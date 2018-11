Kétszáznál is többen szorgoskodnak a világ legnagyobb autórestauráló műhelyében, amelyet egy ausztrál üzletember, Jim Byrnes alapított – a Fülöp-szigeteken. Az egykori amerikai légibázis, Clark Freeport Zone elhagyott hangárjaiban kapcsolt nagyobb sebességre az eleinte személyes hobbiként indult biznisz. Byrnes néhány évvel ezelőtt eladta előző vállalkozását, s az így szerzett 100 millió dollárból kezdett régi Jaguarokat, Porschékat, Rolls-Royce-okat vásárolni. Úgy kalkulált, hogy ha egy 25 ezer fontért megszerzett régiséget Európában vagy az USA-ban hozat rendbe, az 225 ezer fontjába kerül, eladni viszont csak feleennyiért tudja. Ezért esett a választása az olcsó bérű filippínókra, akik családi vállalkozásokban lesték el a karosszériajavítás fogásait. Őket alkalmazta és persze képezte át luxusautók felújítására. Byrnes már arról beszél, hogy különleges műhelye hamarosan nemzetközi oldtimer-felújító szakmunkásképző hellyé válhat.

A szekér ugyanis a vártnál is jobban szalad. Kína újabban megőrül a klasszikus autókért. A több száz milliós többség nézi, a néhány százas multimilliárdos kisebbség pedig gyűjti ezeket a műszaki régiségeket. Sőt egyre több alkalmat szerveznek arra, hogy meg is lehessen mutatni az új szerzeményeket. Ideális hely erre a minden év októberében megrendezett Bund Classic, a sanghaji híres parti promenádra felsorakozó öreg luxusautók találkozója. A kínai elit tagjai nem is érik be négykerekű drágaságaik mutogatásával, a társadalmi eseményen kalapkölteményeket viselő hölgyeiket is közszemlére teszik. Hongkongban is virágzik az üzlet – állítja Carl Yuen, a 600 tagot számláló helyi oldtimerklub alelnöke. A régi autók szerelmesei úgy vélik, van akkora respektje egy fél évszázados, jó állapotú MGB-nek (a British Leylandnál készült roadster), mint egy 50 ezer dolláros, zsír új Mazda MX5-nek.

© FIVA

Kínában nem kis kihívás régi autót szerezni. Az állam ugyanis tiltóvámokkal és extra adókkal igyekszik távol tartani a leharcolt csotrogányokat a szmogtól ezek nélkül is szenvedő országtól. Csakhogy a régi autó már nem csupán gyűjtői szenvedély vagy feltűnési viszketegség, hanem nagyon is jól fialó befektetés. Ha az utóbbi egy évben le is lassult a vintage járművek értéknövekedése, hosszabb időtávon vizsgálva semmilyen régiség – a borokat, a művészi alkotásokat, a régi érméket vagy akár a kínai porcelánt is beleértve – felértékelődése még csak meg sem közelítette a koros autószépségekét.

A pénzen kívül hozzáértés és szerencse is kell a jó választáshoz: egy londoni székhelyű, a történelmi automobilok áralakulását elemző cég indexe szerint az elmúlt évben a Ferrarik értéke több mint 3 százalékkal nőtt, míg a Porschéké valamelyest csökkent. Mivel Hongkongban több a potenciális vásárló, mint a hozzáértő tanácsadó, a távol-keleti piacon erős Macey & Sons' aukciósház idén nyáron bejelentette, hogy megnyitja oldtimer-divízióját a hétmillió lakosú metropoliszban.