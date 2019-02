Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"137e57c5-9c81-4164-bf14-d87516c54f6e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meteorit robbanhatott fel az égen Kuba nyugati része fölött pénteken - tudatták a helyi hatóságok, miután turisták és helyiek egyaránt fénycsóváról és robbanásról számoltak be a déli égbolton.","shortLead":"Meteorit robbanhatott fel az égen Kuba nyugati része fölött pénteken - tudatták a helyi hatóságok, miután turisták és...","id":"20190202_Meteorit_robbant_Kuba_folott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=137e57c5-9c81-4164-bf14-d87516c54f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c805eb5-71a8-47c7-84e1-dc4a2d48bb74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190202_Meteorit_robbant_Kuba_folott","timestamp":"2019. február. 02. 07:48","title":"Meteorit robbant Kuba fölött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29321c7c-19e9-47cc-8c01-1d3925d4f386","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Már a hollywoodi stúdiókkal is versenyez a Netflix streamingszolgáltató, de egyelőre csak papíron nyereséges, mert az exkluzív tartalmak viszik a pénzt.","shortLead":"Már a hollywoodi stúdiókkal is versenyez a Netflix streamingszolgáltató, de egyelőre csak papíron nyereséges, mert...","id":"201905__netflix__oscarjelolesek__vaszon_es_kepernyo__mozgokepes_lokomotiv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29321c7c-19e9-47cc-8c01-1d3925d4f386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96a57fa-12e1-48b6-b884-e4db3076b180","keywords":null,"link":"/gazdasag/201905__netflix__oscarjelolesek__vaszon_es_kepernyo__mozgokepes_lokomotiv","timestamp":"2019. február. 03. 20:00","title":"Tektonikus mozgások a szórakoztatóiparban: mindenki a Netflix nyomában lohol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédia 110 halálos áldozatot követelt, több mint kétszázan eltűntek.","shortLead":"A tragédia 110 halálos áldozatot követelt, több mint kétszázan eltűntek.","id":"20190202_Sokkolo_video_a_brazil_gatszakadasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5612d28-a087-4bd6-badd-14d7d8fab964","keywords":null,"link":"/vilag/20190202_Sokkolo_video_a_brazil_gatszakadasrol","timestamp":"2019. február. 02. 14:36","title":"Sokkoló videó a brazíliai iszapömlésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1341977c-80a1-4a79-b7f5-8af155304744","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Ezért meggondoltam magam\" - magyarázta a politikus első interjújában, amit menekülése óta adott. ","shortLead":"\"Ezért meggondoltam magam\" - magyarázta a politikus első interjújában, amit menekülése óta adott. ","id":"20190203_gruevszki_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1341977c-80a1-4a79-b7f5-8af155304744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45520047-b8cd-4a44-aa35-253d494a594f","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_gruevszki_interju","timestamp":"2019. február. 03. 09:04","title":"Megszólalt Gruevszki: Meggyilkoltak volna, ha otthon megyek börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három különböző probléma miatt háromszor fordult vissza egy Hawaiira tartó repülőgép Los Angelesbe - közölte a Hawaiian Airlines hawaii légitársaság vasárnap.","shortLead":"Három különböző probléma miatt háromszor fordult vissza egy Hawaiira tartó repülőgép Los Angelesbe - közölte a Hawaiian...","id":"20190203__repulojarat_hawaii","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266b3c6c-d3db-49d7-98e6-8c242169d198","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190203__repulojarat_hawaii","timestamp":"2019. február. 03. 08:01","title":"Háromszor fordult vissza egy Hawaiira tartó gép, negyedszerre nem próbálkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előző nap Washington lépett ki az INF-szerződésből.","shortLead":"Előző nap Washington lépett ki az INF-szerződésből.","id":"20190202_Moszkva_is_felmondja_a_nuklearis_leszerelesi_egyezmenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60776540-f20e-4f42-8972-9ec0c09f87e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190202_Moszkva_is_felmondja_a_nuklearis_leszerelesi_egyezmenyt","timestamp":"2019. február. 02. 11:06","title":"Moszkva is felmondja a nukleáris leszerelési egyezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd6d204-f750-40b9-9653-792feb514b6e","c_author":"","category":"itthon","description":"Ezt csak a helyi szocialisták szeretnék.","shortLead":"Ezt csak a helyi szocialisták szeretnék.","id":"20190203_Meg_nem_fix_Hunvald_Gyorgy_polgarmesterjeloltsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd6d204-f750-40b9-9653-792feb514b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd01dae8-0790-4e2b-8c4b-7308e1cd3f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Meg_nem_fix_Hunvald_Gyorgy_polgarmesterjeloltsege","timestamp":"2019. február. 03. 15:51","title":"Még nem fix Hunvald György polgármester-jelöltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8375cdf1-89cb-4f59-bce0-364d9f518ac8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyerekek maradnak, csak arra ösztönzik a nevelőszülőket, hogy saját otthonaikban maradjanak, így fokozatosan eladják az ingatlanokat. Azért kellett így dönteniük, mert az anyaalapítvány más régiókra csoportosítja át a forrásait. Az ÁGOTA, a szintén állami gondoskodásban élő gyermekeket támogató alapítvány pedig állami pénzből telket vásárolt.","shortLead":"A gyerekek maradnak, csak arra ösztönzik a nevelőszülőket, hogy saját otthonaikban maradjanak, így fokozatosan eladják...","id":"20190203_Eladja_aprankent_az_ingatlanjait_az_SOS_Gyermekfalu_Alapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8375cdf1-89cb-4f59-bce0-364d9f518ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11cbfbf-8eb8-4ed1-bb95-b8af7821a70a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190203_Eladja_aprankent_az_ingatlanjait_az_SOS_Gyermekfalu_Alapitvany","timestamp":"2019. február. 03. 09:51","title":"Eladja apránként az ingatlanjait az SOS Gyermekfalu Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]