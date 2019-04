Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82360c7c-5182-4245-9ffb-77cf42f19bf1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FC Barcelona egygólos előnnyel várhatja a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének hazai visszavágóját, miután szerdán 1-0-ra nyert a Manchester United vendégeként; a másik szerdai mérkőzésen az Ajax és a Juventus nem bírt egymással Amszterdamban.\r

","shortLead":"Az FC Barcelona egygólos előnnyel várhatja a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének hazai visszavágóját, miután...","id":"20190411_barcelona_manchester_united_ajax_amsterdam_juventus_bajnokok_ligaja_negyeddonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82360c7c-5182-4245-9ffb-77cf42f19bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab699d5b-29df-423f-9a3c-35e7b8f7d4ca","keywords":null,"link":"/sport/20190411_barcelona_manchester_united_ajax_amsterdam_juventus_bajnokok_ligaja_negyeddonto","timestamp":"2019. április. 11. 05:37","title":"Barca-győzelem Manchesterben, egál az Ajax-Juvén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Debreceni Egyetem saját halottjának tekinti a 76 évesen elhunyt professzort.\r

\r

","shortLead":"A Debreceni Egyetem saját halottjának tekinti a 76 évesen elhunyt professzort.\r

\r

","id":"20190410_Elhunyt_Olah_Eva_gyermekgyogyasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4975864e-6e32-45ef-96ce-fced7b2d4d96","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Elhunyt_Olah_Eva_gyermekgyogyasz","timestamp":"2019. április. 10. 21:41","title":"Elhunyt Oláh Éva gyermekgyógyász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt 300 ezer forint sérelemdíjat köteles fizetni Vona Gábornak, akitől nyilvánosan bocsánatot is kell kérnie – döntött a Kúria a két fél személyiségi jog megsértése miatt indult ügyében. A bíróság szerint ugyanis a közbeszédnek az a szintje, amelynek során valaki gecinek és szarnak nevez valakit, példátlan.","shortLead":"Bayer Zsolt 300 ezer forint sérelemdíjat köteles fizetni Vona Gábornak, akitől nyilvánosan bocsánatot is kell kérnie –...","id":"20190410_bayer_zsolt_vona_gabor_per_kuria_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f87faed-63a3-465c-8deb-41ec7257be72","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_bayer_zsolt_vona_gabor_per_kuria_itelet","timestamp":"2019. április. 10. 17:35","title":"Pert vesztett Bayer Zsolt: bocsánatot kell kérnie Vona Gábortól, sérelemdíjat is fizethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a815b9a-1887-48ae-9ad6-f0e94f371854","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Omar el-Besír harminc évig állt az ország élén, a Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűncselekményekkel gyanúsítja. ","shortLead":"Omar el-Besír harminc évig állt az ország élén, a Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűncselekményekkel gyanúsítja. ","id":"20190411_Letartoztattak_a_szudani_elnokot_rendkivuli_allapotot_hirdettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a815b9a-1887-48ae-9ad6-f0e94f371854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfda2247-ec26-4de4-a7a2-80eb6cdf4945","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Letartoztattak_a_szudani_elnokot_rendkivuli_allapotot_hirdettek","timestamp":"2019. április. 11. 14:30","title":"Letartóztatták a szudáni elnököt, rendkívüli állapotot hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe14d58b-13eb-42e4-91fa-d196b7e9f3a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már az utcákat járja egy ideje a Taycan a márka első full elektromos autója.","shortLead":"Már az utcákat járja egy ideje a Taycan a márka első full elektromos autója.","id":"20190410_porsche_taycan_elektromos_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe14d58b-13eb-42e4-91fa-d196b7e9f3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a523cfd-d232-4f9a-9dca-5d31ed18f020","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_porsche_taycan_elektromos_auto","timestamp":"2019. április. 10. 17:24","title":"Érdemes meghallgatni az első néma Porschét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Hiába próbálta eladni a vagyonkezelő a légierő egykori MiG-29-es flottáját, egyetlen licitáló sem jelentkezett.","shortLead":"Hiába próbálta eladni a vagyonkezelő a légierő egykori MiG-29-es flottáját, egyetlen licitáló sem jelentkezett.","id":"20190410_Meg_raketat_is_adnanak_a_lecserelt_MiG29esek_melle_de_igy_sincs_vevo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238b6fba-636d-4543-8a5e-1f4caea90ba2","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Meg_raketat_is_adnanak_a_lecserelt_MiG29esek_melle_de_igy_sincs_vevo","timestamp":"2019. április. 10. 05:25","title":"Még rakétát is adnának a lecserélt MiG-29-esek mellé, de így sincs vevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b390ab16-f9ac-4c84-984f-8cf8fecbf72f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo volt az első gyártó, aki megkapta a Qualcomm legfrissebb lapkakészletét, a Snapdragon 855-öt. A telefonnak óriási sikere volt, nem utolsósorban pénztárcabarát ára miatt. Hamarosan jön a folytatás: egy újabb Lenovo-csúcstelefon Snapdragon 855-tel.","shortLead":"A Lenovo volt az első gyártó, aki megkapta a Qualcomm legfrissebb lapkakészletét, a Snapdragon 855-öt. A telefonnak...","id":"20190411_lenovo_z6_pro_snapdragon_855_androidos_csucstelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b390ab16-f9ac-4c84-984f-8cf8fecbf72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5704f2d-0a5d-4e4e-9deb-80a7a9cf54c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_lenovo_z6_pro_snapdragon_855_androidos_csucstelefon","timestamp":"2019. április. 11. 12:33","title":"Hamarosan nagy tudású, de olcsó androidos telefon érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f1eb5a-d1a7-4e85-ada1-f5ce295afc17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bercsényi Balázs az autóversenyző Lewis Hamiltonnak is készített már tetoválást, de ezúttal más miatt figyelt fel rá a világsajtó.","shortLead":"Bercsényi Balázs az autóversenyző Lewis Hamiltonnak is készített már tetoválást, de ezúttal más miatt figyelt fel rá...","id":"20190411_70_ismeretlen_embert_kotott_ossze_egy_eletre_egy_magyar_tetovalomuvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04f1eb5a-d1a7-4e85-ada1-f5ce295afc17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c61cf9e-7e57-466f-befb-664fdc7f17db","keywords":null,"link":"/elet/20190411_70_ismeretlen_embert_kotott_ossze_egy_eletre_egy_magyar_tetovalomuvesz","timestamp":"2019. április. 11. 14:07","title":"70 ismeretlen embert kötött össze egy életre egy magyar tetoválóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]