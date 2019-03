Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"055acbc2-791e-4ff8-a877-7e2ff89c991e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A környezetvédők sejtették, hogy egy megfeneklett konténert kellene keresniük, csak azt nem tudták, hol. ","shortLead":"A környezetvédők sejtették, hogy egy megfeneklett konténert kellene keresniük, csak azt nem tudták, hol. ","id":"20190328_Megoldodott_a_rejtely_miert_van_tele_Garfieldtelefonnal_egy_francia_tengerpart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=055acbc2-791e-4ff8-a877-7e2ff89c991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd13671-c9d3-48a1-9504-df9d8ee43bd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_Megoldodott_a_rejtely_miert_van_tele_Garfieldtelefonnal_egy_francia_tengerpart","timestamp":"2019. március. 28. 21:19","title":"Megoldódott a rejtély, miért van tele Garfield-telefonnal egy francia tengerpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7779a548-eede-441c-a60e-4a21d1f76460","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van, aki már meg is kapta a kártalanítást. ","shortLead":"Van, aki már meg is kapta a kártalanítást. ","id":"20190329_Milliardokat_fizet_a_beteteseknek_Matolcsy_Gyorgy_unokatestverenek_bankja_miatt_a_betetbiztositasi_alap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7779a548-eede-441c-a60e-4a21d1f76460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16945e02-0d31-4a09-8e57-723efd33179c","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Milliardokat_fizet_a_beteteseknek_Matolcsy_Gyorgy_unokatestverenek_bankja_miatt_a_betetbiztositasi_alap","timestamp":"2019. március. 29. 14:08","title":"Milliárdokat fizet a betéteseknek Matolcsy György unokatestvérének bankja miatt a betétbiztosítási alap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8331a576-a5b0-45b4-9751-242cc984c004","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napja jelentette be a Huawei új csúcstelefonjait. Már előre is óriási a sikere Kínában: vinnék, mint a cukrot.","shortLead":"Pár napja jelentette be a Huawei új csúcstelefonjait. Már előre is óriási a sikere Kínában: vinnék, mint a cukrot.","id":"20190329_huawei_p30_pro_elorendeles_kinaba_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8331a576-a5b0-45b4-9751-242cc984c004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4e5d60-11ab-43d3-b7dc-0e2893db6b49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_huawei_p30_pro_elorendeles_kinaba_rekord","timestamp":"2019. március. 29. 10:03","title":"Ez jól indul: nem tudják az árakat, de rekordmennyiségben rendelik Kínában az új Huawei-csúcstelefonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A görög titkosszolgálat szerint nem volt ügynökük az Iszlám Állam (IÁ) nálunk elfogott állítólagos hóhéra, Hasszán F., a magyar társszervek tavaly augusztus óta tudtak a létezéséről, de nem tudtak bizonyítékokat küldeni a terrorcselekményekben való részvételéről. A görögök állítják, embercsempészet miatt nyomoztak a férfi után, és nyugtalanítja őket, hogy bizonyos országok politikai ügyekre használják a terrorizmus elleni harcot, ami rombolja a közös fellépéshez szükséges együttműködést. ","shortLead":"A görög titkosszolgálat szerint nem volt ügynökük az Iszlám Állam (IÁ) nálunk elfogott állítólagos hóhéra, Hasszán F...","id":"20190329_Meredek_dolgokkal_allt_elo_a_gorog_titkosszolgalat_az_itt_elfogott_Iszlam_Allamtag_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43053258-8d4e-4170-b545-664e2674acdb","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Meredek_dolgokkal_allt_elo_a_gorog_titkosszolgalat_az_itt_elfogott_Iszlam_Allamtag_ugyeben","timestamp":"2019. március. 29. 11:15","title":"Meredek dolgokkal állt elő a görög titkosszolgálat az itt elfogott Iszlám Állam-tag ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a14abb-ce9c-41f1-a956-4f8d225cc4a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon sajnálja a történteket, és jobbulást kíván a sérült rendőröknek.","shortLead":"Nagyon sajnálja a történteket, és jobbulást kíván a sérült rendőröknek.","id":"20190328_Lovasi_Andras_okozta_a_balesetet_amelyben_ket_rendor_is_megserult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08a14abb-ce9c-41f1-a956-4f8d225cc4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d79f6c-2d21-4f83-b5cf-2447abbc8402","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Lovasi_Andras_okozta_a_balesetet_amelyben_ket_rendor_is_megserult","timestamp":"2019. március. 28. 16:05","title":"Lovasi András okozta a balesetet, amelyben két rendőr is megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ef6e5d-4202-4d7d-acbc-53babfd4125c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nekiment a németeknek, az Európai Néppártnak és Manfred Webernek is a Német-Magyar Barátság díjjal kitüntetett kormánybiztos és Terror Háza-főigazgató. ","shortLead":"Nekiment a németeknek, az Európai Néppártnak és Manfred Webernek is a Német-Magyar Barátság díjjal kitüntetett...","id":"20190328_Schmidt_Maria_Junckerrol_Legszivesebben_lekevertem_volna_neki_egy_hatalmas_taslit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9ef6e5d-4202-4d7d-acbc-53babfd4125c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04be698e-559e-43c2-aeaa-d5691e4fdbd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Schmidt_Maria_Junckerrol_Legszivesebben_lekevertem_volna_neki_egy_hatalmas_taslit","timestamp":"2019. március. 28. 17:47","title":"Schmidt Mária Junckerről: „Legszívesebben lekevertem volna neki egy hatalmas taslit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3d86c0-86fc-46dc-97bc-186cf5e35d0f","c_author":"Keresztes Imre","category":"enesacegem","description":"A sztármenedzser elérte, hogy ismét divat legyen a farmer, és úgy tűnik, a cég visszatérése a tőzsdére is jól sült el.","shortLead":"A sztármenedzser elérte, hogy ismét divat legyen a farmer, és úgy tűnik, a cég visszatérése a tőzsdére is jól sült el.","id":"201913__tozsden_alevis__nosztalgia__legendas_ruhadarab__gatyaba_razva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d3d86c0-86fc-46dc-97bc-186cf5e35d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5999c232-8828-4c42-91ac-ed3be9583fb7","keywords":null,"link":"/enesacegem/201913__tozsden_alevis__nosztalgia__legendas_ruhadarab__gatyaba_razva","timestamp":"2019. március. 30. 11:00","title":"Megőrjítette a pénzügyeseket, Beyoncé is segített, és újjáélesztette a Levi'st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b735b6d5-8388-4489-9590-a0211542c11f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves amerikai fogyasztóvédelmi magazin legutóbb a Samsung egyik idei csúcstelefonját ítélte a világ jelenlegi legjobb okostelefonjának.","shortLead":"A neves amerikai fogyasztóvédelmi magazin legutóbb a Samsung egyik idei csúcstelefonját ítélte a világ jelenlegi...","id":"20190329_consumer_reports_samsung_galaxy_s10_a_vilag_legjobb_okostelefonja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b735b6d5-8388-4489-9590-a0211542c11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f907cb5-5018-4ef3-b841-48bffd1e49ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_consumer_reports_samsung_galaxy_s10_a_vilag_legjobb_okostelefonja","timestamp":"2019. március. 29. 08:03","title":"Nem akárki állítja: ez most a világ legjobb okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]