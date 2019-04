Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendzavarók több tucatnyian voltak, a biztonságiakat könnygázzal fújták le. ","shortLead":"A rendzavarók több tucatnyian voltak, a biztonságiakat könnygázzal fújták le. ","id":"20190412_Radikalis_jobboldali_aktivistak_tamadtak_egy_leszbikus_konferencia_oreire_Kijevben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f22e25-2e5a-4be6-8013-171e35904c5f","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Radikalis_jobboldali_aktivistak_tamadtak_egy_leszbikus_konferencia_oreire_Kijevben","timestamp":"2019. április. 12. 05:40","title":"Radikális jobboldali aktivisták támadtak egy leszbikus konferencia őreire Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c6263f-f025-4c89-b00d-24721aad77e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem húzta be a kéziféket a vezetője, majd leszállt egy áramszünet miatt. A villamos pedig nekiindult, miután visszajött az áram.\r

\r

","shortLead":"Nem húzta be a kéziféket a vezetője, majd leszállt egy áramszünet miatt. A villamos pedig nekiindult, miután visszajött...","id":"20190410_Vezeto_nelkuli_villamos_emberkedett_Temesvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68c6263f-f025-4c89-b00d-24721aad77e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bf9afa-c35d-49fa-8e8d-ef15da31e5bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Vezeto_nelkuli_villamos_emberkedett_Temesvaron","timestamp":"2019. április. 10. 20:22","title":"Vezető nélküli villamos emberkedett Temesváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258f2dbe-b655-4bf9-8234-2b38c77c9cf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem állna meg a Fenyő-gyilkosság ügyében a felbujtás vádja a most kiszivárogtatott hangfelvétel alapján.","shortLead":"Nem állna meg a Fenyő-gyilkosság ügyében a felbujtás vádja a most kiszivárogtatott hangfelvétel alapján.","id":"20190410_Pesti_Sracok_Portik_Tamas_ki_akart_csikarni_egy_vallomast_Gyarfas_Tamastol_de_hiaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=258f2dbe-b655-4bf9-8234-2b38c77c9cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ae5392-5bae-433a-92e8-bbdf88d652ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Pesti_Sracok_Portik_Tamas_ki_akart_csikarni_egy_vallomast_Gyarfas_Tamastol_de_hiaba","timestamp":"2019. április. 10. 09:21","title":"Pesti Srácok: Portik Tamás ki akart csikarni egy vallomást Gyárfás Tamástól, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8d666a-4d02-4d98-a77f-16502fcc6579","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakhatósági állásfoglalást próbált így megszerezni két férfi, a Fővárosi Főügyészség vádat emelt ellenük. ","shortLead":"Szakhatósági állásfoglalást próbált így megszerezni két férfi, a Fővárosi Főügyészség vádat emelt ellenük. ","id":"20190411_korrupcio_preparalt_konyv_katasztrofavedelem_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a8d666a-4d02-4d98-a77f-16502fcc6579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42e19e0-8c94-4cd5-8a77-885b000668a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_korrupcio_preparalt_konyv_katasztrofavedelem_vademeles","timestamp":"2019. április. 11. 12:37","title":"Preparált könyvekbe tették a pénzt, tűzoltókat akartak lefizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf71768-23f6-43e5-b88e-7072f49b9091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eseménytelen estének indult, de éjfélre a 23 éves férfi nagyjából mindent elkövetett, amit lehet.\r

\r

","shortLead":"Eseménytelen estének indult, de éjfélre a 23 éves férfi nagyjából mindent elkövetett, amit lehet.\r

\r

","id":"20190410_Par_ora_alatt_megszegett_egy_rakat_szabalyt_es_torvenyt_egy_gyulai_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cf71768-23f6-43e5-b88e-7072f49b9091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93dad9d-efed-4f95-9f45-64d1d9ed9081","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Par_ora_alatt_megszegett_egy_rakat_szabalyt_es_torvenyt_egy_gyulai_ferfi","timestamp":"2019. április. 10. 19:55","title":"Pár óra alatt megszegett egy rakat szabályt és törvényt egy gyulai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52a075a-fa2f-435f-9838-96d555bf003a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ijesztő ízelítőt kaptak abból, milyen az, ha egy fóbia tettlegességig fajul.","shortLead":"Ijesztő ízelítőt kaptak abból, milyen az, ha egy fóbia tettlegességig fajul.","id":"20190411_Megtamadtak_a_TV2_stabjat_Sri_Lankan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f52a075a-fa2f-435f-9838-96d555bf003a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fb9c83-cce0-47c0-af3c-86090b457097","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Megtamadtak_a_TV2_stabjat_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 11. 07:19","title":"Megtámadták a TV2 stábját Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demokrácia elleni támadások, a korrupció és az egészségügy az igazi probléma, nem a menekültügy – mondta Guy Verhofstadt.","shortLead":"A demokrácia elleni támadások, a korrupció és az egészségügy az igazi probléma, nem a menekültügy – mondta Guy...","id":"20190410_Verhofstadt_a_Fidesz_csak_a_felelemkelteshez_es_a_hazugsagokhoz_ert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb2d431-d9e3-4b60-9bf3-41c07c476da6","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Verhofstadt_a_Fidesz_csak_a_felelemkelteshez_es_a_hazugsagokhoz_ert","timestamp":"2019. április. 10. 10:13","title":"Verhofstadt: A Fidesz csak a félelemkeltéshez és a hazugságokhoz ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8bfc9a-b068-42be-a57e-75360663725f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor a jelek szerint három mobillal készült a 2019-es évre. Kettőről már kiderültek a részletek, mostantól pedig a harmadik sem titok többé.","shortLead":"A Honor a jelek szerint három mobillal készült a 2019-es évre. Kettőről már kiderültek a részletek, mostantól pedig...","id":"20190410_honor_20_lite_okostelefon_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af8bfc9a-b068-42be-a57e-75360663725f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a72524-1b73-4e50-9e6e-519f819e1b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_honor_20_lite_okostelefon_specifikacio","timestamp":"2019. április. 10. 17:33","title":"Lesz harmadik féle Honor 20 is, ezt kell tudni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]