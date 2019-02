Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig születnek magyarázatok a kormányoldali sajtóval kritikus Varga István megszólalásával és távozásával kapcsolatban, most L. Simon László nyilvánított a Fideszben tapasztaltakhoz képest mérsékeltebb véleményt a kormányzati sajtóholdingban rövid életű vezetői karriert befutó Varga szavairól.\r

\r

","shortLead":"Még mindig születnek magyarázatok a kormányoldali sajtóval kritikus Varga István megszólalásával és távozásával...","id":"20190206_L_Simon_szerint_Varga_onkent_mondott_le_es_nem_olvas_eleg_Figyelot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c176c0fd-8a28-4194-bd7e-f252c6923488","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_L_Simon_szerint_Varga_onkent_mondott_le_es_nem_olvas_eleg_Figyelot","timestamp":"2019. február. 06. 10:21","title":"L. Simon szerint Varga önként mondott le, és nem olvas elég Figyelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2680c6-9bb0-4eb2-9cc0-9bea936885a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevés közúti autó gyorsul olyan vehemenciával 0-ról 100-ra, mint a Magyarországon gyártott új TT RS.","shortLead":"Kevés közúti autó gyorsul olyan vehemenciával 0-ról 100-ra, mint a Magyarországon gyártott új TT RS.","id":"20190206_gyori_erogep_bemutatkozott_a_400_loeros_uj_audi_tt_rs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec2680c6-9bb0-4eb2-9cc0-9bea936885a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7923acf-9437-4b1d-b5ec-46212aa07829","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_gyori_erogep_bemutatkozott_a_400_loeros_uj_audi_tt_rs","timestamp":"2019. február. 06. 12:21","title":"Győri erőgép: bemutatkozott a 400 lóerős új Audi TT RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy moszkvai környéki kastélyban gyűltek össze Oroszország legismertebb boszorkányai, hogy varázslattal segítsék Vlagyimir Putyin orosz elnököt.","shortLead":"Egy moszkvai környéki kastélyban gyűltek össze Oroszország legismertebb boszorkányai, hogy varázslattal segítsék...","id":"20190206_Most_mar_minden_rendben_az_orosz_boszorkanyok_kialltak_Putyin_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f854321-2ca6-4c1d-879e-2a2eeaeff340","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Most_mar_minden_rendben_az_orosz_boszorkanyok_kialltak_Putyin_mellett","timestamp":"2019. február. 06. 16:53","title":"Most már minden rendben, az orosz boszorkányok kiálltak Putyin mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309f86ec-4c1c-4246-9ec7-bff81c10ed5e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nem bírta a jegyértékesítő rendszer, hogy egyszerre sokan próbáltak vendégbelépőt venni a szlovák–magyar Eb-selejtezőre.","shortLead":"Nem bírta a jegyértékesítő rendszer, hogy egyszerre sokan próbáltak vendégbelépőt venni a szlovák–magyar Eb-selejtezőre.","id":"20190206_Orak_alatt_elkapkodtak_a_szlovakmagyar_meccs_vendegjegyeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=309f86ec-4c1c-4246-9ec7-bff81c10ed5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937df88e-14f9-42b4-a9b0-8101f2a0c363","keywords":null,"link":"/sport/20190206_Orak_alatt_elkapkodtak_a_szlovakmagyar_meccs_vendegjegyeit","timestamp":"2019. február. 06. 14:26","title":"Órák alatt elkapkodták a szlovák–magyar meccs vendégjegyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f39983d-e1c8-46a1-baf0-2fd8f1e5ab65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hiába növelték meg a védőhálókat az amerikai csapatok, ez sem tudta megakadályozni a tragédiát. ","shortLead":"Hiába növelték meg a védőhálókat az amerikai csapatok, ez sem tudta megakadályozni a tragédiát. ","id":"20190205_Szuletesnapjat_unnepelte_a_stadionban_agyonutotte_egy_eltevedt_baseballlabda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f39983d-e1c8-46a1-baf0-2fd8f1e5ab65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f8e81e-b88c-4625-87f3-f597935ccdb3","keywords":null,"link":"/sport/20190205_Szuletesnapjat_unnepelte_a_stadionban_agyonutotte_egy_eltevedt_baseballlabda","timestamp":"2019. február. 05. 18:14","title":"Születésnapját ünnepelte a stadionban, agyonütötte egy eltévedt baseball-labda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik román kollégája szerint nagyon jól ismerte az orvosi szakzsargont. A kürtösi határátkelőnél fogták el.","shortLead":"Az egyik román kollégája szerint nagyon jól ismerte az orvosi szakzsargont. A kürtösi határátkelőnél fogták el.","id":"20190206_Magyarorszagra_akart_szokni_a_nyolc_osztalyt_vegzett_olasz_alorvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d84321-d99f-4ba3-b55c-227fe0590f83","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Magyarorszagra_akart_szokni_a_nyolc_osztalyt_vegzett_olasz_alorvos","timestamp":"2019. február. 06. 15:33","title":"Magyarországra akart szökni a nyolc osztályt végzett olasz álorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft és az Amazon között folyó vetélkedésbe hirtelen beleszólt a harmadik, sőt inkább negyedik helyezett, és botrányai ellenére ismét az Apple vált a világ legértékesebb cégévé.","shortLead":"A Microsoft és az Amazon között folyó vetélkedésbe hirtelen beleszólt a harmadik, sőt inkább negyedik helyezett, és...","id":"20190207_ismet_az_apple_a_vilag_legertekesebb_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc642320-bc96-4869-aca4-e31468895425","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_ismet_az_apple_a_vilag_legertekesebb_cege","timestamp":"2019. február. 07. 11:33","title":"Váratlan helycsere a világ legértékesebb cégeinek listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Urban Legends blog ezúttal is összegyűjtött egy csokorral az elmúlt hetek igaznak tűnő álhíreiből és kamunak tűnő, de igaz információiból.","shortLead":"Az Urban Legends blog ezúttal is összegyűjtött egy csokorral az elmúlt hetek igaznak tűnő álhíreiből és kamunak tűnő...","id":"20190206_facebook_csoport_inaktiv_tagok_torlese_hoaxkviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f055775-ef6c-4973-8c39-cfc3e981b7de","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_facebook_csoport_inaktiv_tagok_torlese_hoaxkviz","timestamp":"2019. február. 06. 12:03","title":"A Facebook tényleg töröl mindenkit a csoportokból, aki nem ír be most semmit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]