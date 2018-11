Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f66b0747-5c81-4c7f-a1fc-27ba7b13aad0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint kétezer éves alkoholos italt találtak kínai régészek egy bronzedényben, amely egy Nyugati Han-dinasztia korából származó sírból került elő.","shortLead":"Több mint kétezer éves alkoholos italt találtak kínai régészek egy bronzedényben, amely egy Nyugati Han-dinasztia...","id":"20181111_2000_eves_alkohol_ital_kinai_sir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f66b0747-5c81-4c7f-a1fc-27ba7b13aad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd22b605-64ec-4b04-abc0-e9746ba4d1ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_2000_eves_alkohol_ital_kinai_sir","timestamp":"2018. november. 11. 11:03","title":"2000 éves alkohol került elő egy kínai sírból, csak kipróbálták már, hogy milyen az aromája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d3f7b6-732b-401d-b676-f907a579ff41","c_author":" Csunderlik Péter","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"201845_a_rovidlato_superman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37d3f7b6-732b-401d-b676-f907a579ff41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96af9a0-c3cf-4c05-9027-3f0721d0333c","keywords":null,"link":"/itthon/201845_a_rovidlato_superman","timestamp":"2018. november. 11. 08:45","title":"Csunderlik Péter: A rövidlátó Superman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd61309-9e72-47cb-ad46-714fe4d74950","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság a brit koronához tartozó Man szigete és Olaszország ellen, mert adózási kiskapukat tartanak nyitva a magánjachtosoknak. A történetben a Putyin család barátai és Lewis Hamilton is érintettek.","shortLead":"Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság a brit koronához tartozó Man szigete és Olaszország ellen...","id":"20181110_Megunta_az_unio_hogy_adokedvezmeny_jar_a_maganjachtok_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dd61309-9e72-47cb-ad46-714fe4d74950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae50be7c-0913-4ebc-9488-65e4c3b60384","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Megunta_az_unio_hogy_adokedvezmeny_jar_a_maganjachtok_utan","timestamp":"2018. november. 10. 14:06","title":"Megunta az unió, hogy adókedvezmény jár a magánjachtok után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA kutatói október elején vették észre a repedést, mostanra pedig le is vált a jéghegy a Pine Island-gleccserről.","shortLead":"A NASA kutatói október elején vették észre a repedést, mostanra pedig le is vált a jéghegy a Pine Island-gleccserről.","id":"20181110_antarktisz_jeghegy_nasa_foto_pine_island_gleccser_b46_jeghegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93364ad5-b335-4e49-b45c-7742c800f3ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_antarktisz_jeghegy_nasa_foto_pine_island_gleccser_b46_jeghegy","timestamp":"2018. november. 10. 09:03","title":"Akkora jéghegy szakadt le az Antarktiszról, mint fél Budapest – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70c61c5-8a0b-4635-b0a0-fac5b1fa0017","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég rosszul hangzik így hálaadás előtt.\r

