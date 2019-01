Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ad77bcf-ae43-43b5-92ef-d4d225959ae1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 75 éves német nő lett rosszul, még a levegőben meghalt. ","shortLead":"Egy 75 éves német nő lett rosszul, még a levegőben meghalt. ","id":"20190103_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_mert_meghalt_egy_utas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ad77bcf-ae43-43b5-92ef-d4d225959ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d972aa-8f62-455a-9c58-5e709668e0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_mert_meghalt_egy_utas","timestamp":"2019. január. 03. 13:55","title":"Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy gép, mert meghalt egy utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A makói tévének adott interjút a volt miniszter, a beszélgetés során az MTVA székházában történtek is szóba kerültek. ","shortLead":"A makói tévének adott interjút a volt miniszter, a beszélgetés során az MTVA székházában történtek is szóba kerültek. ","id":"20190102_Lazar_Janos_egy_kicsit_megvedte_az_ellenzeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df7a706-dd48-4569-b991-61fb7f1904be","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Lazar_Janos_egy_kicsit_megvedte_az_ellenzeket","timestamp":"2019. január. 02. 21:33","title":"Lázár János egy kicsit megvédte az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577df7d9-bc64-479d-aac6-a8c5d5cf9723","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka új fejlesztése elsősorban biztonsági és kényelmi funkciókat szolgál. ","shortLead":"A svéd márka új fejlesztése elsősorban biztonsági és kényelmi funkciókat szolgál. ","id":"20190103_nem_a_forgalmat_a_sofort_figyeli_a_volvok_uj_fedelzeti_kameraja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577df7d9-bc64-479d-aac6-a8c5d5cf9723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84cf398-207a-4d7d-9af6-28a3b1275d51","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_nem_a_forgalmat_a_sofort_figyeli_a_volvok_uj_fedelzeti_kameraja","timestamp":"2019. január. 03. 08:21","title":"Nem a forgalmat, a sofőrt figyeli a Volvók új fedélzeti kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfad878-9952-4803-8e75-d82fbe0bf334","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A diplomata és családja állítólag \"biztonságos helyen\" vannak.","shortLead":"A diplomata és családja állítólag \"biztonságos helyen\" vannak.","id":"20190103_Menedekkerelmet_nyujtott_be_Olaszorszagban_EszakKorea_nagykovete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dfad878-9952-4803-8e75-d82fbe0bf334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677fd932-c71a-4d55-90d9-77a413429036","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Menedekkerelmet_nyujtott_be_Olaszorszagban_EszakKorea_nagykovete","timestamp":"2019. január. 03. 09:36","title":"Menedékkérelmet nyújtott be Olaszországban Észak-Korea nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1894a567-e31c-477b-906b-91854eec4d2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kik és mennyit fölöztek le a világ legnagyobb kábítószer-kartelljének hasznából? New York-ban csütörtökön kezdődik újra a „Köpcös” pere, amelynek során szinte mindenki \"dalol\". Így számos kínos kérdésre választ kaphatnak az érdeklődők. ","shortLead":"Kik és mennyit fölöztek le a világ legnagyobb kábítószer-kartelljének hasznából? New York-ban csütörtökön kezdődik újra...","id":"20190103_Bankarok_bunvadaszok_politikusok_a_lekapcsolt_felanalfabeta_kabitoszerkiraly_zsebeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1894a567-e31c-477b-906b-91854eec4d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ffe876-a9e9-4356-a6f3-f0c77a2ddea8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Bankarok_bunvadaszok_politikusok_a_lekapcsolt_felanalfabeta_kabitoszerkiraly_zsebeben","timestamp":"2019. január. 03. 12:13","title":"Bankárok, bűnvadászok, politikusok a lekapcsolt félanalfabéta kábítószerkirály zsebében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a213e36-8591-4bd5-a94a-8d1fbad93de7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édesanyjuk egy ismerősével italozott, csak később vették észre, hogy a gyerekek eltűntek.","shortLead":"Édesanyjuk egy ismerősével italozott, csak később vették észre, hogy a gyerekek eltűntek.","id":"20190103_Elveszett_kisfiut_es_kislanyt_talaltak_a_rendorok_szilveszterkor_a_Vorosmarty_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a213e36-8591-4bd5-a94a-8d1fbad93de7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d266649-60da-4083-a9b6-3a680409129d","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Elveszett_kisfiut_es_kislanyt_talaltak_a_rendorok_szilveszterkor_a_Vorosmarty_teren","timestamp":"2019. január. 03. 08:39","title":"Elveszett kisfiút és kislányt találtak a rendőrök szilveszterkor a Vörösmarty téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem változtatott a pártpreferenciákon a túlóratörvény elfogadása, illetve a decemberi tüntetéssorozat, az IDEA Intézet szerint ez hosszabb távon lesz csak érzékelhető majd. ","shortLead":"Egyelőre nem változtatott a pártpreferenciákon a túlóratörvény elfogadása, illetve a decemberi tüntetéssorozat, az IDEA...","id":"20190103_A_rabszolgatorveny_ellenere_sem_szavaznanak_kevesebben_a_Fideszre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7bc98e-2d8c-4a6d-acc2-530ab52653a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_A_rabszolgatorveny_ellenere_sem_szavaznanak_kevesebben_a_Fideszre","timestamp":"2019. január. 03. 10:01","title":"A \"rabszolgatörvény\" ellenére sem szavaznának kevesebben a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2b9a72-1211-4e89-85b8-5aaad709a899","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázoló segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. ","shortLead":"A gázoló segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. ","id":"20190102_Egy_elgazolt_noe_az_M3ason_talalt_holttest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b2b9a72-1211-4e89-85b8-5aaad709a899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4fddfa-98ac-435b-a2ee-9bbce0c32f88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_Egy_elgazolt_noe_az_M3ason_talalt_holttest","timestamp":"2019. január. 02. 08:42","title":"Egy elgázolt nőé az M3-ason talált holttest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]