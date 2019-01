Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1289dba7-afd3-429d-8199-22bbbb686683","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még csak egy prototípust mutatott be a SanDisk: négy TB, azaz hozzávetőlegesen 4000 GB-nyi információ fér el az új, USB drive méretű eszközön.","shortLead":"Egyelőre még csak egy prototípust mutatott be a SanDisk: négy TB, azaz hozzávetőlegesen 4000 GB-nyi információ fér el...","id":"20190117_sandisk_4tb_usb_drive_prototipus_ces2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1289dba7-afd3-429d-8199-22bbbb686683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225db027-4756-4fe8-a75a-e42c4dee99fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_sandisk_4tb_usb_drive_prototipus_ces2019","timestamp":"2019. január. 17. 10:03","title":"4000 GB adat fér el ezen a pendrive-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139d1d20-c601-4262-beca-37577158a00e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt külügyminiszternek már hivatali idejében is volt személyes rossz élménye a magyar származású amerikai milliárdossal, mégsem örül a kormány Soros-ellenes kampányának.","shortLead":"A volt külügyminiszternek már hivatali idejében is volt személyes rossz élménye a magyar származású amerikai...","id":"20190116_Jeszenszky_Geza_Soros_Gyorgy_azert_megsem_az_ordog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=139d1d20-c601-4262-beca-37577158a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1988e67-0309-4664-b5c5-2bc6a7b045fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Jeszenszky_Geza_Soros_Gyorgy_azert_megsem_az_ordog","timestamp":"2019. január. 16. 09:11","title":"Jeszenszky Géza: Soros György azért mégsem az ördög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295ada7c-4466-4aea-9b40-520a2eea5d99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit gyártó legfrissebb újdonsága kabrió mivolta ellenére alig nehezebb zárt tetős testvérénél. És iszonyatosan gyors.","shortLead":"A brit gyártó legfrissebb újdonsága kabrió mivolta ellenére alig nehezebb zárt tetős testvérénél. És iszonyatosan gyors.","id":"20190117_mclaren_600lt_spider_roadster_kabrio_sportkocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=295ada7c-4466-4aea-9b40-520a2eea5d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e017f320-dd38-40fc-b2ee-777b84b3a1c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_mclaren_600lt_spider_roadster_kabrio_sportkocsi","timestamp":"2019. január. 17. 11:21","title":"Felfelé ordító kipufogó a McLaren új kabrióján: 315 km/h nyitott tetővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37520375-cfe5-4bf3-9c35-2d77ff303e21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA közleménye szerint akár futó kutatási programok is leállhatnak, ha a minisztérium nem szabadítja fel az első negyedévi költségvetésüket, de a minisztérium szerint van elég pénze az MTA-nak így is. ","shortLead":"Az MTA közleménye szerint akár futó kutatási programok is leállhatnak, ha a minisztérium nem szabadítja fel az első...","id":"20190115_Reszletekbe_menoen_atvilagitjak_az_MTA_kutatointezeteit_de_addig_is_alig_kapnak_penzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37520375-cfe5-4bf3-9c35-2d77ff303e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1f3568-6366-45ac-b526-4c2f779c860e","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Reszletekbe_menoen_atvilagitjak_az_MTA_kutatointezeteit_de_addig_is_alig_kapnak_penzt","timestamp":"2019. január. 15. 16:12","title":"Részletekbe menően átvilágítják az MTA kutatóintézeteit, de addig is alig kapnak pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a22cbcb-0e2a-4ba0-8dd5-bfe292211a6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azzal vádolják őket, hogy egy bűnszervezet tagjai.","shortLead":"Azzal vádolják őket, hogy egy bűnszervezet tagjai.","id":"20190116_Munka_kozben_csempesztek_a_drogot_egy_malajziai_legitarsasag_alkalmazottai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a22cbcb-0e2a-4ba0-8dd5-bfe292211a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451e65ff-072c-416d-9d4a-0735839e96d0","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Munka_kozben_csempesztek_a_drogot_egy_malajziai_legitarsasag_alkalmazottai","timestamp":"2019. január. 16. 09:59","title":"Munka közben csempészték a drogot egy malajziai légitársaság alkalmazottai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7958eef-01a9-4b82-a7ed-31e098b55bd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság már létrejött, a Liga is kész a tárgyalásra, a Munkástanácsok azonban egyelőre nem. Egyre közelebb a központi sztrájkbizottság létrejötte.","shortLead":"Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság már létrejött, a Liga is kész a tárgyalásra, a Munkástanácsok azonban...","id":"20190116_Tuloratorveny_mar_a_hetvegere_felallhat_a_kozponti_sztrajkbizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7958eef-01a9-4b82-a7ed-31e098b55bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e512c245-a376-4ca7-9c24-76c88213135d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Tuloratorveny_mar_a_hetvegere_felallhat_a_kozponti_sztrajkbizottsag","timestamp":"2019. január. 16. 08:28","title":"Túlóratörvény: már a hétvégére felállhat a központi sztrájkbizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201903_az_atya_es_afiuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec5ea70-f981-4678-a227-8faa5fd08b6f","keywords":null,"link":"/itthon/201903_az_atya_es_afiuk","timestamp":"2019. január. 17. 12:00","title":"Kocsis Györgyi: Az Atya és a fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348e3580-3c65-4c4a-8c8b-8ac2dd37031f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik stewardess megpróbálta befogni, de a madár nem hagyta magát.","shortLead":"Az egyik stewardess megpróbálta befogni, de a madár nem hagyta magát.","id":"20190115_Egyszer_csak_egy_madar_tunt_fel_a_Singapore_Airlines_Londonba_tarto_jaratan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348e3580-3c65-4c4a-8c8b-8ac2dd37031f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170c3c07-d9ea-455b-a820-0902b93e60d8","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Egyszer_csak_egy_madar_tunt_fel_a_Singapore_Airlines_Londonba_tarto_jaratan","timestamp":"2019. január. 15. 13:53","title":"Egyszer csak egy madár tűnt fel a Singapore Airlines Londonba tartó járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]