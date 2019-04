Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"125a9006-30d8-425e-bf18-5f69cf8ef323","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók végül több mint száz négyzetméternyi vakolatot távolítottak el az iskola homlokzatáról. ","shortLead":"A tűzoltók végül több mint száz négyzetméternyi vakolatot távolítottak el az iskola homlokzatáról. ","id":"20190416_Nagy_darabookban_hullik_a_vakolat_egy_pecsi_iskolarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=125a9006-30d8-425e-bf18-5f69cf8ef323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17a1ebb-bb47-4a80-9436-b40601b1373d","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Nagy_darabookban_hullik_a_vakolat_egy_pecsi_iskolarol","timestamp":"2019. április. 16. 19:21","title":"Nagy darabokban hullik a vakolat egy pécsi iskoláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c46932e-4aaf-415e-bdfb-a95dbdea0d60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rémült állatot a helyszínen tartózkodó vadász vízzel megitatta és szabadon engedte.","shortLead":"A rémült állatot a helyszínen tartózkodó vadász vízzel megitatta és szabadon engedte.","id":"20190416_Fotok_kutba_esett_ozgidat_mentettek_a_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c46932e-4aaf-415e-bdfb-a95dbdea0d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860b9506-b77b-48e9-83b2-c9bfc4783573","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Fotok_kutba_esett_ozgidat_mentettek_a_tuzoltok","timestamp":"2019. április. 16. 08:09","title":"Fotók: kútba esett őzgidát mentettek a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ece2d1c-1370-4233-9c65-6c15841ae6cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rég voltak ennyire szomorúak a címlapok, mint ma reggel.","shortLead":"Rég voltak ennyire szomorúak a címlapok, mint ma reggel.","id":"20190416_Notre_Drame__igy_mutattak_be_a_vilag_ujsagjai_a_parizsi_katasztrofat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ece2d1c-1370-4233-9c65-6c15841ae6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1a50b6-d44e-46be-a278-4638a557b9e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Notre_Drame__igy_mutattak_be_a_vilag_ujsagjai_a_parizsi_katasztrofat","timestamp":"2019. április. 16. 05:31","title":"Notre-Drame – így mutatták be a világ újságjai a párizsi katasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ad103-1305-447d-ad40-2b699f2a541f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden árust megnéznek, aki az ünnephez szükséges dolgokat árul. ","shortLead":"Minden árust megnéznek, aki az ünnephez szükséges dolgokat árul. ","id":"20190417_Az_egesz_orszagban_razziazik_a_NAV_husvet_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc1ad103-1305-447d-ad40-2b699f2a541f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a21dd04-5f28-4079-b0f6-7afe24652bcb","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Az_egesz_orszagban_razziazik_a_NAV_husvet_elott","timestamp":"2019. április. 17. 06:36","title":"Az egész országban razziázik a NAV húsvét előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e317eb1c-54b6-4666-bf79-142139022075","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operettszínházból másfél éve, zaklatási vádak miatt elküldött rendező Facebook-oldalán jelentette be a hírt. Szembenézett önmagával, és a helyzettel, amibe taszították – írja.","shortLead":"Az Operettszínházból másfél éve, zaklatási vádak miatt elküldött rendező Facebook-oldalán jelentette be a hírt...","id":"20190416_Visszater_Kerenyi_Gabor_Romeo_es_Juliat_rendez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e317eb1c-54b6-4666-bf79-142139022075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194bb5cd-64a3-4681-a4c5-8ca5138b54c8","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Visszater_Kerenyi_Gabor_Romeo_es_Juliat_rendez","timestamp":"2019. április. 16. 11:47","title":"Visszatér Kerényi Miklós Gábor: Rómeó és Júliát rendez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bogdán László jogosulatlanul használta a szolgálati Audikat, jogosulatlanul igényelt diplomata-útlevelet, és csalással is vádolták. Jelenleg is az Agrárminisztérium egyik háttérintézményében dolgozik. ","shortLead":"Bogdán László jogosulatlanul használta a szolgálati Audikat, jogosulatlanul igényelt diplomata-útlevelet, és csalással...","id":"20190416_Felfuggesztett_borontre_iteltek_Hegedus_Zsuzsa_volt_titkarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e25912b-c261-4da7-abdd-6ef5d4cd8078","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Felfuggesztett_borontre_iteltek_Hegedus_Zsuzsa_volt_titkarat","timestamp":"2019. április. 16. 17:23","title":"Felfüggesztett börtönre ítélték Hegedűs Zsuzsa volt titkárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Melyik Budapest legélhetőbb utcája? És mi minden kell ahhoz, hogy egy utcát biztonságosnak, otthonosnak és egészségesnek érezzünk? Példa és megoldás is van arra, hogy miként válhatnának emberléptékűvé és élhetővé a főváros közterületei. ","shortLead":"Melyik Budapest legélhetőbb utcája? És mi minden kell ahhoz, hogy egy utcát biztonságosnak, otthonosnak és...","id":"20190416_Hajlamosak_vagyunk_azt_hinni_hogy_a_haz_elotti_parkolas_alapveto_emberi_jog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0e08b7-65eb-4251-8aa6-8882671b6d29","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Hajlamosak_vagyunk_azt_hinni_hogy_a_haz_elotti_parkolas_alapveto_emberi_jog","timestamp":"2019. április. 16. 20:00","title":"Mégis miért hisszük, hogy a ház előtti parkolás alapvető emberi jog?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A médiapiacon bővítené magán üzleti érdekeltségeit Vida József; az üzletember hétfőn az MTI-vel közölte, hogy megbízottjai útján előrehaladott tárgyalásokat folytat a TV2 Média Csoport Zrt. megvásárlásáról.","shortLead":"A médiapiacon bővítené magán üzleti érdekeltségeit Vida József; az üzletember hétfőn az MTI-vel közölte...","id":"20190415_A_Takarekbank_elnokvezerigazgatoja_megvenne_a_TV2t","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0640cc-5f9d-4fda-bb47-428280cce612","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_A_Takarekbank_elnokvezerigazgatoja_megvenne_a_TV2t","timestamp":"2019. április. 15. 17:55","title":"A Takarékbank elnök-vezérigazgatója megvenné a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]