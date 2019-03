Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28f3444c-cd8f-434f-b999-d001565def01","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Sehol sem volt még akkor a Tesla és a Google, amikor a stuttgartiak már az autonóm közlekedést tesztelték.","shortLead":"Sehol sem volt még akkor a Tesla és a Google, amikor a stuttgartiak már az autonóm közlekedést tesztelték.","id":"20190305_a_mercinek_mar_1995ben_volt_onvezeto_balna_aosztalya__megneztuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28f3444c-cd8f-434f-b999-d001565def01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc77c52-01b1-49b5-853f-3d94caef3dda","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_a_mercinek_mar_1995ben_volt_onvezeto_balna_aosztalya__megneztuk","timestamp":"2019. március. 05. 11:21","title":"A Mercedesnek már 1995-ben volt önvezető bálna S-osztálya - megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lenne itt egy kis háború a filmkészítést illetően. ","shortLead":"Lenne itt egy kis háború a filmkészítést illetően. ","id":"20190305_Steven_Spielberg_Netflix_Oscar_kozlemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a834a0-1587-4fbf-8f49-43994496b9ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_Steven_Spielberg_Netflix_Oscar_kozlemeny","timestamp":"2019. március. 05. 10:51","title":"Steven Spielberg betámadta a Netflixet, a cég közleményben válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők egyhavi tiszteletdíjukat bukhatják.","shortLead":"A képviselők egyhavi tiszteletdíjukat bukhatják.","id":"20190305_Ma_szavaz_az_Orszaggyules_a_pulpitusfoglalo_ellenzekiek_bunteteserol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb6e245-7b59-4b2c-aed0-4f7f0824f454","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Ma_szavaz_az_Orszaggyules_a_pulpitusfoglalo_ellenzekiek_bunteteserol","timestamp":"2019. március. 05. 08:33","title":"Ma szavaz az Országgyűlés a pulpitusfoglaló ellenzékiek büntetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor ügyfelei mostantól az otthoni internetezésre szánt tarifacsomagokban is nagyobb adatkerettel gazdálkodhatnak. A megújult Hipernet Home+ tarifák a havi 30, 60 és 150 GB-os belföldi adatkeretet mellé további, éjszaka felhasználható keretet is nyújtanak.","shortLead":"A Telenor ügyfelei mostantól az otthoni internetezésre szánt tarifacsomagokban is nagyobb adatkerettel gazdálkodhatnak...","id":"20190305_telenor_hipernet_home_ejszakai_adatkeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52d698c-6eac-4b37-92f6-1c0650938865","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_telenor_hipernet_home_ejszakai_adatkeret","timestamp":"2019. március. 05. 09:33","title":"30-150 GB éjszakai internetet vezetett be a Telenor, és nem kell érte pluszpénzt fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A toborzás hivatalosan nyáron indul.","shortLead":"A toborzás hivatalosan nyáron indul.","id":"20190304_300_ezer_forintos_fizetest_igernek_az_epitoipari_munkasoknak_csak_jojjenek_vissza_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e9537-b33b-41e9-89eb-02cba3953110","keywords":null,"link":"/kkv/20190304_300_ezer_forintos_fizetest_igernek_az_epitoipari_munkasoknak_csak_jojjenek_vissza_Magyarorszagra","timestamp":"2019. március. 04. 12:10","title":"300 ezer forintos fizetést ígérnek az építőipari munkásoknak, csak jöjjenek vissza Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez a Közmédia Választási Iroda. Saját farkába harapott a kígyó.","shortLead":"Ez a Közmédia Választási Iroda. Saját farkába harapott a kígyó.","id":"20190305_A_kozmedia_letrehozott_egy_irodat_amivel_a_kozmediat_ellenorzik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b59f6d-c059-4d08-b81b-5f3d92fde619","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_kozmedia_letrehozott_egy_irodat_amivel_a_kozmediat_ellenorzik","timestamp":"2019. március. 05. 08:49","title":"A közmédia létrehozott egy irodát, amivel a közmédiát ellenőrzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad0de82-dbe9-4865-9bcb-dea4945bbc0a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2-3 éven át tartó fejlesztések indulnak meg idén, mondta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Világgazdaságnak.\r

\r

","shortLead":"2-3 éven át tartó fejlesztések indulnak meg idén, mondta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Világgazdaságnak.\r

\r

","id":"20190304_585_milliard_megy_utakra_vasutra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ad0de82-dbe9-4865-9bcb-dea4945bbc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee64f986-700f-4541-b4c7-b24e7f706834","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_585_milliard_megy_utakra_vasutra","timestamp":"2019. március. 04. 05:49","title":"585 milliárd megy utakra, vasútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írja a német hetilap online kiadásán megjelent publicisztikájában Matthias Krupa, hogy a Fidesznek nincs helye az európai konzervatív pártok között.","shortLead":"Azt írja a német hetilap online kiadásán megjelent publicisztikájában Matthias Krupa, hogy a Fidesznek nincs helye...","id":"20190304_Zeit_Orban_nem_antiszemita_hanem_cinikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284deb5e-eea6-47c5-a67d-99d50e696705","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Zeit_Orban_nem_antiszemita_hanem_cinikus","timestamp":"2019. március. 04. 08:58","title":"Zeit: Orbán nem antiszemita, hanem cinikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]