[{"available":true,"c_guid":"debf0a13-4f18-4585-af17-882d36066024","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A TRIP Tizenkét szék című áprilisi bemutatóját részvényesként lehet támogatni.\r

","shortLead":"A TRIP Tizenkét szék című áprilisi bemutatóját részvényesként lehet támogatni.\r

","id":"20190303_Sok_penzt_lehet_bezsebelni_egy_magyar_szinhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=debf0a13-4f18-4585-af17-882d36066024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759b2e22-28fa-48b2-9913-0f236c5d20c5","keywords":null,"link":"/kkv/20190303_Sok_penzt_lehet_bezsebelni_egy_magyar_szinhazban","timestamp":"2019. március. 03. 08:50","title":"Sok pénzt lehet bezsebelni egy magyar színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacceb51-b420-4c05-b1a2-8fde91f14218","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak okostelefonokat gyárt a Nokia (mögött álló HMD Global), hanem hagyományos mobilokat is. Ezek felhasználói is éppen ugyanúgy szeretnének időnként ránézni a Facebookon a hírfolyamra, a messengeres üzeneteikre és weboldalakat megnyitni. A barcelonai Mobile World Congress szakkiállításon leleplezett Nokia 210 ezekre képes.","shortLead":"Nem csak okostelefonokat gyárt a Nokia (mögött álló HMD Global), hanem hagyományos mobilokat is. Ezek felhasználói is...","id":"20190302_nokia_210_telefon_facebook_bongeszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cacceb51-b420-4c05-b1a2-8fde91f14218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cdbd11-9011-4e4b-a3ba-38c3a4dbed8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_nokia_210_telefon_facebook_bongeszo","timestamp":"2019. március. 02. 08:03","title":"13 ezer forintért jön olyan Nokia telefon, amin netezni és facebookozni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem pályáztak az MTA-kutatóintézetek arra a 17 milliárd forintra, amit visszatart tőlük a Palkovics László vezette innovációs minisztérium. A helyzet pattanásig feszült, az elnökség titkolózik és tárgyal, közben fogy a pénz, a kutatók nem biztosak abban, hogy az áprilisi fizetésüket megkapják. A kérdés, ki adja fel előbb: Palkovics László vagy az MTA-elnök Lovász László.","shortLead":"Nem pályáztak az MTA-kutatóintézetek arra a 17 milliárd forintra, amit visszatart tőlük a Palkovics László vezette...","id":"20190301_Az_optimista_forgatokonyvek_szerint_fel_eve_van_az_MTAnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ea98fc-fe26-4969-88e1-48403449bd67","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Az_optimista_forgatokonyvek_szerint_fel_eve_van_az_MTAnak","timestamp":"2019. március. 01. 20:00","title":"Az optimista forgatókönyvek szerint fél évig húzhatja így az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évekig rejtett ajtóhibával közlekedtek az IC+ nevű, magyar gyártmányú vasúti kocsik - erről számolt be az RTL Klub híradója","shortLead":"Évekig rejtett ajtóhibával közlekedtek az IC+ nevű, magyar gyártmányú vasúti kocsik - erről számolt be az RTL Klub...","id":"20190302_Evekig_hibasan_jartak_az_uj_IC","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d656e3ed-8317-42ee-a5cb-35aff346e34c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Evekig_hibasan_jartak_az_uj_IC","timestamp":"2019. március. 02. 19:52","title":"\"A csodán múlott, hogy nem történt baleset\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős asszony lányát segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsította meg a rendőrség. ","shortLead":"Az idős asszony lányát segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsította meg a rendőrség. ","id":"20190302_Kiderult_hogyan_kerult_az_elasott_noi_holttest_az_oreglaki_kertbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c64b13-65b0-46c6-8b5c-02c03ea2ee9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Kiderult_hogyan_kerult_az_elasott_noi_holttest_az_oreglaki_kertbe","timestamp":"2019. március. 02. 12:04","title":"Kiderült, hogyan került az elásott női holttest az öreglaki kertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f9082c-1862-4e94-b5b6-c0130eb066dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint mivel nincsen kampányidőszak, nem folytathatna kampánytevékenységet a kormány sem.","shortLead":"A párt szerint mivel nincsen kampányidőszak, nem folytathatna kampánytevékenységet a kormány sem.","id":"20190301_Feljelentette_a_kormany_plakatkampanyat_a_DK_a_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsagnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f9082c-1862-4e94-b5b6-c0130eb066dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e256260-0a07-4d63-beef-3bb13e9a7915","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Feljelentette_a_kormany_plakatkampanyat_a_DK_a_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsagnal","timestamp":"2019. március. 01. 18:45","title":"Feljelentette a kormány plakátkampányát a DK a Nemzeti Választási Bizottságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzt az Európai Unió adja.","shortLead":"A pénzt az Európai Unió adja.","id":"20190303_Milliardos_fejlesztesek_indulnak_a_Balaton_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7585ba8-6039-4429-a7e1-a6f6a0e2c623","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Milliardos_fejlesztesek_indulnak_a_Balaton_kozeleben","timestamp":"2019. március. 03. 08:25","title":"Milliárdos fejlesztések indulnak a Balaton közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643de54a-395a-4198-94a6-f412f391e848","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Részeg is volt és angolul sem tudott az az orosz hajóskapitány, aki a hét végén ötméteres lyukat ütött a dél-koreai Puszan város egyik hídjába. A híddal való ütközés előtt már volt egy másik húzása is. A balesetről készül videó tanúsága szerint a hajó elején is repült minden. ","shortLead":"Részeg is volt és angolul sem tudott az az orosz hajóskapitány, aki a hét végén ötméteres lyukat ütött a dél-koreai...","id":"20190302_Egy_reszeg_orosz_tengeresz_lyukat_utott_egy_delkoreai_hidon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=643de54a-395a-4198-94a6-f412f391e848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f1ec5e-e0eb-4c6f-a011-25048574b184","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Egy_reszeg_orosz_tengeresz_lyukat_utott_egy_delkoreai_hidon","timestamp":"2019. március. 02. 14:16","title":"Egy részeg orosz tengerész lyukat ütött egy dél-koreai hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]