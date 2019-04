Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9d7059d-1aeb-4208-8345-caae67ae381e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz érveit ismételgetve kampányolt saját pártja mellett az EP-választásra készülő Munkáspárt elnöke, Thürmer Gyula. Szerinte az unió válságban van, amelyet jól példáz, hogy az Egyesült Királyság kilép az unióból, a migránsválságot nem tudják megoldani és a \"háború szélén\" állnak Oroszországgal.","shortLead":"A Fidesz érveit ismételgetve kampányolt saját pártja mellett az EP-választásra készülő Munkáspárt elnöke, Thürmer...","id":"20190406_Thurmer_Gyula_szerint_az_EU_a_haboru_szelen_all_Oroszorszaggal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9d7059d-1aeb-4208-8345-caae67ae381e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4225b48-90cd-47a5-ac78-a175081a8618","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Thurmer_Gyula_szerint_az_EU_a_haboru_szelen_all_Oroszorszaggal","timestamp":"2019. április. 06. 16:51","title":"Thürmer Gyula szerint az EU a háború szélén áll Oroszországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Látványosan csökkent a méhnyakbetegségek száma a HPV elleni védőoltás elterjedése után egy nagy létszámú, hosszú távú új kutatás szerint – jelentette a BBC.","shortLead":"Látványosan csökkent a méhnyakbetegségek száma a HPV elleni védőoltás elterjedése után egy nagy létszámú, hosszú távú...","id":"20190406_mehnyakrak_betegsegek_szama_hpv_oltas_hatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2faf006-4511-4edf-a88e-756001f30d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190406_mehnyakrak_betegsegek_szama_hpv_oltas_hatasa","timestamp":"2019. április. 06. 14:03","title":"Ennyit az oltásellenességről: felülmúlta a tudósok várakozásait a HPV-oltás hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f38f289-1580-4d32-9cf1-fb2764497e91","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"A Keressük Európát című monodrámáját április 10-én Budapesten előadó francia filozófus elfogadta a kormányfő meghívását egy kávéra, mert felidézné neki azt az Orbán Viktort, akire ő 1989-ből emlékszik.","shortLead":"A Keressük Európát című monodrámáját április 10-én Budapesten előadó francia filozófus elfogadta a kormányfő meghívását...","id":"201914__bernardhenri_levy__vendegszereto_europarol_harcmezokrol__kozos_torespontok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f38f289-1580-4d32-9cf1-fb2764497e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6c3014-6cd0-4d3b-b32c-a064017b4dcf","keywords":null,"link":"/kultura/201914__bernardhenri_levy__vendegszereto_europarol_harcmezokrol__kozos_torespontok","timestamp":"2019. április. 07. 10:00","title":"Bernard-Henri Lévy: Demokratúrát látok Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előrejelzések szerint ugyan felhős lesz a vasárnap, csak a délután második felében számíthatunk esőre délnyugaton. ","shortLead":"Az előrejelzések szerint ugyan felhős lesz a vasárnap, csak a délután második felében számíthatunk esőre délnyugaton. ","id":"20190407_Delutanra_ma_is_megjon_az_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae360dc-ac9f-45cc-87a5-f174520fc996","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Delutanra_ma_is_megjon_az_eso","timestamp":"2019. április. 07. 08:14","title":"Délutánra jön csak meg ma az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18acaa21-c20b-4165-8294-5ea8c66b89ce","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Most csak az MSZP-P, a DK és a Momentum osztotta fel egymás között a 23 fővárosi kerületet, hogy kit indítanának polgármester-jelöltnek októberben. Az LMP és a Jobbik egyelőre kimaradt, de velük is tárgyalnak még. Az LMP az EP-választás után szállhat be, de pórul is járhat. A Jobbik polgármesteri posztot nem kap, legfeljebb alpolgármestert adhat a párt, ha helyben erről meg tudnak állapodni. ","shortLead":"Most csak az MSZP-P, a DK és a Momentum osztotta fel egymás között a 23 fővárosi kerületet, hogy kit indítanának...","id":"20190406_Ellenzeki_polgarmesterjeloltek_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18acaa21-c20b-4165-8294-5ea8c66b89ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1395a58-7b1b-4a4b-8e37-71e3c6d44717","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Ellenzeki_polgarmesterjeloltek_Budapest","timestamp":"2019. április. 06. 11:16","title":"A fél ellenzéki egység megvan Budapesten - itt a bejelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e64253c-9de2-4512-ace6-5b7ef6db5b89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egykori szanatórium helyére tervezett ingatlan komoly problémákat okozhat a zöldterületen.","shortLead":"Az egykori szanatórium helyére tervezett ingatlan komoly problémákat okozhat a zöldterületen.","id":"20190406_Tiltakoznak_a_helyiek_a_Svabhegyre_tervezett_lakopark_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e64253c-9de2-4512-ace6-5b7ef6db5b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacc9f75-c10c-4765-9efd-914e4fed5d6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Tiltakoznak_a_helyiek_a_Svabhegyre_tervezett_lakopark_miatt","timestamp":"2019. április. 06. 18:05","title":"Tiltakoznak a helyiek a Svábhegyre tervezett lakópark miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6414a785-4213-4b39-b5dd-a699eba2353c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Bayern München kiütéses, 5-0-s győzelmet aratott otthon az eddig listavezető Borussia Dortmund ellen a német labdarúgó-bajnokság 28. fordulójának szombati rangadóján, s ezzel az élre állt a tabellán.","shortLead":"A címvédő Bayern München kiütéses, 5-0-s győzelmet aratott otthon az eddig listavezető Borussia Dortmund ellen a német...","id":"20190406_Kiuteses_Bayern_gyozelem_a_bajorok_a_tabella_elen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6414a785-4213-4b39-b5dd-a699eba2353c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2fb350-1b05-42a8-9e7b-1c4910bf5edc","keywords":null,"link":"/sport/20190406_Kiuteses_Bayern_gyozelem_a_bajorok_a_tabella_elen","timestamp":"2019. április. 06. 20:46","title":"Kiütéses Bayern győzelem, a bajorok a tabella élen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b6e465-9623-445d-aa43-81ae097c3bd7","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen szeretnénk megszólítani a bizonytalanokat, megerősíteni a magabiztosakat, és motiválni mindenkit, aki beküldené megörökített szenvedélyét. A szakmai zsűrit is kifaggattuk.","shortLead":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen...","id":"20190404_Szeretheto_fuggosegeink__Mit_mond_a_zsuri_Gutema_David","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b6e465-9623-445d-aa43-81ae097c3bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76dfdfc8-2f09-472a-93ab-70f76bab7021","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190404_Szeretheto_fuggosegeink__Mit_mond_a_zsuri_Gutema_David","timestamp":"2019. április. 05. 18:00","title":"Szerethető függőségeink – Mit mond a zsűri? Gutema Dávid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"}]