[{"available":true,"c_guid":"c78f0add-2e56-421a-b0d8-52da5ac7113a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét és fél év börtönt kaptak a Buda-Cash ügy vádlottai, nem jogerősen.","shortLead":"Hét és fél év börtönt kaptak a Buda-Cash ügy vádlottai, nem jogerősen.","id":"20181019_Bortonre_es_vagyonelkobzasra_iteltek_a_BudaCashbotrany_vadlottait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c78f0add-2e56-421a-b0d8-52da5ac7113a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df006652-9b4c-40ef-98c4-2e6dbe3acc52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_Bortonre_es_vagyonelkobzasra_iteltek_a_BudaCashbotrany_vadlottait","timestamp":"2018. október. 19. 11:23","title":"Börtönre és vagyonelkobzásra ítélték a Buda-Cash-botrány vádlottait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"","category":"itthon","description":"A balliberális kulturális diktatúra újabb üvöltő bizonyítéka: sajtószabadság díjat kapott Szakács Árpád.","shortLead":"A balliberális kulturális diktatúra újabb üvöltő bizonyítéka: sajtószabadság díjat kapott Szakács Árpád.","id":"20181020_Sajtoszabadsag_dijat_kapott_a_kulturharcos_Szakacs_56os_elismerest_Gajdics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b7b144-9004-4061-af73-d31376b47032","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Sajtoszabadsag_dijat_kapott_a_kulturharcos_Szakacs_56os_elismerest_Gajdics","timestamp":"2018. október. 20. 08:23","title":"Sajtószabadság díjat kapott a kultúrharcos Szakács, 56-os elismerést Gajdics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000a40d2-47a4-40ae-807d-0c076b34902e","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Állítólag a bv házirendjébe ütközik pár napos borostája, ezért fegyelmi eljárás indult a Szegeden több mint egy éve előzetesben lévő baloldali politikus-jogász ellen, akit nemrég túl sok könyve miatt is megbüntettek. Ügyvédje szerint elfogadhatatlan, hogy ráadásul elromlott telefonja helyett hetek óta nem adnak Czeglédy Csabának cserekészüléket arra hivatkozva, hogy a szervizre kell várni, így viszont pont a vádemelést megelőző időszakban nem tudja megfelelően tartani a kapcsolatot védőivel.","shortLead":"Állítólag a bv házirendjébe ütközik pár napos borostája, ezért fegyelmi eljárás indult a Szegeden több mint egy éve...","id":"20181019_Borostaja_miatt_indult_ujabb_fegyelmi_Czegledy_Csaba_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000a40d2-47a4-40ae-807d-0c076b34902e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1afe10-38b2-4d8f-bb93-595ca1c02200","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Borostaja_miatt_indult_ujabb_fegyelmi_Czegledy_Csaba_ellen","timestamp":"2018. október. 19. 12:33","title":"Borostája miatt indult újabb fegyelmi Czeglédy Csaba ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff0abeb-8619-44ca-a32a-2d3eabb8bf45","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Novemberben prémiumot fizet az állam a nyugdíjasoknak, az extra összegek kifizetésére a gazdaság jó teljesítménye adja meg a pénzügyi alapot - mondta a Magyar Időknek Tállai András.","shortLead":"Novemberben prémiumot fizet az állam a nyugdíjasoknak, az extra összegek kifizetésére a gazdaság jó teljesítménye adja...","id":"20181020_November_kozepen_viszi_ki_a_postas_a_nyugdijpremiumot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ff0abeb-8619-44ca-a32a-2d3eabb8bf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b7b570-f267-4696-ae64-face27587b3b","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_November_kozepen_viszi_ki_a_postas_a_nyugdijpremiumot","timestamp":"2018. október. 20. 09:17","title":"November közepén viszi ki a postás a nyugdíjprémiumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23dc1ba0-aeb3-493c-bd16-dfe144b3ba88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az információs zaj lényege, hogy fontos eseményekkel egyidőben minél több lényegtelen történéssel töltsék meg a médiumokat.","shortLead":"Az információs zaj lényege, hogy fontos eseményekkel egyidőben minél több lényegtelen történéssel töltsék meg...","id":"20181020_Uj_mufajt_talalt_az_orosz_propaganda_a_hirmanipulalasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23dc1ba0-aeb3-493c-bd16-dfe144b3ba88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fd50b9-7bb6-462f-8f7f-6a0ff0f6977b","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Uj_mufajt_talalt_az_orosz_propaganda_a_hirmanipulalasra","timestamp":"2018. október. 20. 11:31","title":"Új műfajt talált az orosz propaganda a hírmanipulálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71f86f2-7c72-44f1-94c1-bd21fa2e4634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon az ilyen megtakarítással rendelkező fideszesek is medencére vagy szaunára költi a pénzt? Közben a Jobbik népszavazást kezdeményez lakáskassza-ügyben.","shortLead":"Vajon az ilyen megtakarítással rendelkező fideszesek is medencére vagy szaunára költi a pénzt? Közben a Jobbik...","id":"20181019_A_Momentum_kideritette_Nemeth_Szilardnak_is_van_lakaskasszamegtakaritasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c71f86f2-7c72-44f1-94c1-bd21fa2e4634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bac9d6-8361-48fa-989b-9af4b364fa3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_A_Momentum_kideritette_Nemeth_Szilardnak_is_van_lakaskasszamegtakaritasa","timestamp":"2018. október. 19. 12:12","title":"A Momentum kiderítette, Németh Szilárdnak is van lakáskassza-megtakarítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél nap alatt szedte össze a rendőri figyelmeztetéseket az a nő, akit elsőként vettek Budapesten szabálysértési őrizetbe életvitelszerű utcán élés miatt. ","shortLead":"Másfél nap alatt szedte össze a rendőri figyelmeztetéseket az a nő, akit elsőként vettek Budapesten szabálysértési...","id":"20181019_hajlektalan_budapest_per_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e558a0a-0d87-445d-874c-7c77dffc1354","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_hajlektalan_budapest_per_targyalas","timestamp":"2018. október. 19. 06:00","title":"Egy 61 éves hajléktalan nőt vittek el elsőként Budapesten, ma lesz a tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3741fb2d-872b-48b7-bdea-b01bb545717e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közleményt adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a fekete fagyi és társai ügyében – szerintük ez akár káros is lehet. ","shortLead":"Közleményt adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a fekete fagyi és társai ügyében – szerintük ez akár...","id":"20181019_A_Nebih_nem_ult_fel_a_feketekajatrendnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3741fb2d-872b-48b7-bdea-b01bb545717e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36bead9e-d462-42ab-9ff2-b9860e35cc57","keywords":null,"link":"/elet/20181019_A_Nebih_nem_ult_fel_a_feketekajatrendnek","timestamp":"2018. október. 19. 17:37","title":"A Nébih nem ült fel a feketekaja-trendnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]