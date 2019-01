Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb2173d2-41a1-4ddd-85e7-b20f274b7dac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190119_Nagyjabol_ezren_vonulnak_az_Andrassy_uton_a_Varkert_Bazar_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb2173d2-41a1-4ddd-85e7-b20f274b7dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508002e3-ff87-4023-8bb3-5717cf61c1d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Nagyjabol_ezren_vonulnak_az_Andrassy_uton_a_Varkert_Bazar_fele","timestamp":"2019. január. 19. 13:18","title":"Nagyjából ezren vonulnak az Andrássy úton a Várkert Bazár felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaef5458-9877-4989-a343-48593a4f6103","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szimpátiatüntetést tartottak a berlini magyarok is. A Mercedes Benz Aréna előtt gyűltek össze, hogy azoknak a német óriáscégeknek is üzenjek, akik - szerintük - befektetéseikkel csak támogatják az Orbán-rendszert.","shortLead":"Szimpátiatüntetést tartottak a berlini magyarok is. A Mercedes Benz Aréna előtt gyűltek össze, hogy azoknak a német...","id":"20190119_A_berlini_falig_mentek_a_magyar_tuntetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaef5458-9877-4989-a343-48593a4f6103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f76fac9-96dd-4d0a-9015-cb5ee56eaf51","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_A_berlini_falig_mentek_a_magyar_tuntetok","timestamp":"2019. január. 19. 18:08","title":"A berlini falig mentek a magyar tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista a Facebookon írt arról, mennyire megijesztette, ahogy az internet ízléstelen poénokkal, kommentekkel és mémekkel reagált a producer halálára.","shortLead":"A humorista a Facebookon írt arról, mennyire megijesztette, ahogy az internet ízléstelen poénokkal, kommentekkel és...","id":"20190121_Kormos_Anett_Andy_Vajna_halalarol_Elhunyton_viccelodni_allati_nagy_parasztsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3a7d6d-0234-4307-bb45-9324bc004f12","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Kormos_Anett_Andy_Vajna_halalarol_Elhunyton_viccelodni_allati_nagy_parasztsag","timestamp":"2019. január. 21. 09:31","title":"Kormos Anett Andy Vajna haláláról: Elhunyton viccelődni „állati nagy parasztság”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c92bee7-3e09-4c8b-8893-be320d03843a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem tett eleget a felszólításnak, azzal szemben a rendőrség szabálysértési feljelentést tesz.","shortLead":"Aki nem tett eleget a felszólításnak, azzal szemben a rendőrség szabálysértési feljelentést tesz.","id":"20190119_Rendorseg_Lanchid_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c92bee7-3e09-4c8b-8893-be320d03843a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcefaa7-0714-4858-b60f-1e986e0b1e80","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Rendorseg_Lanchid_tuntetes","timestamp":"2019. január. 19. 18:52","title":"Rendőrség: Hat főt kellett eltávolítani a Lánchídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valóban csökkennek Franciaországban a fizetések? Egy új tanulmány szerint nem, sőt a vásárlóerő szerény mértékben még nőtt is, bár ez kivételesnek számít a fejlett világban.","shortLead":"Valóban csökkennek Franciaországban a fizetések? Egy új tanulmány szerint nem, sőt a vásárlóerő szerény mértékben még...","id":"20190121_Jozan_ervelessel_nem_lehet_megfekezni_a_populistak_altal_is_heccelt_sargamellenyeseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9262b2-2378-4733-aeac-f4c93f1375cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Jozan_ervelessel_nem_lehet_megfekezni_a_populistak_altal_is_heccelt_sargamellenyeseket","timestamp":"2019. január. 21. 11:06","title":"Józan érveléssel nem lehet megfékezni a populisták által is heccelt sárgamellényeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök is megemlékezett a producer haláláról.","shortLead":"A magyar miniszterelnök is megemlékezett a producer haláláról.","id":"20190120_Orban_Andy_Vajna_halalara_Koszonok_mindent_baratom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea60b18-cc3d-4824-8ce1-54c55a637a6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Orban_Andy_Vajna_halalara_Koszonok_mindent_baratom","timestamp":"2019. január. 20. 12:41","title":"Orbán Andy Vajna halálára: Köszönök mindent, barátom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két éve üzembe helyezett VÉDA-rendszert eddig garanciálisan javították, viszont ez az időszak lejárt.","shortLead":"A két éve üzembe helyezett VÉDA-rendszert eddig garanciálisan javították, viszont ez az időszak lejárt.","id":"20190121_veda_rendszer_traffipax_sebessegmero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d68a7a-d6e7-4032-869d-a88914004169","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_veda_rendszer_traffipax_sebessegmero","timestamp":"2019. január. 21. 08:58","title":"Több mint négyszázszor kellett szervizeli a szupertraffipaxokat tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stefanos Tsitsipas legyőzte a svájci klasszist, ő nyerte a generációk csatáját az Australian Open negyedik fordulójában.","shortLead":"Stefanos Tsitsipas legyőzte a svájci klasszist, ő nyerte a generációk csatáját az Australian Open negyedik fordulójában.","id":"20190120_Federer_kiesett_az_Australian_Openen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d994d50-57cd-43fd-9a6d-da57ffc6b90d","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Federer_kiesett_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 20. 13:17","title":"Federer kiesett az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]