[{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 115 ezer évben nem voltak ilyen melegek a nyarak az Északi-sarkvidéken egy új kutatás szerint.","shortLead":"Az elmúlt 115 ezer évben nem voltak ilyen melegek a nyarak az Északi-sarkvidéken egy új kutatás szerint.","id":"20190129_eszaki_sarkvidek_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525552b-91bd-4137-9563-cbe84b6989d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_eszaki_sarkvidek_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. január. 29. 13:03","title":"Kétszer olyan gyorsan melegszik az Északi-sarkvidék, mint a világ többi része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nem szeretné, ha a közelgő EP-választások során megismétlődne a jól ismert Cambridge Analytica-botrány, ezért több dolgot is megváltoztatnak a politikai hirdetéseknél. Nagyobb átláthatóságot és jóval kevesebb titkolózást ígérnek. ","shortLead":"A Facebook nem szeretné, ha a közelgő EP-választások során megismétlődne a jól ismert Cambridge Analytica-botrány...","id":"20190128_facebook_politikai_hirdetes_europai_parlamenti_valasztasok_bevandorlas_partok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272b3ce3-5afe-46bf-9351-1584b959ec20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_facebook_politikai_hirdetes_europai_parlamenti_valasztasok_bevandorlas_partok","timestamp":"2019. január. 28. 17:03","title":"Szigorúbb szabályokkal készül az EP-választásokra a Facebook, nehogy megint beüssön a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év elejétől sokkal fontosabb lett, hogy bizonyítani lehessen, egy nyugdíjasként foglalkoztatott ember valóban nyugdíjas-e, hiszen ilyenkor nem kell tőle egyéni járulékot vonni, és még szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulási adót sem kell fizetni utána. Az Adózóna bemutatta, miért nem éri meg trükközni a bejelentéssel.","shortLead":"Az év elejétől sokkal fontosabb lett, hogy bizonyítani lehessen, egy nyugdíjasként foglalkoztatott ember valóban...","id":"20190128_Ezert_nem_eri_meg_csalni_a_nyugdijbol_visszatero_dolgozokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc522e3-4fbe-412f-afe8-e5c000638ef8","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Ezert_nem_eri_meg_csalni_a_nyugdijbol_visszatero_dolgozokkal","timestamp":"2019. január. 28. 12:33","title":"Ezért nem éri meg csalni a nyugdíjból visszatérő dolgozókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube száműzi ajánlórendszeréből videókat, amelyek nem sértik ugyan a tartalmi irányelveket, de nem is tekinthetők biztonságosnak.","shortLead":"A YouTube száműzi ajánlórendszeréből videókat, amelyek nem sértik ugyan a tartalmi irányelveket, de nem is tekinthetők...","id":"20190128_youtube_altudomanyos_video_osszeeskuves_elmelet_video_ajanlasa_algoritmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403d461d-272a-4c45-9647-40778a87c969","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_youtube_altudomanyos_video_osszeeskuves_elmelet_video_ajanlasa_algoritmus","timestamp":"2019. január. 28. 10:03","title":"A YouTube karanténba zárja az áltudományos és összeesküvés-elméletes videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e110f0-e0f3-41c9-acc9-f27cac1f0fb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jobb, ha van egy ilyen ügyes célszerszáma, ami pár száz autót simán letakarít egy óra alatt.","shortLead":"Jobb, ha van egy ilyen ügyes célszerszáma, ami pár száz autót simán letakarít egy óra alatt.","id":"20190129_autos_video_hotakaritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63e110f0-e0f3-41c9-acc9-f27cac1f0fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec6e541-a316-433d-91b1-7c829d830cc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_autos_video_hotakaritas","timestamp":"2019. január. 30. 04:08","title":"Utál havat takarítani a kocsijáról? Mit szóljon, akinek 7000 autója van? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök egyelőre nem tartja meg eredetileg keddre tervezett évértékelőjét - erősítette meg a CNN hírtelevíziónak Nancy Pelosi demokrata párti házelnök egyik, neve elhallgatását kérő munkatársa.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök egyelőre nem tartja meg eredetileg keddre tervezett évértékelőjét - erősítette meg a CNN...","id":"20190128_Donald_Trump_evertekelo_halasztas_reszleges_kormanyzati_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe4cc39-32da-4433-bbfd-422d9525696c","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Donald_Trump_evertekelo_halasztas_reszleges_kormanyzati_leallas","timestamp":"2019. január. 28. 21:21","title":"Donald Trump elhalasztotta keddre tervezett évértékelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1c5c6d-3d32-474d-ae61-35c2c95fa355","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új trend körvonalazódik idén: olyan okostelefonok érkeznek, amelyek olyan, eddig elhagyhatatlannak tartott jellemzőktől szabadulnak meg, mint a SIM-tálcák, az USB portok, a hangszórók vagy a gombok. A Vivo egy koncepcióval mutatja, milyen készülékkel állna be a fősodrásba.","shortLead":"Új trend körvonalazódik idén: olyan okostelefonok érkeznek, amelyek olyan, eddig elhagyhatatlannak tartott jellemzőktől...","id":"20190128_vivo_apex_2019_gombok_es_nyilasok_nelkuli_koncepciotelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a1c5c6d-3d32-474d-ae61-35c2c95fa355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de985f7b-b4fb-4416-b92c-62046520e346","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_vivo_apex_2019_gombok_es_nyilasok_nelkuli_koncepciotelefon","timestamp":"2019. január. 28. 15:03","title":"De hol vannak a gombok róla? A Vivo idén is megmutatott egy érdekes telefonkoncepciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8229320b-35d7-43b0-9815-00c1e9142c90","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz élvonalban szereplő klubnál folytatja pályafutását Schäfer András: az MTK Budapesttől távozó 19 éves futballista – az őt menedzselő Careers Management Group tájékoztatása szerint – három és fél éves szerződést írt alá.","shortLead":"Az olasz élvonalban szereplő klubnál folytatja pályafutását Schäfer András: az MTK Budapesttől távozó 19 éves...","id":"20190128_genoa_mtk_schafer_andras_atigazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8229320b-35d7-43b0-9815-00c1e9142c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea47c7f1-8a15-4030-bc67-405053c815ba","keywords":null,"link":"/sport/20190128_genoa_mtk_schafer_andras_atigazolas","timestamp":"2019. január. 28. 16:20","title":"Egymillió euróért a Genoáé a magyar tehetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]