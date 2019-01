Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogi segítséget még a párt elnöke ajánlotta fel a diáklánynak. ","shortLead":"A jogi segítséget még a párt elnöke ajánlotta fel a diáklánynak. ","id":"20190121_Az_MSZP_ugyvedje_vedi_Nagy_Blankat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22d8f2f-3aa2-4de6-92af-5708892fd9d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Az_MSZP_ugyvedje_vedi_Nagy_Blankat","timestamp":"2019. január. 21. 11:53","title":"Az MSZP ügyvédje képviseli Nagy Blankát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szekér Gergő és Oláh Gergő holtversenyben nyerte A Dal 2019 első válogatóműsorát. ","shortLead":"Szekér Gergő és Oláh Gergő holtversenyben nyerte A Dal 2019 első válogatóműsorát. ","id":"20190119_a_dal_elso_valogato_szeker_gergo_olah_gergo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e38c360-61cb-4b76-b322-1e898aa05dfa","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_a_dal_elso_valogato_szeker_gergo_olah_gergo","timestamp":"2019. január. 19. 21:43","title":"Holtverseny A Dal első válogatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8da7b53-04ac-4cf3-bd84-1e4f0d4b394f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) azt javasolja, hogy az erdélyi magyar pártok hozzanak létre választási koalíciót a májusi EP-választásokra, és elnökét, Szilágyi Zsoltot jelöli a közös jelöltlistára.","shortLead":"Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) azt javasolja, hogy az erdélyi magyar pártok hozzanak létre választási koalíciót...","id":"20190120_EPvalasztasok_erdelyi_magyar_koaliciot_javasol_az_EMNP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8da7b53-04ac-4cf3-bd84-1e4f0d4b394f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778917d9-1c96-4e39-9cab-d602bcd622bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_EPvalasztasok_erdelyi_magyar_koaliciot_javasol_az_EMNP","timestamp":"2019. január. 20. 15:44","title":"EP-választás: erdélyi magyar koalíciót javasol az EMNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c2db81-ad4e-4073-a76a-04894c5558cf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Néhány ezren voltak.","shortLead":"Néhány ezren voltak.","id":"20190120_A_terhessegmegszakitas_es_a_kegyes_halal_ellen_tuntettek_Parizsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00c2db81-ad4e-4073-a76a-04894c5558cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1ae142-7ae4-4d02-af2e-d3b7f7ddd2c3","keywords":null,"link":"/elet/20190120_A_terhessegmegszakitas_es_a_kegyes_halal_ellen_tuntettek_Parizsban","timestamp":"2019. január. 20. 17:10","title":"A terhességmegszakítás és a \"kegyes halál\" ellen tüntettek Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba85deb-b3fb-452f-a403-0f5ef5b143f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Antonio Banderas hálás lehetett Vajnának.","shortLead":"Antonio Banderas hálás lehetett Vajnának.","id":"20190120_Antonio_Banderas_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bba85deb-b3fb-452f-a403-0f5ef5b143f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee05946-e8a3-429d-abb7-c19d4634a5c3","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Antonio_Banderas_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","timestamp":"2019. január. 20. 17:49","title":"Antonio Banderas is búcsúzik Andy Vajnától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcd2734-37c8-4166-9bc9-5c885568a78e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Látható a YouTube-on Mohácsi János színháztörténeti jelentőségű 1993-as kaposvári Csárdáskirálynő rendezése","shortLead":"Látható a YouTube-on Mohácsi János színháztörténeti jelentőségű 1993-as kaposvári Csárdáskirálynő rendezése","id":"20190119_Mohacsi_legendas_Csardasiralynoje_ismet_lathato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dcd2734-37c8-4166-9bc9-5c885568a78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91143cf0-487e-40b9-91a8-27ab61a3e545","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Mohacsi_legendas_Csardasiralynoje_ismet_lathato","timestamp":"2019. január. 19. 17:19","title":"Mohácsi legendás Csárdáskirálynője ismét látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svájci teniszlegenda hatszor nyerte meg az Australian Opent, de elkövette azt a hibát, hogy az öltözőbe menet nem volt a nyakában a versenyre szóló azonosító kártyája. A biztonsági őr ezért megállította. A videóból kiderül, hogy Federer nem egy hisztis sportember. ","shortLead":"A svájci teniszlegenda hatszor nyerte meg az Australian Opent, de elkövette azt a hibát, hogy az öltözőbe menet nem...","id":"20190119_Roger_kicsoda_Feltartoztatta_a_biztonsagi_or_Federert__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa790fb9-7e10-4633-9b46-eaa10b51cb2c","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Roger_kicsoda_Feltartoztatta_a_biztonsagi_or_Federert__video","timestamp":"2019. január. 19. 17:04","title":"Roger kicsoda? Feltartóztatta a biztonsági őr Federert - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e","c_author":"Gáti Júlia","category":"elet","description":"Az extrém súlyfelesleget cipelőkön műtéttel is lehet segíteni. Ezt a gyógykezelést azonban nem támogatja a társadalombiztosító, zsebből kell milliókat kifizetni.","shortLead":"Az extrém súlyfelesleget cipelőkön műtéttel is lehet segíteni. Ezt a gyógykezelést azonban nem támogatja...","id":"201903__gyomorszukites__penz_beszel__tamogatasi_kerelem__nyomos_ervek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02554e6f-53e8-45d0-96af-07c652e26fb6","keywords":null,"link":"/elet/201903__gyomorszukites__penz_beszel__tamogatasi_kerelem__nyomos_ervek","timestamp":"2019. január. 20. 11:00","title":"Súlyos érvek: milliókat spórolhatna az állam, mégsem teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]