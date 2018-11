Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is kapott.","shortLead":"Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is...","id":"20181123_Hatmillio_forintra_buntettek_az_RTLt_a_Szenzacios_Negyes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91318357-84f6-4589-9639-0bbf3ff4a2b2","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Hatmillio_forintra_buntettek_az_RTLt_a_Szenzacios_Negyes_miatt","timestamp":"2018. november. 23. 12:50","title":"Hatmillió forintra büntették az RTL-t a Szenzációs Négyes miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac58eee8-c0ba-45bf-a884-702614d9485a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó teljesen új fejlesztésű sportmodelljéből többféle változat is jön, így vélhetően mindenki megtalálja majd a számítását.","shortLead":"A bajor gyártó teljesen új fejlesztésű sportmodelljéből többféle változat is jön, így vélhetően mindenki megtalálja...","id":"20181124_kellemes_meglepetesekkel_erkezik_az_uj_bmw_m3_sportkocsi_hatsokerek_hajtas_kezivalto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac58eee8-c0ba-45bf-a884-702614d9485a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9dcd1c-c049-498d-a783-c1f31eb74b99","keywords":null,"link":"/cegauto/20181124_kellemes_meglepetesekkel_erkezik_az_uj_bmw_m3_sportkocsi_hatsokerek_hajtas_kezivalto","timestamp":"2018. november. 24. 08:21","title":"Kellemes meglepetésekkel érkezik az új BMW M3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ddd0b-8254-4cbd-86de-8b52691e252f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába kérte még az amerikai igazságügyi miniszter is, hogy a fegyverkereskedőket Amerikának adja ki Magyarország, az Orbán-kormány Moszkvának kedvezett.","shortLead":"Hiába kérte még az amerikai igazságügyi miniszter is, hogy a fegyverkereskedőket Amerikának adja ki Magyarország...","id":"20181123_Orbanek_Moszkvanak_kedveztek_egy_sulyos_fegyvercsempeszeti_ugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=373ddd0b-8254-4cbd-86de-8b52691e252f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0022c4b1-05bf-438b-b7bf-8c986e7e7c2f","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Orbanek_Moszkvanak_kedveztek_egy_sulyos_fegyvercsempeszeti_ugyben","timestamp":"2018. november. 23. 07:32","title":"Orbánék Moszkvának kedveztek egy súlyos fegyvercsempészeti ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362955d1-8638-40de-b677-5c8a39129862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajszál híján tragédia történt.","shortLead":"Hajszál híján tragédia történt.","id":"20181122_vonat_ala_zuhant_egy_indiai_csecsemo_tulelte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=362955d1-8638-40de-b677-5c8a39129862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb77856-bde7-4d12-aea4-6f6ca3836871","keywords":null,"link":"/elet/20181122_vonat_ala_zuhant_egy_indiai_csecsemo_tulelte","timestamp":"2018. november. 22. 13:38","title":"Vonat alá zuhant egy indiai csecsemő, túlélte – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a koncertek előtt is komolyan veszi a diétát.","shortLead":"Úgy tűnik, a koncertek előtt is komolyan veszi a diétát.","id":"20181124_Kiderult_mit_kert_Sting_a_budapesti_oltozojebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3425956-33c6-4781-aa13-b540ca4dfb5b","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Kiderult_mit_kert_Sting_a_budapesti_oltozojebe","timestamp":"2018. november. 24. 07:41","title":"Kiderült, mit kért Sting a budapesti öltözőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c9a7e8-a626-40ae-9fe8-e5ad593329e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fémdetektorral felszerelkezett kincskereső találta meg az első kelta harci szekeres sírt Walesben.","shortLead":"Fémdetektorral felszerelkezett kincskereső találta meg az első kelta harci szekeres sírt Walesben.","id":"20181123_Azt_hitte_csak_egy_bross_de_egy_teljes_kelta_harci_szekeret_talalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62c9a7e8-a626-40ae-9fe8-e5ad593329e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e68c94b-43c9-4de2-9384-ccfdd79b088a","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Azt_hitte_csak_egy_bross_de_egy_teljes_kelta_harci_szekeret_talalt","timestamp":"2018. november. 23. 10:48","title":"Azt hitte, csak egy bross, de egy teljes kelta harci szekeret talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordultak, hogy kötelezze a környezetvédelmi hatóságot egy érdemi levegőminőségi terv kidolgozására és végrehajtásának szigorú ellenőrzésére.","shortLead":"A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordultak, hogy kötelezze a környezetvédelmi hatóságot egy érdemi...","id":"20181123_Perel_a_Levego_Munkacsoport_a_budapesti_legszennyezettseg_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d11274-46ce-465d-a450-570e2f1c061b","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Perel_a_Levego_Munkacsoport_a_budapesti_legszennyezettseg_miatt","timestamp":"2018. november. 23. 21:01","title":"Perel a Levegő Munkacsoport a budapesti légszennyezettség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP egykori vezetője szerint a Gruevszki-üggyel olyan módon rúgja fel Magyarország az íratlan diplomáciai szabályokat, hogy ennek nagyon súlyos következményei lehetnek az országra nézve. Szerinte kellemetlen ma Magyarországon élni.","shortLead":"Az LMP egykori vezetője szerint a Gruevszki-üggyel olyan módon rúgja fel Magyarország az íratlan diplomáciai...","id":"20181123_Schiffer_Eselyes_hogy_2030ig_Orban_hatalmon_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0dcd8b0-4a2d-4cfc-b077-78b4c054acab","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Schiffer_Eselyes_hogy_2030ig_Orban_hatalmon_marad","timestamp":"2018. november. 23. 11:08","title":"Schiffer: Esélyes, hogy 2030-ig Orbán hatalmon marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]