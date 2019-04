Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5d9f65f-3166-4ea4-ada0-25e154ba09d3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Bombákat találtak egy környékbeli építkezésen, ezért szerda reggel nyolc órakor lezárják a BAH-csomópont környékét, megkezdődik a terület kiürítése. Az evakuáció végeztével – várhatóan a reggeli, délelőtti óráktól kezdődően – a csomóponton sem lehet majd áthaladni, a teljes zárást a robbanótestek hatástalanítása után oldják csak fel.","shortLead":"Bombákat találtak egy környékbeli építkezésen, ezért szerda reggel nyolc órakor lezárják a BAH-csomópont környékét...","id":"20190409_bah_csomopont_vilaghaborus_robbanotestek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5d9f65f-3166-4ea4-ada0-25e154ba09d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116c6004-8709-4904-ab44-9929ec10c2ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_bah_csomopont_vilaghaborus_robbanotestek","timestamp":"2019. április. 09. 14:16","title":"Káosz készül szerda reggel Budán: lezárják, kiürítik a BAH-csomópont környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU rektora a Klubrádiónak azt mondta: biztosan megnyitják a bécsi kampuszt, de Nádor utcai intézményüket is megtartják, bármi is lesz a Fidesztől várt jogi engedéllyel. Azt még azonban nem tudja, ha nem kapnak engedélyt, miképpen maradnak a magyar fővárosban.","shortLead":"A CEU rektora a Klubrádiónak azt mondta: biztosan megnyitják a bécsi kampuszt, de Nádor utcai intézményüket is...","id":"20190409_Ignatieff_Meg_nem_tudjuk_hogyan_de_maradunk_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521bbf70-3f49-4809-93d0-b5cf9d2857ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Ignatieff_Meg_nem_tudjuk_hogyan_de_maradunk_Budapesten","timestamp":"2019. április. 09. 10:14","title":"Ignatieff: Még nem tudjuk, hogyan, de marad a CEU Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat találtak, melyek az emberrel hozhatók összefüggésbe – számolt be eredményeiről a kutatócsoport a Microbiome című szaklapban. ","shortLead":"Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat...","id":"20190408_konditerem_korhaz_bakterium_fertozes_gomba_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de04798-a8ad-461c-8e9a-850b1b5e5961","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_konditerem_korhaz_bakterium_fertozes_gomba_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. április. 08. 18:33","title":"Tele van gombákkal és baktériumokkal a Nemzetközi Űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39731ec8-567d-4b20-a7ed-1abf4fdf96bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs mese, jönni kell a BMW X7 és a Mercedes-Benz GLS konkurensével.","shortLead":"Nincs mese, jönni kell a BMW X7 és a Mercedes-Benz GLS konkurensével.","id":"20190409_audi_q9_suv_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39731ec8-567d-4b20-a7ed-1abf4fdf96bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f86c8d9-a81c-4181-8f87-271d617099a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_audi_q9_suv_2020","timestamp":"2019. április. 09. 18:28","title":"5,2 méteres óriás lesz az Audi Q9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"Tóth Richárd","category":"elet","description":"A rendező szerint meg kell akadályozni, hogy a hatalom már óvodában arra készítsen fel, hogy „soha ne kérdezzünk, csak engedelmeskedjünk, hogy belemásszon a fejünkbe, a lelkünkbe, hogy a belső szabadságunkat tartsa kordában, hogy az alkotói szabadságunkat vegye górcső alá, és döntse el, hogy minek van létjogosultsága, és minek nincs. Hogy pártszimpátiától függjön a tehetség, a lehetőség, az elismerés, a teljesítmény és minden.”","shortLead":"A rendező szerint meg kell akadályozni, hogy a hatalom már óvodában arra készítsen fel, hogy „soha ne kérdezzünk, csak...","id":"20190409_Alfoldi_Robert_Nem_lehet_engedni_a_zsarolasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b52b13-7a91-4f4a-b47c-722994b95f36","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Alfoldi_Robert_Nem_lehet_engedni_a_zsarolasnak","timestamp":"2019. április. 09. 15:00","title":"Alföldi Róbert: Nem lehet engedni a zsarolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc616edd-4fe6-493f-adba-5683521b9972","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"14-16 éves diákokból álló csapat képviselte hazánkat a Hanoiban megrendezett nemzetközi matematikaversenyen, április elején. Az egyéni és a csapatversenyeken is kiemelkedően szerepeltek tanulóink.\r

\r

","shortLead":"14-16 éves diákokból álló csapat képviselte hazánkat a Hanoiban megrendezett nemzetközi matematikaversenyen, április...","id":"20190409_Nemzetkozi_matekversenyen_allhattak_dobogora_magyar_diakok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc616edd-4fe6-493f-adba-5683521b9972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6fc089-7cbf-42b8-bb7b-6bda8311f9f8","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Nemzetkozi_matekversenyen_allhattak_dobogora_magyar_diakok","timestamp":"2019. április. 09. 11:21","title":"Nemzetközi matekversenyen állhattak dobogóra magyar diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rábólintottak, hogy May kezdeményezze a szerdai EU-csúcson a Brexit elhalasztását. ","shortLead":"Rábólintottak, hogy May kezdeményezze a szerdai EU-csúcson a Brexit elhalasztását. ","id":"20190409_A_brit_parlament_megszavazta_az_ujabb_Brexithalasztasi_kerelmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9458c4ca-ae3e-47d4-8492-dc42250d7f2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_A_brit_parlament_megszavazta_az_ujabb_Brexithalasztasi_kerelmet","timestamp":"2019. április. 09. 19:03","title":"A brit parlament megszavazta az újabb Brexit-halasztási kérelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Külföldi kamionsofőröket bírságolt meg, mert túl gyorsan hajtottak, de a pénzt eltette. ","shortLead":"Külföldi kamionsofőröket bírságolt meg, mert túl gyorsan hajtottak, de a pénzt eltette. ","id":"20190409_Zsebre_birsagolt_a_rendor_tobb_evre_leultetik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4529db92-22f6-4f93-a5ef-23d02ff88647","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Zsebre_birsagolt_a_rendor_tobb_evre_leultetik","timestamp":"2019. április. 09. 19:31","title":"Zsebre bírságolt a rendőr, több évre leültetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]