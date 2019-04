Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"117b3a0d-6b53-499c-926e-25c4dec0981c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Föld óráját szervező Természetvédelmi Világalap (WWF) minden év márciusának utolsó szombatján, az óraátállítás előtti estén arra kéri a mozgalom támogatóit, hogy egy órára kapcsolják le a felesleges lámpákat és elektromos berendezéseket. A szimbolikus lekapcsolás célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az éghajlatváltozásra, valamint a természeti értékek megőrzésének fontosságára és a fenntartható életmódra. Nézze meg, mi történt a budapesti Duna-parton és Gyöngyösön, a Szent Bertalan-templomnál.","shortLead":"A Föld óráját szervező Természetvédelmi Világalap (WWF) minden év márciusának utolsó szombatján, az óraátállítás előtti...","id":"20190330_A_Fold_oraja_elott_es_alatt__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=117b3a0d-6b53-499c-926e-25c4dec0981c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59139aed-60b7-434c-be66-c782466b9a9b","keywords":null,"link":"/elet/20190330_A_Fold_oraja_elott_es_alatt__fotok","timestamp":"2019. március. 30. 21:59","title":"A Föld órája előtt és alatt - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d5395f-d4ff-463a-b5e9-2ffd85864df6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eladja a saját részvényeinek egy részét az egyik legkedveltebb pénzátutalási startup, az észt alapítású TransferWise. A cég értéke 4 milliárd dollárra ugorhat.","shortLead":"Eladja a saját részvényeinek egy részét az egyik legkedveltebb pénzátutalási startup, az észt alapítású TransferWise...","id":"20190331_Ujabb_forrasbevonasra_keszul_a_TransferWise","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48d5395f-d4ff-463a-b5e9-2ffd85864df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde561b9-26cd-408b-9d2f-066993cf3f9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_Ujabb_forrasbevonasra_keszul_a_TransferWise","timestamp":"2019. március. 31. 15:26","title":"Újabb forrásbevonásra készül a TransferWise","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha még egyszer megtörténik – üzent Kövér László házelnök az MSZP-elnök Tóth Bertalannak.","shortLead":"Ha még egyszer megtörténik – üzent Kövér László házelnök az MSZP-elnök Tóth Bertalannak.","id":"20190401_Kover_Laszlo_kiakadt_egy_MSZPs_vizjelre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6824e517-5861-4390-91cb-3e264fae6d02","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Kover_Laszlo_kiakadt_egy_MSZPs_vizjelre","timestamp":"2019. április. 01. 09:25","title":"Kövér László kiakadt egy MSZP-s vízjelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a67235-aec9-465c-a855-d89af4933dca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A súlytalanság élettani hatásait vizsgálják a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóinak részvételével Kölnben. Az egy évig tartó program különlegessége, hogy azt is tanulmányozzák, mennyire használható a súlytalanság hatásának ellensúlyozására a centrifugával létrehozott mesterséges gravitáció.","shortLead":"A súlytalanság élettani hatásait vizsgálják a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóinak részvételével Kölnben...","id":"20190331_sulytalansag_mesterseges_gravitacio_mta_koln_nasa_esa_dlr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94a67235-aec9-465c-a855-d89af4933dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ab076f-6e37-4e42-b95b-30f63817d3fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_sulytalansag_mesterseges_gravitacio_mta_koln_nasa_esa_dlr","timestamp":"2019. március. 31. 10:33","title":"Magyar kutatók azt vizsgálják, hogyan lehet kitrükközni a súlytalanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik közvélemény-kutató intézet több mint 20 százalékos különbséget jósolt.","shortLead":"Az egyik közvélemény-kutató intézet több mint 20 százalékos különbséget jósolt.","id":"20190330_Veget_ert_a_szlovak_elnokvalasztas_a_liberalis_Caputova_gyozelmet_josoljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303f3cf7-7c84-4a5a-b20b-d707f45efd8e","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Veget_ert_a_szlovak_elnokvalasztas_a_liberalis_Caputova_gyozelmet_josoljak","timestamp":"2019. március. 30. 22:13","title":"Véget ért a szlovák elnökválasztás: a liberális Čaputová sima győzelmét jósolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b1534e-c9f1-4191-976a-1b64f622e314","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A százhalombattai kompkikötő vizéből csak az árbóca látszik ki.","shortLead":"A százhalombattai kompkikötő vizéből csak az árbóca látszik ki.","id":"20190331_elsullyedt_tolohajo_szazhalombatta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29b1534e-c9f1-4191-976a-1b64f622e314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27277058-64a1-4757-85bb-50c98428c269","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_elsullyedt_tolohajo_szazhalombatta","timestamp":"2019. március. 31. 12:24","title":"Képek érkeztek az elsüllyedt tolóhajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c089c6-d76b-4082-b27d-bbb96b87ebda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy technológiai cégek is szeretnek viccelni április 1-jén. A Microsoftnál ez évben viszont kifejezetten tiltják ezt a fajta bolondozást, attól félve, több kárral jár, mint haszonnal.","shortLead":"A nagy technológiai cégek is szeretnek viccelni április 1-jén. A Microsoftnál ez évben viszont kifejezetten tiltják ezt...","id":"20190401_microsoft_aprilis_1_viccelodes_tiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c089c6-d76b-4082-b27d-bbb96b87ebda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc0b4f9-3035-46d6-8b60-5d94024bd2be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_microsoft_aprilis_1_viccelodes_tiltas","timestamp":"2019. április. 01. 10:03","title":"Április 1-je? A Microsoft nem kér a tréfákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4cf0192-725a-4d88-b3c8-a9ac53580ce2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csányi Gabriella ingyenes városi túrákat kínáló appot készít.","shortLead":"Csányi Gabriella ingyenes városi túrákat kínáló appot készít.","id":"20190331_Csanyi_Sandor_lanya_piacra_dobja_a_Tripadvisor_versenytarsat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4cf0192-725a-4d88-b3c8-a9ac53580ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fbe5d3-9739-4454-8c74-0ecaae184c6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_Csanyi_Sandor_lanya_piacra_dobja_a_Tripadvisor_versenytarsat","timestamp":"2019. március. 31. 13:28","title":"Csányi Sándor lánya kihívja a Tripadvisort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]