Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy év alatt 35 ezer táviratot adtak fel, minden hétre jutott egy panasz is a posta ügyfélszolgálatára.","shortLead":"Egy év alatt 35 ezer táviratot adtak fel, minden hétre jutott egy panasz is a posta ügyfélszolgálatára.","id":"20190325_Naponta_96_taviratot_adtak_fel_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b0dfe9-ffab-44a2-ad3c-dfcf715c5791","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Naponta_96_taviratot_adtak_fel_tavaly","timestamp":"2019. március. 25. 12:37","title":"Naponta 96 táviratot adtak fel tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026a9edf-c513-41ee-9d8c-bde84736b1f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hungaroton Records legalábbis így értelmezi, hogy a dal engedély nélkül lett egy brit tévésorozat zenéje.","shortLead":"A Hungaroton Records legalábbis így értelmezi, hogy a dal engedély nélkül lett egy brit tévésorozat zenéje.","id":"20190325_Megint_lenyultak_a_Gyongyhaju_lanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=026a9edf-c513-41ee-9d8c-bde84736b1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06fb347-ba3f-43e2-9bd0-16463767de3a","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Megint_lenyultak_a_Gyongyhaju_lanyt","timestamp":"2019. március. 25. 09:05","title":"Megint lenyúlták a Gyöngyhajú lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1383e53d-6fef-4ebb-990c-c9996a182187","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékok nem csak szórakoztatásra alkalmasak, fontos témákra is fel lehet hívni velük a figyelmet, mint azt az alábbi példa is mutatja.","shortLead":"A videojátékok nem csak szórakoztatásra alkalmasak, fontos témákra is fel lehet hívni velük a figyelmet, mint azt...","id":"20190324_pc_xbox_one_leaves_videojatek_leszokas_a_cigirol_dohanyzasellenes_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1383e53d-6fef-4ebb-990c-c9996a182187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31272d0-59d0-43dd-a5cb-085434c7f8ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_pc_xbox_one_leaves_videojatek_leszokas_a_cigirol_dohanyzasellenes_kampany","timestamp":"2019. március. 24. 14:03","title":"Önnek elvenné a kedvét a cigitől egy ilyen ijesztő játék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20dc4f0-ce15-46cd-ad67-50446c89c50a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset előtt, herbálozott is, gyógyszert is bevett, nem volt magánál, amikor kocsiba ült.","shortLead":"A baleset előtt, herbálozott is, gyógyszert is bevett, nem volt magánál, amikor kocsiba ült.","id":"20190323_halalos_baleset_motoros_sms","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a20dc4f0-ce15-46cd-ad67-50446c89c50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c634c31-ba09-4ee4-82fb-cc66bb7dc730","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_halalos_baleset_motoros_sms","timestamp":"2019. március. 23. 18:28","title":"4 évet kapott az autós, aki sms-ezett gyorshajtás közben és halálra gázolt egy motorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f62a4f7-12ac-4c3b-8991-d6567f5dbe9f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt a román kormányfő jelentette be Washingtonban.","shortLead":"Ezt a román kormányfő jelentette be Washingtonban.","id":"20190324_Romania_athelyezi_izraeli_nagykovetseget_TelAvivbol_Jeruzsalembe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f62a4f7-12ac-4c3b-8991-d6567f5dbe9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f162621-b08f-4990-a57a-c8423c5249fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Romania_athelyezi_izraeli_nagykovetseget_TelAvivbol_Jeruzsalembe","timestamp":"2019. március. 24. 18:50","title":"Románia áthelyezi izraeli nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039e5ef7-7662-4ad7-8235-7415f12371d4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajón készített videókon látszik, hogy a háborgó tenger miatt oda-vissza csúsznak a bútorok a fedélzeten. ","shortLead":"A hajón készített videókon látszik, hogy a háborgó tenger miatt oda-vissza csúsznak a bútorok a fedélzeten. ","id":"20190324_Helikopter_norveg_luxushajo_utasok_tenger_serultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=039e5ef7-7662-4ad7-8235-7415f12371d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5fd09a-416b-4ddd-9220-b777340d7fed","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Helikopter_norveg_luxushajo_utasok_tenger_serultek","timestamp":"2019. március. 24. 10:09","title":"Helikopterrel, egyesével mentik ki a bajbajutott norvég luxushajó utasait a viharos tengerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szolgálatba állnak azok a mentőhelikopterek, amiket a kormány 13 milliárd forintért a rendőrségen és a Belügyminisztériumon keresztül vásárolt.","shortLead":"Szolgálatba állnak azok a mentőhelikopterek, amiket a kormány 13 milliárd forintért a rendőrségen és...","id":"20190323_Szolgalatba_allnak_a_magyar_nem_mentohelikopter_mentohelikopterek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8056c051-0648-491b-8770-f39f13feeae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Szolgalatba_allnak_a_magyar_nem_mentohelikopter_mentohelikopterek","timestamp":"2019. március. 23. 17:32","title":"Szolgálatba állnak a magyar nem mentőhelikopter mentőhelikopterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kaja Kallas lehet az első észt miniszterelnöknő, igaz, a kormánykoalíciót még össze kell kovácsolnia.","shortLead":"Kaja Kallas lehet az első észt miniszterelnöknő, igaz, a kormánykoalíciót még össze kell kovácsolnia.","id":"201912_kaja_kallas_azelso_eszt_miniszterelnokno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8cb5258-2d8c-492b-a21b-10fee2687644","keywords":null,"link":"/vilag/201912_kaja_kallas_azelso_eszt_miniszterelnokno","timestamp":"2019. március. 24. 09:00","title":"Nem hallgatott tanácsadóira, és jól tette, így nyert választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]