[{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tisztában volt a Vale SA brazil bányászati nagyvállalat azzal, hogy a gátszakadás fokozott kockázatának volt kitéve a Brumadinho város közelében található zagytározója – derült ki a vállalat egy belső, eddig nem ismert jelentéséből, amelybe a Reuters brit hírügynökség betekintést nyert. A gátszakadás január 25-én be is következett, legalább 165 ember vesztette életét a kiömlő iszaplavinában.","shortLead":"Tisztában volt a Vale SA brazil bányászati nagyvállalat azzal, hogy a gátszakadás fokozott kockázatának volt kitéve...","id":"20190212_Tudta_a_brazil_banyaszati_ceg_hogy_barmikor_atszakadhat_a_zagytarozo_fala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71660c0d-80ae-4095-a549-b6c887128e04","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Tudta_a_brazil_banyaszati_ceg_hogy_barmikor_atszakadhat_a_zagytarozo_fala","timestamp":"2019. február. 12. 07:55","title":"Tudta a brazil bányászati cég, hogy bármikor átszakadhat a zagytározó fala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc21fdb8-4018-4a84-847e-a0ee098dac01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező egyedülálló tárlata lesz a Budapesti Fotófesztivál egyik legnagyobb dobása.","shortLead":"A rendező egyedülálló tárlata lesz a Budapesti Fotófesztivál egyik legnagyobb dobása.","id":"20190212_David_Lynch_videoban_uzent_a_magyaroknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc21fdb8-4018-4a84-847e-a0ee098dac01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912216fe-4a3b-464a-a180-6c1c5e638fe2","keywords":null,"link":"/kultura/20190212_David_Lynch_videoban_uzent_a_magyaroknak","timestamp":"2019. február. 12. 09:25","title":"David Lynch videóban üzent a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd222054-7bb4-4abb-8718-ddb483869160","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Baranyi Kriszta önkormányzati képviselő fedezte fel, de az alkotó ismeretlen. ","shortLead":"Baranyi Kriszta önkormányzati képviselő fedezte fel, de az alkotó ismeretlen. ","id":"20190213_O1Gszobor_kerult_a_Batthyany_terre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd222054-7bb4-4abb-8718-ddb483869160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594d4090-7dd1-4d6f-a164-1704c82edaa2","keywords":null,"link":"/elet/20190213_O1Gszobor_kerult_a_Batthyany_terre","timestamp":"2019. február. 13. 18:48","title":"O1G-miniszobor került a Batthyány térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e699b1-3c1c-4abf-a7b1-d2992a862e56","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dreher a prémium kategória felé tör, ennek keretében változtattak a receptúrán.","shortLead":"A Dreher a prémium kategória felé tör, ennek keretében változtattak a receptúrán.","id":"20190212_Teljesen_megvaltozik_az_egyik_legkedveltebb_magyar_sor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4e699b1-3c1c-4abf-a7b1-d2992a862e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9508f118-aa73-4cba-b2a9-c5b57f3cf4d4","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Teljesen_megvaltozik_az_egyik_legkedveltebb_magyar_sor","timestamp":"2019. február. 12. 15:12","title":"Teljesen megváltozik az egyik legkedveltebb magyar sör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b83e08-fe4e-4bd3-902b-5a21b308fd57","c_author":"Murányi Gábor","category":"itthon","description":"\"Ne azt éljük meg, amit 70 évvel ezelőtt\" – figyelmeztetett az MTA előtti keddi tüntetésen Pléh Csaba akadémikus. Az akadémia egyik legszégyenteljesebb időszakára utalt ezzel, attól igyekezett óvni az intézményt, a kormányt és Magyarországot. Annak tisztázására, hogy pontosan mitől is, idézzük fel a HVG írását 1999-ből, egy olyan évből, amikor Magyarország kormányfőjét szintén Orbán Viktornak hívták.","shortLead":"\"Ne azt éljük meg, amit 70 évvel ezelőtt\" – figyelmeztetett az MTA előtti keddi tüntetésen Pléh Csaba akadémikus...","id":"20190213_Halalos_ujjaszuletes_az_Akademia_egypartositasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5b83e08-fe4e-4bd3-902b-5a21b308fd57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dba5746-6653-45af-a085-fb2649600b1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Halalos_ujjaszuletes_az_Akademia_egypartositasa","timestamp":"2019. február. 13. 10:30","title":"Halálos újjászületés: az Akadémia egypártosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Pályázni lehetne a nyelvi kurzusokra, és első ránézésre a program jóval többe kerülne, mint a piacon jelenleg elérhető kurzusok. ","shortLead":"Pályázni lehetne a nyelvi kurzusokra, és első ránézésre a program jóval többe kerülne, mint a piacon jelenleg elérhető...","id":"20190212_Ket_ev_mulva_mehetnenek_eloszor_az_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyamra_a_diakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7216b4-e710-4d6c-acf5-63fe6262bc1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Ket_ev_mulva_mehetnenek_eloszor_az_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyamra_a_diakok","timestamp":"2019. február. 12. 11:06","title":"Két év múlva mehetnének először az ingyenes külföldi nyelvtanfolyamra a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt kérték, helyezzék hatályon kívül Kövér László rájuk kirótt pénzbüntetését. ","shortLead":"Azt kérték, helyezzék hatályon kívül Kövér László rájuk kirótt pénzbüntetését. ","id":"20190212_Nem_kegyelmezett_a_mentelmi_bizottsag_Tordai_Bencenek_es_Varju_Laszlonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be4bc94-c9fd-4fea-a73f-cf9a9bc86e14","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Nem_kegyelmezett_a_mentelmi_bizottsag_Tordai_Bencenek_es_Varju_Laszlonak","timestamp":"2019. február. 12. 17:30","title":"Nem kegyelmezett a mentelmi bizottság Tordai Bencének és Varju Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c343c195-912f-44ba-a61c-e5927eda5b9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Barcelona mellett van a spanyol márka központja, itt van nem messze a múzeumuk is, amelyben a tűz ütött ki.","shortLead":"Barcelona mellett van a spanyol márka központja, itt van nem messze a múzeumuk is, amelyben a tűz ütött ki.","id":"20190212_seat_tuz_video_martorell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c343c195-912f-44ba-a61c-e5927eda5b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f173a-5aef-4665-b19a-aa52c27c12eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_seat_tuz_video_martorell","timestamp":"2019. február. 12. 14:05","title":"Kigyulladt a Seat múzeuma, több száz autó volt veszélyben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]