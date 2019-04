A Total energiavállalat 100 millió eurót ajánl fel a Notre-Dame újjáépítésére. Ezt Patrick Pouyanné, a Total ügyvezető igazgatója jelentette be Twitter oldalán. Bejegyzését azzal a mondattal zárta, hogy „Dobálják bár a hullámok, Párizs nem merül el” – ez az a mondat, ami egyébként szerepel Párizs címerében is.

Korábban Párizs 50 millió eurót ajánlott fel, Ile de France régió, mely a főváros körül helyezkedik el, 10 millió euróval száll be a Notre-Dame újjáépítésébe. Franciaország leggazdagabb embere, Bernard Arnault 200 millió eurót ígért a család, illetve a cégbirodalom zászlóshajója, az LVMH nevében. Egy másik dollármilliárdos francia vállalkozó 100 millió eurót ajánlott fel az újjáépítésre: Francois-Henri Pinault a bulvárlapoknak is kedvence, amióta nőül vette Salma Hayeket. A kisemberek adakozása is megkezdődött: több internetes címen azonnal megindult a gyűjtés, és máris több ezer eurót jelentettek kedden délelőtt – számolt be a Les Échos című gazdasági portál.

