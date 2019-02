Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden tagállam meghosszabbítaná, a magyar kormány feltételeket köt. \r

","shortLead":"Minden tagállam meghosszabbítaná, a magyar kormány feltételeket köt. \r

","id":"20190204_Magyarorszag_most_a_Feheroroszorszag_elleni_unios_embargot_blokkolna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f373a179-2c4d-4693-bf08-9d5778619b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Magyarorszag_most_a_Feheroroszorszag_elleni_unios_embargot_blokkolna","timestamp":"2019. február. 04. 15:02","title":"Magyarország most a Fehéroroszország elleni uniós embargót blokkolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbc1b5c-ba92-4616-a61a-51d5d20d3cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kúszik felfelé a Momentum is, az MSZP és a DK stagnál. Visszaesett az LMP és a Párbeszéd.","shortLead":"Kúszik felfelé a Momentum is, az MSZP és a DK stagnál. Visszaesett az LMP és a Párbeszéd.","id":"20190205_Felmeres_esett_a_Fidesz_tamogatottsaga_novekszik_a_Jobbik_tabora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dbc1b5c-ba92-4616-a61a-51d5d20d3cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9f92d3-c1d5-4bff-b9f3-6331e9b0eacd","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Felmeres_esett_a_Fidesz_tamogatottsaga_novekszik_a_Jobbik_tabora","timestamp":"2019. február. 05. 08:53","title":"Felmérés: esett a Fidesz támogatottsága, növekszik a Jobbik tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9107ecd-72dc-4787-a03e-2f84a2139422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülők az ételre gyanakodnak, az igazgató nem biztos benne. ","shortLead":"A szülők az ételre gyanakodnak, az igazgató nem biztos benne. ","id":"20190204_Gozerovel_vizsgaljak_mitol_lettek_rosszul_a_labatlani_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9107ecd-72dc-4787-a03e-2f84a2139422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8a38bd-4416-4e3c-bd73-55068fad1cec","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Gozerovel_vizsgaljak_mitol_lettek_rosszul_a_labatlani_gyerekek","timestamp":"2019. február. 04. 16:26","title":"Gőzerővel vizsgálják, mitől lettek rosszul a lábatlani gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bálnaborjú alig 20 perccel azelőtt született, hogy drónnal sikerült felvenni a találkozást.","shortLead":"A bálnaborjú alig 20 perccel azelőtt született, hogy drónnal sikerült felvenni a találkozást.","id":"20190204_Kezdje_a_hetet_egy_cuki_bebibalnaval_es_nem_banja_meg__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98946c33-3749-4d21-9db9-8512e0719fef","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Kezdje_a_hetet_egy_cuki_bebibalnaval_es_nem_banja_meg__video","timestamp":"2019. február. 04. 09:35","title":"Kezdje a hetet egy cuki bébibálnával, és nem bánja meg - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hackerek éveken át gyűjtötték, így mostanra összesen több mint 900 GB méretűre dagadt az az adatbázis, amely nemrég kikerült a netre, és ami több mint 1 milliárd felhasználónév-jelszó párost (is) tartalmaz. Ezek között találhatóak meg Deutsch Tamás, Csányi Sándor és Tállai András belépési adatai is.","shortLead":"A hackerek éveken át gyűjtötték, így mostanra összesen több mint 900 GB méretűre dagadt az az adatbázis, amely nemrég...","id":"20190204_hackertamadas_jelszo_kiberbiztonsag_csanyi_sandor_tallai_andras_deutsch_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8643feb1-06ad-4c01-9739-f9676c0215c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_hackertamadas_jelszo_kiberbiztonsag_csanyi_sandor_tallai_andras_deutsch_tamas","timestamp":"2019. február. 04. 15:33","title":"Fideszes politikusok és Csányi Sándor jelszava is kikerült a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c233336-811a-412b-b9ed-60f3ad672459","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat szépen beleheveredett a vízzel teli kátyúba. ","shortLead":"Az állat szépen beleheveredett a vízzel teli kátyúba. ","id":"20190204_Katyuban_dagonyazo_vaddisznot_videoztak_le_Debrecenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c233336-811a-412b-b9ed-60f3ad672459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bc2edf-6797-4788-a588-71795f813da0","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Katyuban_dagonyazo_vaddisznot_videoztak_le_Debrecenben","timestamp":"2019. február. 04. 17:31","title":"Kátyúban dagonyázó vaddisznót videóztak le Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516a8fb2-103c-4c4a-bedc-53776510c2e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190204_Deutsch_elovalasztas_karacsony_horvath","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=516a8fb2-103c-4c4a-bedc-53776510c2e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e682403d-8178-4e78-865d-5cc1e40cd585","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Deutsch_elovalasztas_karacsony_horvath","timestamp":"2019. február. 04. 10:21","title":"Deutsch könnyesre röhögős szmájlival értékelte a baloldali előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d502e6dc-d879-4a14-a997-b16af0a8480b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Enox azért fejlesztette ki a Safe Kid One nevű okosórát, hogy a szülők mindig tudják, merre jár a gyermekük. A hackerek viszont ellenük fordíthatják az eszközt.","shortLead":"A német Enox azért fejlesztette ki a Safe Kid One nevű okosórát, hogy a szülők mindig tudják, merre jár a gyermekük...","id":"20190205_europai_bizottsag_enox_safe_kid_one_okosora_visszahivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d502e6dc-d879-4a14-a997-b16af0a8480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1da01b-1028-455e-89d5-bc926c925111","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_europai_bizottsag_enox_safe_kid_one_okosora_visszahivas","timestamp":"2019. február. 05. 16:34","title":"Riasztást adtak ki, visszahívnak egy gyerekeknek szánt órát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]