A Renault-Nissan nemzetközi szuper autógyártó cég főnöke november közepe óta van előzetesben, Japánban. A tokiói nyomozók szerint hatalmas pénzeket csalt el, nem jelentett be adóköteles jövedelmeket, és a vádak sora még folytatható. Közben viszont Franciaországban a jelentős állami részesedéssel is rendelkező Renault hazájában diszkréten kezelték Ghosn tokiói bukását. Letartóztatásakor, november közepén, Bruno Le Maire, gazdasági miniszter közölte: „Ghosn-nak, mint a Renault főnökének, Franciaországban rendben vannak az ügyei”. De most kiderült, hogy erről szó sincs.

A Libération napilap tényfeltáró csapata fedezte fel, hogy Carlos Ghosn 2012 óta adózási szempontból nem francia. Pontosabban: a Renault-Nissan nemzetközi óriásnak van egy Hollandiában bejegyzett leányvállalata is, amely pro forma a két autógyártó közös érdekeit képviseli. Ghosn rafináltan úgy rendezte el a dolgokat, hogy e valójában szimbolikus cég alapján kelljen adóznia, Hollandiában. Ezzel megkerülte a nagy vagyonokra kivetett francia adót. Ezt Francois Holland előző elnök vezette be a megválasztása után 2012-ben, és milyen érdekes, hogy ugyanebben az évben lett a Renault főnöke Hollandiában adózó polgár.

Ghosn Rotterdamban havu nyolcezer euróért bérel lakást. A holland törvények szerint egy ott adózó személynek kb. az év napjainak a felét Hollandiában kellene töltenie. Nyilvánvaló, hogy a holland hatóságok nem törték össze kezüket-lábukat a törvényben előírt tartózkodási idő ellenőrzésére. Számukra fontosabb volt az a bevétel, ami Ghosn hollandiai adójából az ottani költségvetésbe folyt be.

A francia közszolgálati média több szakértőt és európai parlamenti képviselőt is megszólaltatott. Elemzésük alapján az a lényeg, hogy ma még az EU-n belül is vannak adóparadicsomok, nem kell emiatt a Kajmán-szigetekre menni. Általában Luxemburgot, Írországot emlegetik ebben a kategóriában, és az adókedvezmények aránya alapján ez indokolt. De egy zöldpárti belga európai parlamenti képviselő elmondta a FranceInfónak, hogy ha az adókedvezmények összesített értékét nézzük, Európa első számú adóparadicsoma Hollandia. És a képviselő persze arról is beszélt, hogy a leggazdagabb emberek szemérmetlen adó alóli kibújásának csak az egységes európai adópolitika vethetne véget. De erre a nemzetállami szuverenitásra hivatkozók miatt semmi esély.

