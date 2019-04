Leváltják az Est Media igazgatósági tagjait, de még a vállalat neve is új lesz. A TV2-höz több szálon kötődő tulajdonos vásárolta meg Andy Vajna tulajdonrészét.

Tremmel Zoltán vette meg Andy Vajna pakettjét az Est Mediában – írja a Napi.hu. Vajna januári halála után mostanáig kellett várni, hogy bejelentsék: Tremmel megvette az AV Investments Befektetési Kft. leányvállalatát, a Dynamopest Kft.t- , amelyen keresztül Vajna korábban tulajdonos volt az Est Mediában.

Tremmel Zoltán volt az is, aki Vajna halála után a TV2 Csoportot is tulajdonló Magyar Broadcasting ügyvezetői székét elfoglalta, igazgatósági tag lett a Las Vegas Casino Zrt.-ben, és a TV2-nek műsorokat gyártó IKO-csoportban is több tisztséget ellát.

Az Est Mediánál az igazgatóság mostani tagjait visszahívják, de leköszönnek a felügyelőbizottság tagjai is. Az új névsort az április 30-ra tervezett közgyűlésig terjesztik elő. Ugyanennek a közgyűlésnek a napirendi pontjai között lesz a vállalat átnevezése is.