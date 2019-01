Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csütörtökön kalapács alá került volna a diktátornak tulajdonított három festmény is, de végül a rendőrség foglalta le a képeket. ","shortLead":"Csütörtökön kalapács alá került volna a diktátornak tulajdonított három festmény is, de végül a rendőrség foglalta le...","id":"20190124_Vajon_kinek_a_nappalijaba_fognak_kerulni_Hitler_idilli_tajkepei_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cf1399-ae1d-42f7-a773-006bc48b3fda","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Vajon_kinek_a_nappalijaba_fognak_kerulni_Hitler_idilli_tajkepei_","timestamp":"2019. január. 24. 20:50","title":"Rendőrségi razzia miatt hiúsult meg Hitler idilli tájképeinek az árverése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b237769e-0e69-42ac-aad0-cb8865fb5150","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Átlagos kamasz a gyerekünk egy átlagos, kamaszkori világvége-hangulattal? Vagy olyan stresszhelyzetek vannak az életében, amit életkorából kifolyólag nem tud egyedül megoldani? Mi a különbség egy szimpla, dolgozat előtti drukk és egy tartós stresszes állapot között? Az is lehet, hogy depressziós a gyerek? Egyáltalán mit tehetünk ilyen esetekben? Ezekről kérdeztük Deliága Éva gyermekpszichológust.","shortLead":"Átlagos kamasz a gyerekünk egy átlagos, kamaszkori világvége-hangulattal? Vagy olyan stresszhelyzetek vannak...","id":"remotivextra_20190123_Sokat_stresszel_a_gyerek_Figyeljen_oda_mert_akar_depresszio_is_lehet_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b237769e-0e69-42ac-aad0-cb8865fb5150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a48bfd1-6884-4f8e-bfb0-0cb809238890","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20190123_Sokat_stresszel_a_gyerek_Figyeljen_oda_mert_akar_depresszio_is_lehet_belole","timestamp":"2019. január. 23. 19:30","title":"Sokat stresszel a gyerek? Figyeljen oda, mert akár depresszió is lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"ef806634-d547-4eff-8177-6a8e71efaff9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elméleti esély még van arra, hogy a férfi kézilabda-válogatott ott legyen a 2020-as tokiói játékokon, de ehhez sok mindennek kedvezően kell alakulnia. \r

","shortLead":"Elméleti esély még van arra, hogy a férfi kézilabda-válogatott ott legyen a 2020-as tokiói játékokon, de ehhez sok...","id":"20190124_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_tokio_olimpia_kvalifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef806634-d547-4eff-8177-6a8e71efaff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8d1ae9-02e9-412b-8fbd-fb3b2bed05fa","keywords":null,"link":"/sport/20190124_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_tokio_olimpia_kvalifikacio","timestamp":"2019. január. 24. 05:58","title":"Még nincs minden veszve: így juthatnak ki az olimpiára a férfi kézisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Súlyos visszásságokat tárt fel az alapjogi biztos vizsgálata a Tornanádaskán található négy speciális lakásotthon és a tagiskola kapcsán. Székely László szerint az intézményekben elszigetelten, sivár, lepusztult körülmények között nevelkednek, tanulnak a családjukból kiemelt, fogyatékossággal élő gyerekek. ","shortLead":"Súlyos visszásságokat tárt fel az alapjogi biztos vizsgálata a Tornanádaskán található négy speciális lakásotthon és...","id":"20190124_Sivar_lepusztult_korulmenyek_kozott_elnek_a_tornanadaskai_lakasotthonok_gyerekei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94eaa6d0-6c7a-4e6a-83ee-68469ecbaaa3","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Sivar_lepusztult_korulmenyek_kozott_elnek_a_tornanadaskai_lakasotthonok_gyerekei","timestamp":"2019. január. 24. 16:32","title":"Sivár, lepusztult körülmények között élnek a tornanádaskai lakásotthonok gyerekei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9d407e-458b-443f-81a9-e47ef80d3204","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már egy rövid, de kiadós eső után is fenn állhat az aquaplaning (a kerekek felúszásának) veszélye. Olyan a jelenség, mintha jégen csúszna a kocsi, lényegében irányíthatatlanul.","shortLead":"Már egy rövid, de kiadós eső után is fenn állhat az aquaplaning (a kerekek felúszásának) veszélye. Olyan a jelenség...","id":"20190124_aquaplaning_porsche_911_biztonsagi_asszisztens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca9d407e-458b-443f-81a9-e47ef80d3204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf5c4c2-027a-4e88-8887-41f6cf5bdf9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_aquaplaning_porsche_911_biztonsagi_asszisztens","timestamp":"2019. január. 25. 11:10","title":"Az aquaplaning az egyik leggonoszabb dolog az úton, úgy tűnik, van rá megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef3772c-0a90-4144-8538-9767e6906fde","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A Gravitáció és Az ember gyermeke rendezője elkészítette eddigi legszemélyesebb filmjét: Alfonso Cuarón a saját gyerekkorába kalauzolja nézőit. Egy cselédlány terhességének és egy család széthullásának, majd megerősödésének története nemzetközi elismeréseket és a legfontosabb Oscar-jelöléseket söpörte be. A tavalyi év egyik legszebb filmjét a Netflixen nézhetjük meg. Kritika.","shortLead":"A Gravitáció és Az ember gyermeke rendezője elkészítette eddigi legszemélyesebb filmjét: Alfonso Cuarón a saját...","id":"20190124_Alfonso_Cuaron_Roma_Oscardij_Netflix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ef3772c-0a90-4144-8538-9767e6906fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f1f48c-11a1-4df9-85c8-af9d8c691378","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Alfonso_Cuaron_Roma_Oscardij_Netflix","timestamp":"2019. január. 24. 20:00","title":"Egy cselédlány teherbe esik, egy család széthullik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004791d1-d814-4fd8-be68-e81b0edc8989","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elzárt település viszont nincs az országban.","shortLead":"Elzárt település viszont nincs az országban.","id":"20190124_Lezartak_egy_utat_hoatfuvas_miatt_Borsodban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=004791d1-d814-4fd8-be68-e81b0edc8989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ad0c28-a78d-4a4f-8f8d-ccf9df7af55e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_Lezartak_egy_utat_hoatfuvas_miatt_Borsodban","timestamp":"2019. január. 24. 16:13","title":"Lezártak egy utat hóátfúvás miatt Borsod megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindketten ütöttek, de a taxis kezdte.","shortLead":"Mindketten ütöttek, de a taxis kezdte.","id":"20190125_A_BKV_es_a_Fotaxi_is_vizsgalja_a_soforjeik_verekedeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a472e7-accd-426f-8fe4-ad0aac3b005d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_A_BKV_es_a_Fotaxi_is_vizsgalja_a_soforjeik_verekedeset","timestamp":"2019. január. 25. 13:47","title":"A BKV és a Főtaxi is vizsgálja a sofőrjeik verekedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]