Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbd2acb2-c4f4-420c-bf8d-2bd015142a50","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kislány szülei éjszaka dolgoztak, hazaérkezésükig a keresztanya vigyázott a gyerekre, a gyanú szerint többször magára hagyhatta a kislányt.","shortLead":"A kislány szülei éjszaka dolgoztak, hazaérkezésükig a keresztanya vigyázott a gyerekre, a gyanú szerint többször magára...","id":"20190301_Tobbszor_egyedul_hagyhattak_azt_a_kislanyt_aki_ket_evvel_ezelott_zuhant_ki_az_ablakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbd2acb2-c4f4-420c-bf8d-2bd015142a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae3ced3-072f-4c20-ac54-31134bb2ba86","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Tobbszor_egyedul_hagyhattak_azt_a_kislanyt_aki_ket_evvel_ezelott_zuhant_ki_az_ablakon","timestamp":"2019. március. 01. 19:45","title":"Többször egyedül hagyhatták azt a kislányt, aki két évvel ezelőtt zuhant ki az ablakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58442205-90aa-4926-aba8-2a3e3bc3806a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kézzel például többé semmiképpen sem lehet gólt szerezni.","shortLead":"Kézzel például többé semmiképpen sem lehet gólt szerezni.","id":"20190302_Atirtak_a_foci_szabalykonyvet_izgalmas_valtozasok_jonnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58442205-90aa-4926-aba8-2a3e3bc3806a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbbb226-1583-437c-a7a2-934fdfbc41ca","keywords":null,"link":"/sport/20190302_Atirtak_a_foci_szabalykonyvet_izgalmas_valtozasok_jonnek","timestamp":"2019. március. 02. 21:20","title":"Átírták a foci szabálykönyvét: izgalmas változások jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközi színtéren ismeretlen csoport meg akarja dönteni Kim Dzsong Un hatalmát. ","shortLead":"A nemzetközi színtéren ismeretlen csoport meg akarja dönteni Kim Dzsong Un hatalmát. ","id":"20190301_Ellenkormanyt_alakitott_egy_szamuzott_eszakkoreai_csoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b896110b-0ed5-431e-a43a-ad2d664f7a15","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Ellenkormanyt_alakitott_egy_szamuzott_eszakkoreai_csoport","timestamp":"2019. március. 01. 12:17","title":"Ellenkormányt alakított egy száműzött észak-koreai csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65290fde-9280-4c74-95d0-80bab21ae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybanki 330 pontos versenyképességi javaslatcsomag egyszerre nyúlna két darázsfészekbe: az egészségügybe és a nyugdíjakba. Azt is bedobták ötletként, hogy a nők öregségi nyugdíját a felnevelt és Magyarországon járulékfizetővé vált gyermekek számától kellene függővé tenni.","shortLead":"A jegybanki 330 pontos versenyképességi javaslatcsomag egyszerre nyúlna két darázsfészekbe: az egészségügybe és...","id":"20190301_Matolcsy_a_felnevelt_gyermekek_szamatol_tenne_fuggove_a_nyugdijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65290fde-9280-4c74-95d0-80bab21ae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7742a3-aed2-4aae-9a5e-00cef22674c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Matolcsy_a_felnevelt_gyermekek_szamatol_tenne_fuggove_a_nyugdijat","timestamp":"2019. március. 01. 13:55","title":"Matolcsy több nyugdíjat adna azoknak, akik gyereket neveltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a457c4c-c023-48df-9c2b-a3ecb36a9ce5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerencsére csak három darabból áll, így garantáltan nem veszik össze a család az összeszerelése közben. ","shortLead":"Szerencsére csak három darabból áll, így garantáltan nem veszik össze a család az összeszerelése közben. ","id":"20190302_Lapra_szerelt_csokinyulat_dobott_piacra_az_IKEA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a457c4c-c023-48df-9c2b-a3ecb36a9ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d3b84d-b5e0-4e8f-b008-e3d333514d9f","keywords":null,"link":"/kkv/20190302_Lapra_szerelt_csokinyulat_dobott_piacra_az_IKEA","timestamp":"2019. március. 02. 15:05","title":"Lapra szerelt csokinyulat dobott piacra az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most beszéltek erről először a nagyközönségnek.","shortLead":"Most beszéltek erről először a nagyközönségnek.","id":"20190301_Ed_Sheeran_titokban_osszehazasodott_gyerekkori_iskolatarsaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a8b4e3-1ee8-4f31-a10f-d8da30220931","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Ed_Sheeran_titokban_osszehazasodott_gyerekkori_iskolatarsaval","timestamp":"2019. március. 01. 11:50","title":"Ed Sheeran titokban összeházasodott gyerekkori iskolatársával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legdrágább területek még mindig a Budapest környéki földek, ezekért hektáronként 3,1 millió kellett fizetni. ","shortLead":"A legdrágább területek még mindig a Budapest környéki földek, ezekért hektáronként 3,1 millió kellett fizetni. ","id":"20190302_Tavaly_atlagosan_12_szazalekkal_dragultak_a_termofoldek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2734a30f-8ab1-454f-8b9b-a32204f5ed96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Tavaly_atlagosan_12_szazalekkal_dragultak_a_termofoldek","timestamp":"2019. március. 02. 08:51","title":"Nagyon megdrágultak a magyarországi termőföldek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"A szerencsétlenség még pénteken történt, nagy mennyiségű olaj is kiömlött. ","shortLead":"A szerencsétlenség még pénteken történt, nagy mennyiségű olaj is kiömlött. ","id":"20190302_Felrobbant_egy_koolajvezetek_Nigeriaban_50_ember_eltunt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10499bc2-ac64-4769-b07c-8d66b8eaabd0","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Felrobbant_egy_koolajvezetek_Nigeriaban_50_ember_eltunt","timestamp":"2019. március. 02. 13:50","title":"Felrobbant egy kőolajvezeték Nigériában, 50 ember eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]