartozik, hogy ő „a német Bill Gates”. Első vállalkozása sikertermékének neve a régi számítógépezők fülében ismerősen csenghet: ez volt a Star Office, amely a maga idejében a Microsoft irodacsomagjának komoly konkurense volt, és amely gazdaggá tette Börriest. Az amerikai Sun Microsystems 70 millió dollárért vásárolta meg a szoftvert. Ez már csak azért is szép, mert a legendárium szerint Börries – 16 évesen otthagyva a kisvárosi gimnáziumot – a konfirmációjára kapott kétezer márkából alapította a Star Division nevű vállalkozást. Börries következő cégét 60 millió dollárért vette meg az akkor még nagy Yahoo. Egy sikertelen harmadik vállalkozás után az Enfore a negyedik. Börries időközben ötvenéves lett, 65 munkatársa közül is sokaknak őszül a haja, és a világrengetőnek szánt termék kidolgozására eddig nyolc évet fordítottak, sokáig teljes titokban. A hosszú előkészület ellenére a tulajdonos sikeres múltja lehetővé tette a finanszírozást: a cégben benne van az alapító vagyonának jelentős része, ráadásul készséggel jelentkeztek kisebbségi partnerek a techvilág nagyjai közül.

Maga a termék nem annyira izgalmas, mint amennyire fontos. Azoknak a kisvállalkozóknak ajánl komplett, ugyanakkor olcsó számítástechnikai hátteret, akiknek sem kedvük, sem pénzük nincs saját it-részleg létrehozásához. Egyúttal hálózatot épít: ezeknek a kisboltoknak, büféknek, fodrászoknak, építészirodáknak az Enfore lehet az alternatíva, hogy ne kelljen olyan világméretű platformokhoz csatlakozniuk, amilyen például az Amazon, az Airbnb vagy az Uber. Az üzlet, különösebb hírverés nélkül, már működik. Börries óvatos duhaj: nem próbál a meglévő – gyakran több helyről összevásárolt – rendszerekkel konkurálni, egyelőre inkább a frissen alapított kis cégeknek kínál komplett megoldást, egy kézből. A konstrukció lelke egy elektronikus, érintőképernyős pénztárgép, a Dasher, amelyet az Enfore a saját elképzelése szerint, többéves munkával fejlesztett abból kiindulva, hogy a kisvállalkozóknál a kassza beszerzésével kezdődik minden. Ez a pénztárgép a kifogyóban lévő készletek automatikus utánrendelésétől az ügyfélkapcsolatok ápolásáig mindenre alkalmas, amire egy vállalkozásnak szüksége lehet, de az egyes funkciókat elég akkor bekapcsolni vagy telepíteni, amikor valóban szükség lesz rájuk.

Börries nem titkolja, hogy az üzleti modell hasonlít ahhoz, ami az iPhone sikerének a kulcsa. Szoftvert önmagában eladni nem annyira egyszerű, mint a hardvert értékesíteni – tudva, hogy utána úgyis szükség lesz az alkalmazásokra. Utóbbiak akár ingyenesek is lehetnek, de a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokért, például a könyvelésért, már pénzt lehet kérni. A kasszát és a kártyaolvasót az Enfore kedvező áron, ezer euróért adja – és még így is keres rajta. Szintén fontos, hogy az Enfore a sok kisvállalkozóval együtt a rendszer révén egyetlen nagy ügyfélként léphet fel. Már most, a kezdeti időszakban is kedvezőbb bankkártya-, illetve online fizetési díjakat sikerült kialkudnia, ami kisvállalkozók esetében fontos költségtényező. Börries üzletpolitikáját illusztrálja, hogy ehhez kapcsolódó saját jutalékát havi 20 euróban maximálja. Első nagy partnerei közé tartozik a német Telekom, amely – egy saját kétéves üzleti előfizetésével kombinálva – kedvezményes áron terjeszti a Dashert. Más nagy cégek is együttműködnek az Enfore-ral – Börries szerint azért is, mert így biztosabban megtarthatják kisvállalkozói ügyfélkörüket.

