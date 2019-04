Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7f4d180-74d4-46b8-b9e3-f697fa773f76","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedésben is jelentős változásokra kell számítani a mai is tartó Vivicitta városvédő futás, valamint az Élet menete miatt Budapesten.","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedésben is jelentős változásokra kell számítani a mai is tartó Vivicitta...","id":"20190414_Budapesten_ma_ne_kocsival_induljon_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7f4d180-74d4-46b8-b9e3-f697fa773f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d200d8-073b-430b-aa7e-f239119b3618","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Budapesten_ma_ne_kocsival_induljon_el","timestamp":"2019. április. 14. 08:02","title":"Budapesten ma ne kocsival induljon el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc589265-9872-4f9d-91ae-6ed5da8e7780","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A balettintézet növendékeit kínozták és megalázták, egy tanár ellen szexuális zaklatás miatt folyik eljárás.","shortLead":"A balettintézet növendékeit kínozták és megalázták, egy tanár ellen szexuális zaklatás miatt folyik eljárás.","id":"20190413_Szexualis_zaklatas_miatt_indult_vizsgalat_a_becsi_Balettakademian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc589265-9872-4f9d-91ae-6ed5da8e7780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39af7b1-0a0d-46ad-9a2d-d01752aa9c15","keywords":null,"link":"/elet/20190413_Szexualis_zaklatas_miatt_indult_vizsgalat_a_becsi_Balettakademian","timestamp":"2019. április. 13. 16:19","title":"Szexuális zaklatás miatt indult vizsgálat a bécsi Balettakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7472f7c1-a8e3-4c4e-a141-baa28ca3e227","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az illető beismerte a dolgot, de azt mondta, csak hecc volt az egész. Az MNB azonban nem kegyelmezett. ","shortLead":"Az illető beismerte a dolgot, de azt mondta, csak hecc volt az egész. Az MNB azonban nem kegyelmezett. ","id":"20190413_Piaci_manipulacio_miatt_milliokra_birsagolt_az_MNB_egy_maganszemelyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7472f7c1-a8e3-4c4e-a141-baa28ca3e227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efe1b04-6ceb-40c1-b23e-575cb4249889","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_Piaci_manipulacio_miatt_milliokra_birsagolt_az_MNB_egy_maganszemelyt","timestamp":"2019. április. 13. 12:23","title":"Piaci manipuláció miatt milliókra bírságolt az MNB egy magánszemélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b1de21-6de9-4265-ab39-197898949272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai szocialisták frakcióvezetője üzent a magyar miniszterelnök, nem fog tudni elmenekülni a számonkérés elől.","shortLead":"Az európai szocialisták frakcióvezetője üzent a magyar miniszterelnök, nem fog tudni elmenekülni a számonkérés elől.","id":"20190413_Udo_Bullmann_Orban_baratainak_gazdagodasara_nincs_penze_Europanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b1de21-6de9-4265-ab39-197898949272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5578d8-ea39-4360-ba0b-593dff17f0f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190413_Udo_Bullmann_Orban_baratainak_gazdagodasara_nincs_penze_Europanak","timestamp":"2019. április. 13. 15:29","title":"Udo Bullmann: Orbán barátainak gazdagodására nincs pénze Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98","c_author":"Hont András","category":"velemeny","description":"A Századvég a magyar állam gyámsága alá venné a Facebookot. Olyasmi ez, mint amikor hadat üzentünk Amerikának. Most kiderülhet, hogy Lőrinc tényleg okosabb-e, mint Zuckerberg. Vélemény.\r

