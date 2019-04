Arkagyij Rotenberg rajta van az USA feketelistáján



A Shell a Gazprommal együtt ügyködött a cseppfolyósított gáz projekten, amikor egyszer csak kiderült: az olajóriás számára teljesen váratlanul új csapat is bekerült a vállalkozásba – írja a Reuters. RusGazDobycha a neve, és a tulajdonosi köre egy kissé nehezen áttekinthető, de az orosz ügyekben kiválóan tájékozódó Shell azonnal megorrontotta a bajt: benne vannak a buliban a Rotenberg fivérek is. Arkagyij és Borisz olyan Putyinhoz hű oligarchák, akik továbbra is élvezik minden oroszok urának kegyeit. Ezért is kerültek fel arra a feketelistára, melyet az USA pénzügyminisztériuma állított össze Putyin kegyenceiről, akiket nem látnak szívesen az Egyesült Államokban.

Arkagyij Rotenberg egykor Vlagyimir Putyin dzsudópartnere volt, és ez mindmáig meghatározza a karrierjének alakulását. A 2014-es téli olimpián, melynek költségvetése minden előirányzatot messze túllépett, Arkagyij Rotenberg degeszre kereste magát. De az már régen volt, és most új nagy pénzkereseti lehetőségre van szükség. Minthogy a Gazprom a fővállalkozó a balti LNG-projektben, ezért a Putyinhoz hű oligarchának nem lehetett nehéz dolga. Annál inkább megijedt a Shell. Nem alaptalanul: Richard Grenell, Trump elnök szókimondó berlini nagykövete megfenyegette azokat a nyugati cégeket is, melyek az oroszokkal működnek együtt az energiaszektorban. Ez Damoklész kardja a Shell számára, amely beáldozhatja az orosz piacot a globális érvényesülés érdekében. Van ugyan a Shellnek egy másik LNG-projektje is orosz földön, méghozzá Szahalin szigetén. Csakhogy a Shell engedélye hamarosan lejár. Lesz-e hosszabbítás? Erősen kérdéses.

Az ilyen döntéseket a Kremlben hozzák, ahol szeretik előnyben részesíti azokat a hazai oligarchákat, akik aztán a maguk részéről égnek a vágytól, hogy valamilyen formában meghálálják ezt Putyin elnöknek. Csakhogy ezt ma már minden komoly külföldi vállalkozó tudja, mint ahogy azt is: Putyin hű oligarcháinak többsége rajta van az amerikaiak feketelistáin. Ezért az ő barátságuk kínos lehet, legalábbis a Shell vezérek így gondolhatták, amikor három év után búcsút mondtak az LNG-projektnek.