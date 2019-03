Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29820cb6-fc35-4de2-b039-a27ffa6e44ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 10 párt kérte a Fidesz kizárását az Európai Néppártból. ","shortLead":"Már 10 párt kérte a Fidesz kizárását az Európai Néppártból. ","id":"20190304_Bolgar_part_is_csatlakozott_a_Fidesz_kizarasat_kovetelokhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29820cb6-fc35-4de2-b039-a27ffa6e44ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bf2348-1cc5-4f40-8787-f5351d4a951b","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Bolgar_part_is_csatlakozott_a_Fidesz_kizarasat_kovetelokhoz","timestamp":"2019. március. 04. 14:10","title":"Bolgár párt is csatlakozott a Fidesz kizárását követelőkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80634c1-d341-462f-9de1-fb6ba1534402","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy titkos urániumdúsító létesítmény miatt kitört vita miatt ért véget idő előtt, és eredmény nélkül Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök hanoi csúcstalálkozója.","shortLead":"Egy titkos urániumdúsító létesítmény miatt kitört vita miatt ért véget idő előtt, és eredmény nélkül Kim Dzsong Un...","id":"20190303_A_Times_megirta_pontosan_miert_zarult_kudarccal_a_TrumpKim_csucstalalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e80634c1-d341-462f-9de1-fb6ba1534402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1210eca9-b2f7-4ea1-8696-4bb0966dc2e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_A_Times_megirta_pontosan_miert_zarult_kudarccal_a_TrumpKim_csucstalalkozo","timestamp":"2019. március. 03. 12:48","title":"A Times megírta, pontosan miért zárult kudarccal a Trump-Kim csúcstalálkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok régóta próbálják megismételni az eljárást, amely 12 éve egy HIV-fertőzött beteg hosszú távú, teljes tünetmentességéhez vezetett. Most úgy tűnik, hogy a \"londoni beteg\" néven emlegetett pácienssel sikerült, így bizonyítván, hogy a kezelés sikere reprodukálható. Szakértők szerint a mérföldkő reményt jelent az embereknek: a gyógyulás nem álom, elérhető.","shortLead":"A tudósok régóta próbálják megismételni az eljárást, amely 12 éve egy HIV-fertőzött beteg hosszú távú, teljes...","id":"20190305_masodik_hiv_fertozott_gyogyitas_aids_rak_gyogyulas_remisszio_londoni_beteg_csontvelo_atultetes_ccr5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1a77bb-2dfa-4d66-8935-fe18ba3cd0cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_masodik_hiv_fertozott_gyogyitas_aids_rak_gyogyulas_remisszio_londoni_beteg_csontvelo_atultetes_ccr5","timestamp":"2019. március. 05. 06:03","title":"Tudományos áttörés: meggyógyították a második AIDS-es embert, aki rákos is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230d5c3d-cb4d-4350-9be4-ebec243b734d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A fogyókúrázók többsége hamar szembesül azzal, hogy bár a súlycsökkenés negatív energiamérleg következménye, a siker mégsem ennek az egyszerű matematikai képletnek a megértésén múlik. Az ételekhez és az evéshez fűződő érzelmeink a legmeghatározóbbak.","shortLead":"A fogyókúrázók többsége hamar szembesül azzal, hogy bár a súlycsökkenés negatív energiamérleg következménye, a siker...","id":"20190304_Eszunk_pedig_nem_is_vagyunk_ehesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=230d5c3d-cb4d-4350-9be4-ebec243b734d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04e3ad2-85d4-4f6a-ac27-01f0781199ce","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190304_Eszunk_pedig_nem_is_vagyunk_ehesek","timestamp":"2019. március. 04. 19:30","title":"Eszünk, pedig nem is vagyunk éhesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c60ff5-0b70-40de-9c5d-dcfdc6a98ca1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc épületet kötnek össze egy gigantikus híddal.","shortLead":"Nyolc épületet kötnek össze egy gigantikus híddal.","id":"20190303_Hamarosan_atadjak_a_vilag_elso_vizszintes_felhokarcolojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42c60ff5-0b70-40de-9c5d-dcfdc6a98ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1066df-ea8a-4166-891c-face5b58a8f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Hamarosan_atadjak_a_vilag_elso_vizszintes_felhokarcolojat","timestamp":"2019. március. 03. 22:01","title":"Hamarosan átadják a világ első vízszintes felhőkarcolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton bukkantak rá az ismeretlen férfi holttestére. ","shortLead":"Szombaton bukkantak rá az ismeretlen férfi holttestére. ","id":"20190304_Megoltek_egy_ismeretlen_ferfit_Jaszalsoszentgyorgyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f853029c-7cf4-4741-af31-295ea3fa33a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Megoltek_egy_ismeretlen_ferfit_Jaszalsoszentgyorgyon","timestamp":"2019. március. 04. 18:43","title":"Megöltek egy ismeretlen férfit Jászalsószentgyörgyön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hatszázezres befektetésért százmilliókat kaszálhat. ","shortLead":"Egy hatszázezres befektetésért százmilliókat kaszálhat. ","id":"20190305_Gyerekei_cegeben_csinalt_szazmilliokat_ero_uzletet_Meszaros_Lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5427b1d0-e106-4212-950c-552dc4d55f17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Gyerekei_cegeben_csinalt_szazmilliokat_ero_uzletet_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. március. 05. 06:50","title":"Gyerekei cégében csinált százmilliókat érő üzletet Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e251f4c5-09cf-4f92-ba4e-5a1bf9deb55f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alternatív pop-rock zenekar történetének második videoklipje a hvg.hu-n debütál.","shortLead":"Az alternatív pop-rock zenekar történetének második videoklipje a hvg.hu-n debütál.","id":"20190304_Ezert_minusz_5_fokban_is_megerte_forgatni__Kelenfld_klippremier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e251f4c5-09cf-4f92-ba4e-5a1bf9deb55f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0789ccdd-d38e-4e6e-9c8b-2b5fd428b604","keywords":null,"link":"/kultura/20190304_Ezert_minusz_5_fokban_is_megerte_forgatni__Kelenfld_klippremier","timestamp":"2019. március. 04. 15:10","title":"Ezért mínusz 5 fokban is megérte forgatni – Kelenføld klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]