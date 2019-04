“Ha nem vagytok készen erre, ha csak napi nyolc órát akartok dolgozni, akkor minek jöttetek az Alibabához?” – tette fel Jack Ma a költői kérdést egy belső tanácskozáson, amelynek a tartalma kiszivárgott, és nagy vitát váltott ki az 1,4 milliárd lakosú Kínában. A Weibón, a kínaiak Twitterén szivárgott ki az információ, és ott is bontakozott ki a vita, melyről a New York-i Bloomberg is beszámol. Annak idején ugyanis a New York-i tőzsde legnagyobb éves sikere volt az Alibaba bevezetése a globális piacra. De milyen áron?



996 – expresszjárat a traumatológiára!



Ezt írta sok kínai a Weibon reagálva Jack Ma egyértelműen a munkára koncentráló felhívására. A hozzászólók érdeklődnek aziránt, hogy az Alibaba alapító atyja vajon miből is szerezte 40,1 milliárd dolláros vagyonát? A hivatalos verzió az, hogy Jack Ma egyszerű angoltanár volt Hangcsou városában, ahol felfedezte az internetet. Kínában elsőként kezdett az interneten vállalkozni: ebből lett a világ legnagyobb kereskedőcége a világhálón. Ezt a sztorit el lehet hitetni a világban, de Kínában nem. A Mennyei Birodalomban mindenki tudja, hogy az országot vaskézzel kormányzó kommunista párt támogatása nélkül semmi sem működhet a hatalmas piacon. Jack Ma a kommunista párt tagja és élvezi Hszi Csin-ping elnök támogatását. Olyannyira, hogy az első G20-találkozót, melyet Kínában rendeztek meg, épp Hangcsou városában tartották meg. Jack Ma előbb találkozott Donald Trump elnökkel a Trump toronyban, New Yorkban, mint Hszi Csin-ping elnök.



A 996 népszerűsítésével a pekingi kormányzat irányvonalát képviseli Kína leggazdagabb embere. A 996 annak a rövidítése, hogy reggel kilenctől este kilencig kell dolgozni egy héten hat napon keresztül. Mindezt jóval kevesebb pénzért, mint amennyit Jack Ma megszerzett. Kína számára a kínos kérdés az, hogy ki akar heti 72 órát robotolni azért, hogy az elit vagyona tovább növekedjen? Nemcsak Jack Ma dollármilliárdos, de a kínai kommunista párt vezetői is. Ez olykor a nyilvánosság számára is kiderül: amikor korrupciós ügyben lecsukták a legfelső vezetés egykori belügyi főnökét, akkor a nyomozók 90 milliárd jüanos vagyont foglaltak le. Ez amerikai dollárban több mint 12 milliárd.



Ilyen körülmények között munkaalapú társadalomról prédikálni enyhén szólva képmutatásnak tűnik. De Kínában, ahol a kommunista párt irányításával építik a kapitalizmust, nem ez az egyetlen anomália. Csakhogy ez az emberek bőrére megy: a heti 72 órás munkaidő kicsinálja a munkavállalók többségét. Tudja ezt Jack Ma is, aki csak egy belső tanácskozáson buzdította az Alibaba munkatársait a 72 órás munkaidőre. Csakhogy az informatikai forradalom idején nehéz titokban tartani a főnökség valós szándékait. Ezért aztán Kína leggazdagabb embere kapott anyait-apait azért, mert arra buzdította az Alibaba dolgozóit, hogy dolgozzanak 72 órát egy héten.